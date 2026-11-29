Die Softing AG zieht Konsequenzen aus den hohen regulatorischen und administrativen Kosten ihrer bisherigen Börsennotierung. Der Vorstand hat beschlossen, vom Prime Standard in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse zu wechseln. Dadurch sollen Kosten im sechsstelligen Euro-Bereich eingespart und zusätzliche Ressourcen für das operative Wachstum freigesetzt werden. Für Aktionäre besonders wichtig: Die Handelbarkeit der Softing Aktie bleibt erhalten. Softing verlässt den regulierten Markt Die Softing AG hat beschlossen, die erforderlichen Anträge für den Wechsel vom regulierten Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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