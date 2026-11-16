Amazon-Gründer Jeff Bezos hat - vor dem Eindruck des Dotcom-Crashs von 2000 bis 2003 - einmal gesagt: "Die Aktie ist nicht das Unternehmen. Und das Unternehmen ist nicht die Aktie." Nun sind Amazon und die im Bereich Automatisierung tätige Softing AG zwei grundverschiedene Kaliber. Erinnerungen kommen aber schon allein deshalb hoch, weil der Aktienkurs von Softing mit der Vorlage des Neun-Monats-Berichts 2026 erstmals seit Juli 2001 wieder signifikant unter die Marke von 2 Euro gerutscht ist. Auf dem aktuellen Niveau von 1,87 Euro kommt Softing damit nur noch auf eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 20 Mio. Euro. Das entspricht ziemlich genau einem Viertel des für 2026 von CEO Wolfgang Trier avisierten Umsatzes zwischen 80 und 85 Mio. Euro ...

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