Berlin - Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hält sich eine Kandidatur für den SPD-Bundesvorsitz offen.



Der "Bild" (Dienstagausgabe) sagte Giffey auf die Frage, ob sie mit Hubertus Heil als Doppelspitze für den SPD-Bundesvorsitz kandidieren wolle: "Ich schätze ihn sehr und unterstütze ihn daher auch gern. Alles Weitere werden die kommenden Wochen und viele noch notwendige Gespräche zeigen."



Sie kenne Heil als "klugen, klaren und den Menschen zugewandten Politiker", so Giffey. Sie sei zuversichtlich, dass es "am Ende einen überzeugenden Vorschlag für ein Gesamtpaket" geben werde, worüber der SPD-Bundesparteitag Mitte Januar abstimmen könne.





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