Der Kosmetikriese L'Oréal setzt auf eine gewaltige Marketingoffensive und arbeitet mittlerweile mit rund 500.000 Influencern zusammen. Damit will der französische Konzern aufstrebenden Beauty-Marken auf TikTok und Instagram die Stirn bieten und neue Kunden gewinnen. Ein Blick auf die L'Oréal-Aktie zeigt allerdings, dass Anleger in den vergangenen fünf Jahren trotz der enormen Marktmacht vergleichsweise wenig verdient haben.500.000 Influencer ...

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