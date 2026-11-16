DJ Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares

Fuller, Smith & Turner PLC (FSTA) Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares 16-Nov-2026 / 16:42 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fuller, Smith & Turner P.L.C. ("the Company" or "Fuller's") Transaction in own shares The Company announces that it has purchased the following number of its "A" Ordinary Shares of 40p each on the London Stock Exchange through Investec Bank plc as part of its share buyback programme announced on 22 June 2026 (the "Programme") between 9 November 2026 - 13 November 2026. Date Venue Volume-weighted average Aggregated volume Lowest price per share Highest price per share price (p) (p) (p) 09 November 2026 XLON 824.7187 2,218 824.0000 826.0000 10 November 2026 XLON 821.8955 5,762 820.0000 828.0000 12 November 2026 XLON 848.6265 7,614 836.2800 858.0000 13 November 2026 XLON 867.1799 3,975 860.0000 870.0000

The Company intends to hold the repurchased shares in Treasury.

Following the purchase of the said shares, Fuller's listed issued share capital consists of 34,082,515 "A" Ordinary Shares of 40p each. Of this total 3,358,114 "A" Ordinary Shares are held in Treasury. Therefore, the total number of listed voting rights in the Company for the purpose of Disclosure and Transparency Rule 5.6.1 (calculated in accordance with Disclosure and Transparency Rule 5.6.2) is 30,724,401. This number may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in Fuller's, under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) no 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the individual purchases made.

Enquiries:

Rachel Spencer

Company Secretary

020 8996 2073

16 November 2026

SCHEDULE OF PURCHASES

Date and time of each Number of shares Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference trade purchased Number 09 November 2026 14:09:06 93 826.0000 XLON 00433246283TRLO1 09 November 2026 14:45:16 98 824.0000 XLON 00433248085TRLO1 09 November 2026 14:45:16 98 824.0000 XLON 00433248086TRLO1 09 November 2026 15:42:01 1929 824.7300 XLON 00433251567TRLO1 10 November 2026 08:31:24 94 822.0000 XLON 00433258922TRLO1 10 November 2026 08:43:38 99 820.0000 XLON 00433259374TRLO1 10 November 2026 08:44:36 3000 822.9700 XLON 00433259412TRLO1 10 November 2026 08:57:06 99 820.0000 XLON 00433259829TRLO1 10 November 2026 09:03:48 500 820.0000 XLON 00433260136TRLO1 10 November 2026 10:23:13 97 820.0000 XLON 00433263618TRLO1 10 November 2026 11:25:33 500 820.0000 XLON 00433265784TRLO1 10 November 2026 15:13:56 382 820.0000 XLON 00433274049TRLO1 10 November 2026 15:13:56 96 820.0000 XLON 00433274050TRLO1 10 November 2026 15:13:56 95 820.0000 XLON 00433274051TRLO1 10 November 2026 15:13:56 96 820.0000 XLON 00433274052TRLO1 10 November 2026 15:13:56 95 820.0000 XLON 00433274053TRLO1 10 November 2026 15:18:18 228 828.0000 XLON 00433274407TRLO1 10 November 2026 15:25:27 96 820.0000 XLON 00433274819TRLO1 10 November 2026 15:25:27 95 820.0000 XLON 00433274820TRLO1 10 November 2026 15:25:27 95 820.0000 XLON 00433274821TRLO1 10 November 2026 15:25:27 95 820.0000 XLON 00433274822TRLO1 12 November 2026 08:41:30 1000 836.2800 XLON 00434157479TRLO1 12 November 2026 09:37:55 206 840.0000 XLON 00434200932TRLO1 12 November 2026 09:57:06 98 840.0000 XLON 00434209650TRLO1 12 November 2026 10:00:34 105 840.0000 XLON 00434210308TRLO1 12 November 2026 10:58:23 3689 850.0000 XLON 00434212787TRLO1 12 November 2026 14:00:09 97 850.0000 XLON 00434217976TRLO1 12 November 2026 14:01:13 1500 850.0000 XLON 00434218029TRLO1 12 November 2026 15:59:38 919 858.0000 XLON 00434225734TRLO1 13 November 2026 13:16:45 2000 866.2800 XLON 00434364718TRLO1 13 November 2026 13:18:22 1000 866.2800 XLON 00434364722TRLO1 13 November 2026 14:51:19 5 860.0000 XLON 00434366503TRLO1 13 November 2026 16:28:50 370 870.0000 XLON 00434370585TRLO1 13 November 2026 16:35:11 143 870.0000 XLON 00434370845TRLO1 13 November 2026 16:35:11 157 870.0000 XLON 00434370870TRLO1 13 November 2026 16:39:35 150 870.0000 XLON 00434371492TRLO1 13 November 2026 16:39:43 150 870.0000 XLON 00434371495TRLO1

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ISIN: GB00B1YPC344 Category Code: POS TIDM: FSTA LEI Code: 213800C7ACOFMRCQQW76 Sequence No.: 449852 EQS News ID: 2436150 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

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November 16, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)