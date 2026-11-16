Der Bacardi Cocktail Trends Report geht der Frage nach, wie Geschmack, Gastronomie und persönliche Empfehlungen das Getränkeerlebnis prägen werden

Die fünf sich abzeichnenden Trends, die die Cocktailkultur im Jahr 2027 prägen werden, wurden heute im achten jährlichen Bacardi Cocktail Trends Report vorgestellt, der von Bacardi Limited, dem größten privaten internationalen Spirituosenhersteller der Welt, veröffentlicht wurde. Dieser in Zusammenarbeit mit dem strategischen Zukunftsforschungsunternehmen The Future Laboratory (TFL) erstellte Bericht kombiniert globale Verbraucherforschung, Insiderwissen von Barkeepern und Branchenperspektiven, um zu ermitteln, wie sich das Cocktail-Erlebnis weiterentwickelt. Außerdem werden in dem Bericht die beliebtesten Cocktails vorgestellt, die Verbraucher im gesetzlichen Mindestalter für den Alkoholkonsum (Legal Drinking Age, LDA) im Laufe des Jahres 2027 weltweit in Bars und anderen Lokalen bestellen wollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261116795158/de/

The Bacardi Cocktail Trends Report explores how flavor, hospitality and human recommendations will shape the drinks experience in 2027.

"Bacardi hat seit Generationen einen Platz in der ersten Reihe, um die nächsten Entwicklungen im Getränkebereich mitzuverfolgen. Indem wir die Erkenntnisse von Bar-Teams und führenden Lokalen mit Verbraucherforschung und Daten aus aller Welt kombinieren, zeigt der Bacardi Cocktail Trends Report auf, welche neuen Trends sich hinsichtlich der Art und Weise, was und wo die Menschen trinken werden, abzeichnen", so Shervene (Shev) Blackburn, Global Advocacy Experience Director bei Bacardi. "Für 2027 ist ein starkes Signal, dass die Entdeckung neuer Cocktails nach wie vor eine ausgesprochen menschliche Angelegenheit ist. Selbst in einer zunehmend digitalen Welt wenden wir uns nach wie vor an Menschen, denen wir vertrauen insbesondere an Barkeeper -, um Inspiration zu bekommen, was wir als Nächstes probieren könnten."

"In einer Welt mit unendlichen Wahlmöglichkeiten ist das nächste große Ding nicht mehr nur eine einzige Sache. Der Wert entsteht durch die Verbindungen zwischen Menschen, Geschmäckern und Ideen darin, wem wir vertrauen, was wir neu interpretieren und welche Erfahrungen wir teilen", so Martin Raymond, Mitbegründer von The Future Laboratory. "Für Getränkemarken liegt die Chance im Jahr 2027 nicht einfach darin, vorherzusagen, was als Nächstes kommt, sondern darin, die kulturellen Kräfte zu verstehen, die bestimmen, warum das wichtig ist."

Hier sind fünf Makrotrends, die die Cocktailkultur im Jahr 2027 prägen werden:

1. GEN REMIX

Die Vergangenheit wird neu interpretiert. Für die Gen Z können Klassiker wie neue Entdeckungen wirken, die darauf warten, mit frischen Aromen und Techniken neu interpretiert zu werden. Mehr als die Hälfte (56 %) der Befragten der Bacardi Global Brand Ambassador Survey (GBAS) sieht eine Balance zwischen klassischen Mixgetränken und komplexeren Getränken. Wie ein großartiger Musik-Remix erfahren diese Getränke in den Händen einer neuen Generation eine neue Ausdrucksform. Das Trinken selbst wird immer mehr zu einer generationsübergreifenden Angelegenheit. IWSR-Daten (Juli 2026) zufolge liegt der Alkoholkonsum bei den Millennials bei 81 %, bei der Generation X bei 77 und bei der Generation Z bei 74 %.

