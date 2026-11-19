Die Gabler-Aktie notiert derzeit knapp über dem Emissionspreis von 44,00 Euro (erster Handelstag war der 9. März 2026, erster Kurs: 47,20 Euro) mit einem Börsenwert von 272,3 Millionen Euro. Das Lübecker Unternehmen entwickelt und produziert Ausfahrgeräte für U-Boote (alles, was aus dem Turm herausfährt), Unterwasserenergielösungen und Unterwasserkommunikation (Datenauswertung, Sensorik). Die vergangenen Monate waren teils von großen Kursschwankungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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