Crime Stoppers International bittet die Öffentlichkeit, illegale E-Zigaretten und Nikotinbeutel zu melden, da die organisierte Kriminalität in ganz Europa davon profitiert. Die Initiative wurde am UN-Tag gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ins Leben gerufen: Die Kriminellen, die E-Zigaretten und Nikotinbeutel auf dem Schwarzmarkt verkaufen, handeln zudem mit gefälschten Medikamenten, illegalen Drogen und Waffen.

Anlässlich des Internationalen Tages der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität startete Crime Stoppers International (CSI) Don't let it go unchecked. Dies ist eine Kampagne, in der die Öffentlichkeit dazu aufgerufen wird, den europäischen Schwarzmarkt für E-Zigaretten und Nikotinbeutel zu zerschlagen, indem illegale Verkäufer anonym gemeldet werden.

Das ist wichtiger denn je. Illegale E-Zigaretten und Nikotinbeutel überschwemmen Europa. Den Verkäufern ist es egal, wie diese Produkte hergestellt werden oder wer sie kauft, und sie zahlen keine Steuern. Niemand weiß, wer dahintersteckt außer den kriminellen Netzwerken, die davon profitieren. Der illegale Handel mit Nikotinprodukten finanziert dieselben kriminellen Netzwerke, die mit gefälschten Medikamenten, illegalen Drogen und Waffen handeln, und bringt ungeprüfte Produkte in die Hände von Kindern.

Hayley van Loon, CEO von Crime Stoppers International, sagte:

"Es ist doch nur eine E-Zigarette. Es ist doch nur ein Beutel. Genau das wollen die Kriminellen, die diese Produkte verkaufen, Ihnen weismachen. Niemand weiß, was in diesen Produkten steckt. Sie werden in illegalen Fabriken ohne Sicherheitsstandards hergestellt und an jeden verkauft, auch an Kinder. Diejenigen, die davon profitieren, sind dieselben organisierten kriminellen Gruppen, die mit Drogen und Waffen handeln, und jeder Verkauf bedeutet Geld, das niemals bei den öffentlichen Dienstleistungen ankommt, auf die die Gemeinden angewiesen sind."

Dies folgt unmittelbar nach der vorherigen Initiative von CSI Stop the Illegal Empire. Diese wies darauf hin, dass der grenzüberschreitende illegale Handel jährlich Erlöse in Höhe von $4,2 Billionen für kriminelle Vereinigungen generiert ein wirtschaftlicher Umfang, der mit der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt vergleichbar wäre.

Laut einer Studie der deutschen Fraunhofer-Forschungsgesellschaft aus dem Jahr 2026 entspricht fast die Hälfte aller in Europa verkauften E-Zigaretten nicht den Vorschriften oder ist illegal.

Angesichts der zunehmenden Schwarzmarktaktivitäten verstärken die europäischen Strafverfolgungsbehörden ihre Maßnahmen. Im September gingen deutsche Zollfahnder gegen ein Netzwerk vor, dem vorgeworfen wird, mehr als 7,6 Millionen illegale Einweg-E-Zigaretten importiert und Verbrauchsteuern in Höhe von schätzungsweise €33 Millionen hinterzogen zu haben.

Im August half das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), eine Fabrik in Litauen zu schließen, in der gefälschte Nikotinbeutel für die Märkte in Skandinavien, im Baltikum und in der Golfregion hergestellt wurden. Mehr als 330.000 Kartons wurden beschlagnahmt.

In einer früheren öffentlichen Stellungnahme zum Schwarzmarkt für Tabak hatte OLAF gewarnt:"Illegaler Tabak belastet die öffentlichen Finanzen, gefährdet die Verbraucher und begünstigt die organisierte Kriminalität. Kriminelle Netzwerke kennen keine Grenzen, und das sollte auch für unsere Reaktion gelten."

Die Öffentlichkeit kann über den folgenden Link anonym eine Anzeige erstatten: hier.

Hinweise an die Herausgeber:

Hayley van Loon, CEO of CSI, ist je nach Verfügbarkeit für Interviews bereit.

Crime Stoppers International, Inc. (CSI) ist eine weltweite, gemeinnützige Organisation, die sich für die öffentliche Sicherheit einsetzt. Dazu nutzt sie anonyme Meldesysteme, die es den Gemeinden ermöglichen, Informationen auszutauschen und Straftaten zu verhindern. CSI feiert 2026 sein 50-jähriges Bestehen und blickt damit auf fünf Jahrzehnte der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, Regierungen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zurück. Weitere Informationen zu CSI finden Sie unter: https://crimestoppersinternational.org

Fraunhofer Institute The Irregular Market for E-cigarettes in Europe (2026)

OLAF JCO VAPE: OLAF and international customs authorities crack down on illegal trade in e-cigarettes (2026)

OLAF OLAF and partners step up the fight against tobacco smuggling (2026)

OLAF OLAF helps dismantle major counterfeit nicotine pouch factory in Lithuania (2026)

Europol The changing DNA of serious and organised crime (2025)

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