2. IN DAS DRINKSVERSE EINTAUCHEN

Bars machen aus jedem Detail vom Getränk bis zum Design Teil einer Auszeit vom Alltag. Von immersivem Design über interaktive Kunst bis hin zum Storytelling: Lokale finden neue Wege, um ihre Gäste aus dem Alltag zu entführen. Und tatsächlich wünschen sich 57 der Teilnehmer der Bacardi Global Consumer Survey (GCS) von einer Bar, dass sie eine Flucht in eine andere Welt darstellt. Gleichzeitig entwickelt sich die Happy Hour zur Hype Hour und verleiht dem traditionellen Feierabenddrink neue Energie und Unterhaltungswert.

3. UNENDLICH VIEL GESCHMACK

Geschmacksrichtungen, die sich nicht in Worte fassen lassen. Angesichts immer abenteuerlicherer Geschmacksvorlieben vereinen Getränke unerwartete Aromen, Texturen und Techniken, die zur Entstehung eines neuen Glossars von Geschmacksbegriffen inspirieren. Durch fortschrittliche Techniken wie Klärung, Karbonisierung, Säureanpassung und Fat-Washing heben Mixologen den Geschmack über das Glas hinaus auf eine neue Ebene und kreieren aufregende kulinarische Crossovers und innovative Formate. Die Techniken mögen komplex sein, das Ergebnis jedoch ganz einfach: ein köstliches Getränk, das vertraute Aromen auf unerwartete Weise erleben lässt.

4. HOST-MODUS

Man geht wegen des Cocktails hin und bleibt wegen des Gastgebers. Tolle Cocktails locken Gäste an; tolle Gastgeber sorgen dafür, dass sie bleiben möchten. Die Grenze zwischen dem Bewirten zu Hause und dem Erlebnis in einer Gaststätte verschwimmt zunehmend, wobei sich beide Seiten gegenseitig inspirieren. Nahezu 60 der Bacardi GBAS-Umfragenteilnehmer geben an, dass die Lokale ein umfassendes Gästeerlebnis gestalten, damit sich die Gäste nicht nur bedient, sondern auch willkommen fühlen. Gleichzeitig orientiert sich die Bewirtung zu Hause zunehmend an der Bar, wo Spirituosen der Super-Premium-Klasse, auffällige Gläser und eine individuelle Präsentation für ein besonderes Erlebnis sorgen.

5. NEUE GETRÄNKE-NETZWERKE

Die Entdeckung durch Menschen ist die neue Suchmaschine. Freunde, denen man vertraut, Familienangehörige und Barkeeper sind weltweit die wichtigsten Impulsgeber für die Entdeckung neuer Cocktails. Mit 95 der Barkeeper, die angeben, dass Gäste ihren Empfehlungen folgen, übt die Person hinter der Bar nach wie vor einen starken Einfluss auf die Getränkeauswahl aus. Bei einer Rate von etwa 11.000 Empfehlungen pro Barkeeper und Jahr kann dieser menschliche Einfluss den Gästen eine Vielzahl neuer Cocktails, Geschmacksrichtungen und Marken näherbringen. Um diesen Einfluss weiter zu stärken, wünschen sich Barkeeper mehr Möglichkeiten zum Austausch, zum Lernen und zur Weiterentwicklung; dabei nennen sie Networking (69 %) und berufliche Weiterentwicklung (67 %) als ihre wichtigsten Bedürfnisse.

Was die Welt im Jahr 2027 trinken wird. Laut der Bacardi Global Consumer Survey sind dies die Top 10 der Cocktails, die Verbraucher im volljährigen Alter (Legal Drinking Age, LDA) weltweit nach eigenen Angaben im nächsten Jahr bestellen werden:

Margarita Mojito Piña Colada Spritz Whisky und Coke Rum und Coke Vodka Lemonade Vodka Soda Tequila Sunrise Gin Tonic

Laden Sie den vollständigen Bacardi Cocktail Trends Report 2027 herunter, um einen tieferen Einblick in die fünf Trends, die ihnen zugrunde liegenden Erkenntnisse sowie in die Gedanken, Vorlieben und Trinkgewohnheiten der Verbraucher zu erhalten.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ Rum, PATRÓN Tequila, GREY GOOSE Wodka, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100% Blaue-Agave-Tequila sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie D'USSÉ Cognac, ANGEL'S ENVY American Straight Whiskey und ST-GERMAIN Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 164 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und Gebieten und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

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