Für Intel kommt es nach einem historischen Kurssturz von fast 29 Prozent noch dicker: Aktionäre haben den US-Chipkonzern wegen angeblich verschleierter Geschäftsrisiken verklagt. Besonders brisant ist dabei eine Kapitalerhöhung über 23 Milliarden Dollar, die Intel nur wenige Wochen vor dem Börsendebakel durchführte. Am Montag geriet die Intel-Aktie erneut kräftig unter Druck und verlor zeitweise mehr als fünf Prozent.Pensionsfonds zieht gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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