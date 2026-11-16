München (ots) -Die USA bleiben das Maß aller Dinge im Frauen-Eishockey und holen im Prestigeduell mit einem 6:2 gegen Kanada ihren vierten WM-Titel aus den letzten fünf Turnieren und den 12. insgesamt. Damit schließt das Team von John Wroblewski in der Allzeit-Wertung bis auf einen Titel zu Rekordweltmeister Kanada auf. Kelly Pannek wurde nach ihrem Doppelpack auf Seiten der USA zur besten Spielerin ausgezeichnet. Auch Hilary Knight traf doppelt und erhöht ihren Allzeitrekord auf 76 WM-Tore. Dritte Doppelpackerin des Abends ist die Kanadierin Sarah Fillier. Platz 3 bei der WM sichert sich Schweden mit einem 2:1 im Shootout gegen Deutschland-Bezwinger Finnland. Für die Schwedinnen ist es die erste WM-Medaille seit Bronze im Jahr 2007.Weiter geht's mit Eishockey live bei MagentaSport am Mittwoch: In der Champions Hockey League könnte es für die deutschen Vertreter nach den Achtelfinal-Hinspielen historisch gut werden. Die Kölner Haie gewannen 4:2 gegen Tygri Liberec, Mannheim ebenfalls 4:2 gegen den finnischen Topklub Tappara Tampere. Und die Eisbären Berlin gehen mit einem 5:3 über KooKoo Kouvola ins Rückspiel, das es am Mittwoch, ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen gibt. In der neuesten Ausgabe der "Eishockey-Show" sieht Basti Schwele bei Sascha Bandermann die Chancen für die deutschen Teams bestens: "Drei deutsche Mannschaften im Viertelfinale hatten wir noch nie. Ich glaube, alle haben sich eine gute Ausgangsposition erarbeitet." Den Eisbären bescheinigt Schwele aufgrund des Heimspiels gegen den Letzten der finnischen Liga "die beste Ausgangsposition für das Viertelfinale".Das Spiel der Kölner Haie beim EHC Red Bull München am Freitag, live ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel, dürfte ziemlich sicher auch ein historisches werden. Mit einem weiteren Einsatz wird Moritz Müller den DEL-Rekord von KEC-Legende Mirko Lüdemann überbieten. Basti Schwele lobt: "Für Moritz Müller und seine 1.200 Spiele kann es hier einen ordentlichen Applaus geben. Das ist natürlich eine brutale Leistung. Das ist schon Wahnsinn. Moritz Müller hat wahrscheinlich schon seinem jüngeren Ich unterbewusst gesagt: Zieh durch! Denn genau das hat er immer gemacht. Das muss man ihm lassen."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Finale der Frauen-Eishockey-WM zwischen den USA und Kanada. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit Eishockey bei MagentaSport am Mittwoch. Für die Eisbären Berlin steht ab 19.15 Uhr das Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League gegen den finnischen Vertreter KooKoo Kouvola an. Am Donnerstag, ab 19.15 Uhr eröffnen die Krefeld Pinguine gegen die Straubing Tigers den 17. DEL-Spieltag.IIHF Frauen-WM | Finale: USA - Kanada 6:2 | Drei Doppelpackerinnen: USA stürmen zum 12. WM-TitelLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=bjlCaDIvOXdzWUpVZldsdkNhcGE0Sm44VGZiRW51Tk00K2JGMU1jSmFvVT0=Das Finale ist eröffnet! Sarah Fillier, in Abwesenheit der verletzten Kapitänin und Rekordspielerin Marie-Philip Poulin Kanadas große Hoffnungsträgerin, bringt Kanada in Führung und trifft im 5. WM-Spiel in Folge! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OXJNTFBFc0F2a3pPNC9UaUJpZkJsekpiVTlxWTFpR0lscjZ3UjMyTjhMaz0=Ausgleich! Wie schon im Olympia-Finale trifft Hilary Knight gegen Kanada zum 1:1 und baut ihren Rekord von nunmehr 75 WM-Toren weiter aus! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=R2VCSi8xWVNXaGQrN2E4aVNkcWp4Y21SOFdPOU56Rkl1UG4rSHdtbFRJWT0=Finale furioso! Binnen 1:59 Minuten stellen die USA und Kanada im 3. Drittel von 3:1 auf 5:2! