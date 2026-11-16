Die SanDisk-Aktie setzt ihre Talfahrt auch zum Start in die neue Handelswoche fort. Mit einem zwischenzeitlichen Abschlag von knapp -10% gegenüber dem Freitagsschluss rutschten die Papiere des US-Speicherspezialisten bereits auf 799 US$ ab und markierten damit ein neues Korrekturtief. Erst in meiner jüngsten Analyse "Die Korrektur ist noch nicht ausgestanden" hatte ich nach dem massiven Kurseinbruch um rund -66% weitere Verluste bis 676,69 US$ favorisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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