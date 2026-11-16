Berlin (ots) -Einigkeit gibt es in der EU-Migrationspolitik nur in der Verschärfung: Den Vorreiter in der neuesten Angelegenheit machen Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande. Sie planen ein sogenanntes Return Hub, ein Abschiebezentrum, in Ruanda. Menschen ohne Aufenthaltsrecht in der EU sollen künftig in ein Land abgeschoben werden können, zu dem sie keinerlei persönliche oder soziale Verbindung haben. Es geht um abgelehnte Asylbewerber, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.Die Voraussetzung für dieses fragwürdige Vorgehen wurde erst Mitte Oktober mit der Rückführungsverordnung geschaffen. Dieses neue Abschieberecht ermöglicht EU-Mitgliedstaaten, abgelehnte Asylbewerber bis zu zwei Jahre lang in Abschiebehaft zu nehmen - einschließlich Familien mit Kindern. Und sie bietet Mitgliedstaaten die rechtliche Grundlage, Abschiebezentren in Ländern außerhalb des EU-Gebietes zu errichten.Unter Führung von Abschiebeminister Alexander Dobrindt ließen sich vier EU-Mitglieder nicht lange bitten, die Rückführungsverordnung zu konkretisieren. Das Abschiebezentrum in der Entwicklungsdiktatur Ruanda ist ein Element einer inhumanen Migrationspolitik. Es wird kaum dabei bleiben.Der Deal mit Ruanda ist noch nicht unter Dach und Fach. Mit diesen Plänen werden Schutzsuchende als rechtlose Subjekte behandelt. Durchaus denkbar, dass die Gerichte ähnlich wie in Großbritannien bei dessen Ruanda- und in Italien bei seinem Albanien-Modell die Rechtswidrigkeit feststellen. Dass sich die Regierungen deswegen auf eine humanere Migrationspolitik besinnen, steht nicht zu erwarten.Die EU hat mit ihrer repressiven Migrationspolitik in den vergangenen Jahren die Migration nicht gestoppt, sondern nur den Preis dafür in die Höhe getrieben - einschließlich Zigtausender Menschenleben. Diese Politik ist nicht alternativlos. Die EU könnte kurzfristig legalen und zeitlich befristeten Zugang zu europäischen Arbeitsmärkten für viele einrichten - anstelle eines gefährlichen Zugangs für die wenigen, die es lebend in die Festung EU schaffen. Mittelfristig geht es nicht ohne eine gemeinsame, solidarische Flüchtlings-, Handels- und Entwicklungspolitik. Die politische Einsicht dafür fehlt. Der Wille ohnehin.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6391808