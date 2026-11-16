Berlin - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am sechsten Spieltag der Nations League 2026/27 einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen die Niederlande gefeiert.



Vor ausverkauftem Haus im Berliner Olympiastadion brachte Derry Scherhant die DFB-Elf in der 41. Minute mit einem Traumtor in Führung. Nach einem Pass von Joshua Kimmich zog Scherhant von der linken Seite nach innen und traf mit einem präzisen Schuss ins rechte obere Eck.



In der zweiten Halbzeit baute Florian Wirtz die Führung in der 60. Minute aus. Nach einem Doppelpass mit Scherhant eroberte Wirtz den Ball zurück, nachdem Denzel Dumfries dazwischengegangen war, und traf aus über 16 Metern ins linke Eck. Nur fünf Minuten später erhöhte Nico Schlotterbeck per Kopfball nach einem Freistoß von Brajan Gruda auf 3:0. Gruda selbst krönte seine starke Leistung in der 77. Minute mit einem Treffer zum 5:0, nachdem er einen Abpraller von Scherhants Schuss verwertete.



Zwischenzeitlich hatte Wirtz in der 71. Minute bereits seinen zweiten Treffer des Abends erzielt. Nach einem Zuspiel von Gruda setzte Wirtz seine Direktabnahme unter die Latte. Die Niederlande, die zuvor mit einem 7:0-Sieg gegen Griechenland beeindruckt hatten, fanden an diesem Abend kein Mittel gegen die stark aufspielende deutsche Mannschaft. Trotz einiger Wechsel und Bemühungen, den Spielverlauf zu ändern, blieb die Elftal chancenlos. Der Sieg sicherte Deutschland den Einzug ins Viertelfinale der Nations League.





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