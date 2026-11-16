Anzeige
Mehr »
Montag, 16.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
GBC-Kursziel 2,00 CAD bis Juni 2027, Kurs 0,67 CAD: Verdreifachung drin?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0MXAU | ISIN: GB00B1YPC344 | Ticker: 1ZJ
Frankfurt
16.11.26 | 08:12
10,300 Euro
-4,63 % -0,500
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FULLER SMITH & TURNER PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FULLER SMITH & TURNER PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,30011,10017:48
Dow Jones News
16.11.2026 18:15 Uhr
169 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares

DJ Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares 

Fuller, Smith & Turner PLC (FSTA) 
Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares 
16-Nov-2026 / 16:42 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuller, Smith & Turner P.L.C. ("the Company" or "Fuller's") 

Transaction in own shares 

The Company announces that it has purchased the following number of its "A" Ordinary Shares of 40p each on the London 
Stock Exchange through Investec Bank plc as part of its share buyback programme announced on 22 June 2026 (the 
"Programme") between 9 November 2026 - 13 November 2026. 

Date       Venue  Volume-weighted average   Aggregated volume Lowest price per share Highest price per share 
             price (p)                   (p)           (p) 
 
 
09 November 2026 XLON   824.7187          2,218       824.0000        826.0000 
 
10 November 2026 XLON   821.8955          5,762       820.0000        828.0000 
 
12 November 2026 XLON   848.6265          7,614       836.2800        858.0000 
 
13 November 2026 XLON   867.1799          3,975       860.0000        870.0000

The Company intends to hold the repurchased shares in Treasury.

Following the purchase of the said shares, Fuller's listed issued share capital consists of 34,082,515 "A" Ordinary Shares of 40p each. Of this total 3,358,114 "A" Ordinary Shares are held in Treasury. Therefore, the total number of listed voting rights in the Company for the purpose of Disclosure and Transparency Rule 5.6.1 (calculated in accordance with Disclosure and Transparency Rule 5.6.2) is 30,724,401. This number may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in Fuller's, under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) no 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the individual purchases made.

Enquiries:

Rachel Spencer

Company Secretary

020 8996 2073

16 November 2026

SCHEDULE OF PURCHASES 

Date and time of each   Number of shares     Price (pence per share) Trading Venue  Transaction Reference 
trade           purchased                             Number 
 
 
09 November 2026 14:09:06 93            826.0000        XLON      00433246283TRLO1 
 
09 November 2026 14:45:16 98            824.0000        XLON      00433248085TRLO1 
 
09 November 2026 14:45:16 98            824.0000        XLON      00433248086TRLO1 
 
09 November 2026 15:42:01 1929           824.7300        XLON      00433251567TRLO1 
 
10 November 2026 08:31:24 94            822.0000        XLON      00433258922TRLO1 
 
10 November 2026 08:43:38 99            820.0000        XLON      00433259374TRLO1 
 
10 November 2026 08:44:36 3000           822.9700        XLON      00433259412TRLO1 
 
10 November 2026 08:57:06 99            820.0000        XLON      00433259829TRLO1 
 
10 November 2026 09:03:48 500            820.0000        XLON      00433260136TRLO1 
 
10 November 2026 10:23:13 97            820.0000        XLON      00433263618TRLO1 
 
10 November 2026 11:25:33 500            820.0000        XLON      00433265784TRLO1 
 
10 November 2026 15:13:56 382            820.0000        XLON      00433274049TRLO1 
 
10 November 2026 15:13:56 96            820.0000        XLON      00433274050TRLO1 
 
10 November 2026 15:13:56 95            820.0000        XLON      00433274051TRLO1 
 
10 November 2026 15:13:56 96            820.0000        XLON      00433274052TRLO1 
 
10 November 2026 15:13:56 95            820.0000        XLON      00433274053TRLO1 
 
10 November 2026 15:18:18 228            828.0000        XLON      00433274407TRLO1 
 
10 November 2026 15:25:27 96            820.0000        XLON      00433274819TRLO1 
 
10 November 2026 15:25:27 95            820.0000        XLON      00433274820TRLO1 
 
10 November 2026 15:25:27 95            820.0000        XLON      00433274821TRLO1 
 
10 November 2026 15:25:27 95            820.0000        XLON      00433274822TRLO1 
 
12 November 2026 08:41:30 1000           836.2800        XLON      00434157479TRLO1 
 
12 November 2026 09:37:55 206            840.0000        XLON      00434200932TRLO1 
 
12 November 2026 09:57:06 98            840.0000        XLON      00434209650TRLO1 
 
12 November 2026 10:00:34 105            840.0000        XLON      00434210308TRLO1 
 
12 November 2026 10:58:23 3689           850.0000        XLON      00434212787TRLO1 
 
12 November 2026 14:00:09 97            850.0000        XLON      00434217976TRLO1 
 
12 November 2026 14:01:13 1500           850.0000        XLON      00434218029TRLO1 
 
12 November 2026 15:59:38 919            858.0000        XLON      00434225734TRLO1 
 
13 November 2026 13:16:45 2000           866.2800        XLON      00434364718TRLO1 
 
13 November 2026 13:18:22 1000           866.2800        XLON      00434364722TRLO1 
 
13 November 2026 14:51:19 5             860.0000        XLON      00434366503TRLO1 
 
13 November 2026 16:28:50 370            870.0000        XLON      00434370585TRLO1 
 
13 November 2026 16:35:11 143            870.0000        XLON      00434370845TRLO1 
 
13 November 2026 16:35:11 157            870.0000        XLON      00434370870TRLO1 
 
13 November 2026 16:39:35 150            870.0000        XLON      00434371492TRLO1 
 
13 November 2026 16:39:43 150            870.0000        XLON      00434371495TRLO1

---End---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00B1YPC344 
Category Code: POS 
TIDM:     FSTA 
LEI Code:   213800C7ACOFMRCQQW76 
Sequence No.: 449852 
EQS News ID:  2436150 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2436150&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.