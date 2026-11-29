Die Softing AG zieht Konsequenzen aus den hohen regulatorischen und administrativen Kosten ihrer bisherigen Börsennotierung. Der Vorstand hat beschlossen, vom Prime Standard in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse zu wechseln. Dadurch sollen Kosten im sechsstelligen Euro-Bereich eingespart und zusätzliche Ressourcen für das operative Wachstum freigesetzt werden. Für Aktionäre besonders wichtig: Die Handelbarkeit der Softing Aktie bleibt erhalten. Softing verlässt den regulierten Markt Die Softing AG hat beschlossen, die erforderlichen Anträge für den Wechsel vom regulierten Markt ...

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