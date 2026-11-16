An der Börse noch immer eher unterschätzt: die im Bereich Unterwassertechnologie tätige Gabler Group. Jedenfalls notiert die Gabler-Aktie - rund acht Monate nach dem IPO im Frankfurter Scale-Segment - mit zurzeit knapp 46 Euro noch immer in unmittelbarer Sichtweite zum Ausgabekurs von 44 Euro. So gesehen haben Anleger bislang nicht wirklich etwas verpasst. Tatsächlich könnte sich nun aber eine zweite Einstiegsgelegenheit bieten, denn die Lübecker haben starke Q3-Zahlen vorgelegt, ihre Jahresplanung für 2026 einen Tick zuversichtlicher formuliert und dabei gleich auch ihre mittelfristigen Ziele spürbar heraufgesetzt. Eine Mischung, die auch am Kapitalmarkt ihre Wirkung zeigen sollte. Nicht ganz uninteressant ist zudem, dass CEO David Schirm beim Investoren-Call auf der Airtimeplattform betont, dass die Gabler Group ein überaus breites Produktspektrum besitzt - selbst wenn der Defencebereich mit Mast- und Kommunikationssystemen für U-Boote klar dominiert ...

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