DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Warsh: Fed modelliert Auswirkungen der KI auf die Wirtschaft

Die US-Notenbank Fed beginnt nach den Worten ihres Vorsitzenden Kevin Warsh mit der Modellierung von Szenarien über die möglichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Wirtschaft. Dies schließe Szenarien ein, in denen Arbeitnehmer von KI verdrängt werden oder enttäuschende Aktienrenditen den breiteren Markt belasten würden. Warsh hielt am Montag die Eröffnungsrede auf einem Symposium, auf dem untersucht wird, wie sich KI auf die Wirtschaft auswirken dürfte. Er äußerte sich nicht zu den kurzfristigen Aussichten für die Zinssätze oder die Wirtschaft. Er betonte, dass die Szenarien veranschaulichend seien und nicht dazu dienten, Vorhersagen zu treffen. "Wir können die Zukunft nicht kennen und sollten nicht so tun, als wäre es anders", sagte Warsh.

Industrieaktivität in New York schwächt sich nach Oktober-Anstieg ab

Die Geschäftsaktivität der New Yorker Industrie ist im November moderat gewachsen und hat sich nach dem Wachstumsschub im Oktober verlangsamt. Dies geht aus der jüngsten Monatsausgabe des Empire State Manufacturing Survey hervor. Wie die Filiale der US-Notenbank in New York mitteilte, lag der Index der allgemeinen Geschäftsbedingungen für das verarbeitende Gewerbe im Bundesstaat bei 7,8 Punkten, nach einem Mehrjahreshoch von 25,5 Punkten im Oktober. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im Konsens einen geringeren Rückgang auf 16,7 Punkte erwartet.

Trump könnte sich mit Nordkoreas Kim während Asienreise treffen

US-Präsident Donald Trump könnte sich während seiner Asienreise in dieser Woche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in China treffen. "Wir könnten Kim Jong Un dabei haben, er könnte kommen, ich weiß es nicht, das liegt an Präsident Xi", sagte Trump Reportern am Montag beim Verlassen des Weißen Hauses.

Starke britische Inflationsdaten würden Zinserhöhung der Bank of England im Dezember stützen

Die am Mittwoch anstehenden britischen Inflationsdaten könnten laut Enrique Diaz-Alvarez von Ebury in einer Research Note Aufschluss über das künftige Tempo der Zinserhöhungen durch die Bank of England geben. Ein stärker als erwartet ausfallender Wert könnte der Bank of England den Weg für eine Zinsanhebung im Dezember ebnen, meint Diaz-Alvarez. Anleger preisen eine Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für eine Zinserhöhung der Bank of England im Dezember ein und rechnen bis Juni 2027 fest mit insgesamt drei Zinsschritten nach oben, wie Daten der LSEG zeigen. Allerdings dürfte die Bank of England die Zinsen kaum so kräftig anheben, wie die Märkte einpreisen, meint Diaz-Alvarez.

Kanadische Inflation im Oktober stabil bei 3,1 Prozent

Kanadas jährliche Inflationsrate hat sich im Oktober stabil gehalten. Ein breiter Preisdruck, angeführt von höheren Energie-, Lebensmittel- und Bekleidungspreisen, wurde durch sinkende Kosten für Mobilfunktarife sowie einen verlangsamten Anstieg der Mieten ausgeglichen. Der Verbraucherpreisindex des Landes stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent, was dem Zuwachs des Vormonats entsprach, wie Statistics Canada am Montag mitteilte. Ökonomen hatten eine leichte Beschleunigung der Teuerung auf 3,2 Prozent erwartet.

Gouverneur der Bank of Canada Macklem geht im Juni

Der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, wird nach dem Ablauf seiner siebenjährigen Amtszeit im Juni nicht im Amt bleiben. Dies gab er am Montag bekannt. Mit dieser formellen Entscheidung fällt der inoffizielle Startschuss für das Rennen um die Nachfolge an der Spitze der kanadischen Notenbank.

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November 16, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

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