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TDFWZ1N1SGZyMGRBV2xOdFB6VGR3UExsck5uNTdNU2FqcVBZOUJ2MTVaND0=Schluss! Die USA sind zum 12. Mal Weltmeister! Der Clip zu den Szenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=OUZJREM4UVc4eWQ5WDJlalprNmhheVpaY0JCS0ljRHBpaDBFSjVydTg3UT0=Neue Folge "Die Eishockey Show" über die deutschen Klubs in der CHL, den neuen Austragungsort für den Deutschland Cup und den bevorstehenden Müller-Rekord: "Alle haben sich eine gute Ausgangsposition erarbeitet."In der neuen Folge der "Eishockey-Show" haben sich Sascha Bandermann und Basti Schwele über Dresden als neuen Standort für den Deutschland Cup, die deutschen Teams in der CHL sowie Moritz Müllers anstehenden Allzeitrekord von 1.201 DEL-Spielen unterhalten. Die neueste Ausgabe ist ab Dienstagfrüh online (youtube.com/playlist?list=PLSTUQ-Z10W59PcZFooXIOe-1-9UneU7SL).Basti Schwele über ...... die deutschen Teams vor dem CHL-Viertelfinale: "Drei deutsche Mannschaften im Viertelfinale hatten wir noch nie. Ich glaube, alle haben sich eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Das gilt vor allem für Mannheim gegen Tappara Tampere [Hinspiel 4:2]. Tappara hat in der eigenen Liga zwar Probleme, gehört aber seit Jahren zu den besten Mannschaften Europas. Das Rückspiel wird sicherlich schwierig. Zwei Tore sind im Eishockey nicht besonders viel, aber es ist gut, dass Mannheim dieses Polster hat. Die Haie haben sehr stark angefangen, dann aber komplett den Faden verloren. Trotzdem haben sie es geschafft, das Spiel noch einmal zu drehen [Hinspiel 4:2]. Die Haie spielen am Dienstag um 15 Uhr in Liberec. Das ist schon eine ungewöhnliche Zeit für den ersten Puckeinwurf. Sie waren gestern noch im Einsatz, reisen heute nach Liberec und haben dann diesen ungewöhnlichen Vormittag, bevor sie um 15 Uhr spielen. Die Eisbären spielen zu Hause gegen den Tabellenletzten der finnischen Liga. Sie haben damit die beste Ausgangsposition für das Viertelfinale [Hinspiel 5:3]."... den Umzug des Deutschland Cup nach Dresden: "Das Freiluftspiel von Dresden gegen die Eisbären Berlin im Fußballstadion wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Dresden kann Veranstaltungen dieser Größenordnung organisieren. Deshalb ist es eine gute Entscheidung, um den Standort nach dem Abstieg wieder nachhaltig zu stärken."... die Kommunikation des DEB rund um den neuen Standort für den Deutschland Cup - und warum er die Art und Weise kritisch sieht: "Warum gibt man das eine Woche später bekannt, wenn die Liga wieder läuft? Warum verkündet der DEB das nicht am Sonntag beim Deutschland Cup, wenn der volle Fokus auf der Nationalmannschaft liegt? Die Kommunikation war ein bisschen merkwürdig. Warum sollte man das kleiner machen, als es ist? Es geht um die deutsche Nationalmannschaft und ihr Heimturnier. Das soll und muss groß gemacht werden!"... Moritz Müller, der gegen die Grizzlys Wolfsburg den DEL-Rekord von Mirko Lüdemann (1.200 Spiele) eingestellt hat und ihn in München übertreffen könnte: "Für Moritz Müller und seine 1.200 Spiele kann es hier einen ordentlichen Applaus geben. Das ist natürlich eine brutale Leistung. Die Choreografie der Fans und Mo schon vor dem Spiel mit Tränen in den Augen: Es war für ihn wahrscheinlich sehr schwer, sich danach wieder auf das Spiel zu konzentrieren. Wenn alles gut läuft, bestreitet er gegen München sein 1.201. Spiel und wird damit alleiniger Rekordspieler. Das ist schon Wahnsinn. Moritz Müller hat wahrscheinlich schon seinem jüngeren Ich unterbewusst gesagt: Zieh durch! Denn genau das hat er immer gemacht. Das muss man ihm lassen."Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deChampions Hockey League | Achtelfinal-RückspielMittwoch, 18.11.2026ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - KooKoo Kouvola (Hinspiel: 5:3)PENNY DEL | 17. SpieltagDonnerstag, 19.11.2026ab 19.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Straubing TigersFreitag, 20.11.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt, Löwen Frankfurt - Schwenninger Wild Wings, Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim, EHC Red Bull München - Kölner Haie, Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn RoostersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6391830