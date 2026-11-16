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XTB
16.11.2026 19:52 Uhr
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Börse heute: Tech-Abverkauf drückt Wall Street: Warsh-Rede und Nvidia-Krise im Fokus

An den internationalen Finanzmärkten setzt sich an der Börse heute die Risikoaversion zu Wochenbeginn fort. Während der technologielastige Nasdaq 100 an der Wall Street seine Verluste ausweitet und zuvor bereits die asiatischen Halbleitermärkte in Taiwan, Südkorea und Japan kräftig unter Druck gerieten, beendeten die europäischen Leitindizes den Handelstag mit moderaten Abschlägen.

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