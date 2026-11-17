IQM-Quantencomputer kommen bereits in führenden Supercomputing-Zentren zum Einsatz, beispielsweise im Oak Ridge National Laboratory (ORNL), im VTT Technical Research Centre of Finland, im Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) und im CINECA. Die Nutzer greifen über Slurm auf diese Systeme zu.

IQM unterstützt das Engagement von NVIDIA, Quantenprozessoren zu einer planbaren Ressource in Supercomputing-Zentren zu machen, indem IQM-Quantencomputer in Slurm integriert werden.

Der IQM-Partner MQSC (Munich Quantum Software Company) hat gezeigt, wie der MQSC Orchestrator IQM-Systeme mithilfe der neuen Slurm-Funktion plant.

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), ein Weltmarktführer im Bereich supraleitender Quantencomputer, hat heute auf der SC26 in Chicago bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Bemühungen von NVIDIA unterstützt, Quantenprozessoreinheiten (QPUs) durch die Integration von IQM-Quantencomputern zu einer planbaren Ressource im Slurm-Workload-Manager zu machen.

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NVIDIA is making quantum computers a schedulable resource in Slurm by integrating IQM quantum computers.

NVIDIA, dessen erklärtes Ziel es ist, Slurm als Open-Source-Projekt und herstellerneutral verfügbar zu halten, gab bekannt, dass Slurm 26.11 nun Plugin-Unterstützung für Hierarchical Resources (HRES) bietet. Damit können Supercomputing-Zentren eine QPU als gemeinsam genutzte Ressource auf Cluster-Ebene beschreiben und sie mit externen Diensten verbinden, beispielsweise mit der Software, die das Gerät verwaltet. Bislang ließen sich Quantencomputer nicht in die von Slurm für CPUs und GPUs verwendeten Planungsmodelle einbinden, sodass Integrationen häufig für jeden Standort separat entwickelt werden mussten.

IQM-Quantencomputer werden schon heute weltweit in führenden Hochleistungsrechenzentren (HPC) neben klassischen Systemen eingesetzt, darunter ORNL, VTT, LRZ und CINECA. Forscher reichen an jedem dieser Standorte hybride quanten-klassische Aufträge über denselben Scheduler und dieselben Warteschlangen ein, die sie bereits für klassische Berechnungen nutzen.

"Quantencomputer werden dann wirklich in großem Maßstab nützlich, wenn sie sich wie jede andere Ressource in einem Supercomputing-Zentrum verhalten. Slurm ist heute die Schnittstelle, über die Anwender auf unsere Systeme zugreifen. Die Bemühungen von NVIDIA, QPUs zu einer planbaren Ressource zu machen, und die ersten Integrationen, die unsere Partner bereits auf IQM-Systemen demonstrieren, vereinfachen es den Zentren, Quantencomputing in alltägliche HPC-Arbeitsabläufe zu integrieren", sagte Craig Ciesla, Chief Technology Officer bei IQM.

Der IQM-Partner MQSC hat den MQSC Orchestrator entwickelt, der HRES aus der Slurm-Version 26.11 mit der Quantum Device Management Interface (QDMI) kombiniert, um IQM-Systeme wie IQM Emerald zu planen. Der Orchestrator ist als Open-Source-Repository verfügbar.

"Unsere Arbeit mit IQM zeigt, wie gemeinsame Schnittstellen Quantenhardware zu einer Ressource machen können, die Rechenzentren über ihre bereits vorhandene Infrastruktur betreiben können. QDMI verbindet das Gerät, Slurm HRES verwaltet den Zugriff und der MQSC Orchestrator bringt die Software zusammen. Unsere Mission bei MQSC lautet: 'From the metal to the user'. Gemeinsam mit IQM übersetzen wir dies in einen praktischen Weg, der von der Quantenhardware bis hin zu wissenschaftlichen Anwendungen führt", so Lukas Burgholzer, Chief Technology Officer und Mitbegründer von MQSC.

Aufbauend auf der Demonstration von MQSC evaluieren die Ingenieure von IQM derzeit, wie sich HRES auf die Hybridkonfigurationen des Unternehmens übertragen lässt. Anschließend soll das System in den Zentren in Testumgebungen validiert werden, sobald diese ihre Slurm-Installationen aktualisieren.

IQM wird diese Woche auf der SC26 in Chicago am Stand Nr. 1243 vertreten sein.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Slurm HPC-Anwender mit IQM-Systemen verbindet, lesen Sie den technischen Blog von IQM mit dem Titel "Slurm is where HPC users meet the QPU". NVIDIA und MQSC haben zudem technische Beiträge zu dieser neuen Funktion veröffentlicht.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein Weltmarktführer im Bereich der integrierten Quantencomputer und liefert Full-Stack-Quantencomputer auf Basis supraleitender Technologie an Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationale Laboratorien weltweit. Mit mehr verkauften Vor-Ort-Systemen als jeder andere Hersteller ermöglicht IQM seinen Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über Quantencomputer, die sich in ihre Supercomputing- und KI-Infrastruktur integrieren lassen. Über IQM Resonance ist zudem ein Cloud-Zugang verfügbar. Von Prozessoren aus eigener Fertigung bis hin zu einem offenen Software-Stack treibt IQM die Entwicklung hin zum fehlertoleranten Quantencomputing voran. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Espoo, Finnland, und wichtigen Standorten in München, Deutschland, beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter in Europa, Asien und Nordamerika. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

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