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Montag, 16.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
GBC-Kursziel 2,00 CAD bis Juni 2027, Kurs 0,67 CAD: Verdreifachung drin?
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WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSF
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16.11.26 | 17:47
476,60 Euro
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MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
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476,05476,2517:50
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ANTHROPIC
ANTHROPIC PBC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANTHROPIC PBC112,50-10,00 %
ARM HOLDINGS PLC ADR161,60-6,48 %
INTEL CORPORATION50,72-6,30 %
MICRON TECHNOLOGY INC665,70-5,81 %
MICROSOFT CORPORATION476,60+0,31 %
NVIDIA CORPORATION144,50-2,19 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP124,14-1,66 %
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