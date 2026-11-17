Die Zusammenarbeit vereint die Kompetenzen von Argenta im Bereich "Molecule to Market" mit den Therapeutika von Loyal zur Verlängerung der Lebensdauer im Rahmen der frühen Entwicklung von LOY-003

Argenta, ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs-, Forschungs- und Produktionsunternehmen (CDRMO), das sich ausschließlich auf die Tiergesundheit spezialisiert hat, und Loyal, ein Tiergesundheitsunternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei den ersten Lebensdauerverlängerungsmedikamenten für Hunde leistet, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen Argenta die frühe Entwicklungsphase von LOY-003 unterstützen wird, dem Prüfpräparat von Loyal zur Verlängerung der Lebensdauer von Hunden großer Rassen. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der frühen Entwicklung des Medikaments, wobei die Möglichkeit besteht, die Zusammenarbeit im Laufe des Programms auszuweiten.

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Das von CEO Celine Halioua gegründete Unternehmen Loyal arbeitet daran, die ersten von der FDA zugelassenen Medikamente zur Lebensverlängerung für Hunde auf den Markt zu bringen. Die Pipeline des Unternehmens umfasst drei Prüfpräparate, die auf die zugrunde liegenden biologischen Prozesse des Alterns bei Hunden abzielen und dazu beitragen sollen, dass Hunde ein längeres, gesünderes Leben an der Seite der Menschen führen können, die sie lieben. LOY-003 ist eine täglich einzunehmende Tablette, die darauf abzielt, die Lebensdauer von Hunden großer und riesiger Rassen zu verlängern, indem sie das Wachstumshormon und IGF-1 reguliert zwei Hormone, die eng mit ihrer Größe im Erwachsenenalter und ihrer verkürzten Lebensdauer verbunden sind.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Argenta bei LOY-003", sagte Celine Halioua, Gründerin und CEO von Loyal. "Argentas Fokus auf Tiergesundheit und seine integrierten Kompetenzen machen das Unternehmen zu einem starken Partner, während wir mit der frühen Entwicklungsphase von LOY-003 beginnen."

Argenta, das einzige CDRMO, das sich ausschließlich der Tiergesundheit widmet, ist weltweit mit Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa und Neuseeland tätig und arbeitet mit Unternehmen jeder Größe zusammen von aufstrebenden Innovatoren bis hin zu den größten Akteuren der Branche -, um Produkte von der Entdeckung bis zur Markteinführung voranzubringen. Sein integriertes "Molecule-to-Market"-Modell vereint Formulierungs- und Prozessentwicklung, analytische und regulatorische Unterstützung, die Versorgung klinischer Studien sowie die kommerzielle Herstellung unter einem Dach und bietet Partnern so einen einzigen, dedizierten Ansprechpartner für den gesamten Produktlebenszyklus.

Argenta baut zudem seine Präsenz in den USA durch Investitionen in seinen Standort in Shawnee, Kansas, aus. Als wichtigster Entwicklungs- und Produktionsstandort in den USA bietet der Standort Kapazitäten für die sterile Abfüllung, nicht-sterile Flüssigkeiten und Pasten sowie feste orale Darreichungsformen, sodass Argenta an einem einzigen Standort Produkte entwickeln, klinische Studien durchführen, klinische Prüfpräparate herstellen und Markteinführungen vornehmen kann.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Loyal, einem der innovativsten Unternehmen im Bereich Tiergesundheit", sagte Matt Stober, Chief Executive Officer von Argenta. "Wegweisende Programme wie LOY-003 sind genau das, wofür unser 'Molecule-to-Market'-Modell konzipiert wurde. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Loyal, während das Unternehmen neue therapeutische Ansätze erforscht, um Hunden ein längeres und gesünderes Leben zu ermöglichen."

Über Argenta

Argenta ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen im Bereich Tiergesundheit, das große und kleine Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten unterstützt, die zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Tieren beitragen. Von der Molekülforschung bis zur Markteinführung decken die bewährten, innovativen Lösungen von Argenta jede Phase der Produktentwicklung ab, und das Unternehmen genießt das Vertrauen der weltweit führenden Tiergesundheitsunternehmen aufgrund seines umfassenden, integrierten Ansatzes. Gesunde Tiere. Lasst es uns gemeinsam verwirklichen.

Über Loyal

Loyal ist ein Tiergesundheitsunternehmen, das die ersten Langlebigkeitsmedikamente für Hunde entwickelt. Mit bisher über 250 Millionen US-Dollar an eingeworbenem Kapital hofft Loyal, die Lebensdauer von Hunden zu verlängern und ihre Lebensqualität zu verbessern, indem es auf die zugrunde liegenden Mechanismen des Alterns abzielt. Die Arbeit von Loyal baut auf jahrzehntelanger Forschung auf, und das Team aus Experten für Hundegesundheit und Langlebigkeit widmet sich der Weiterführung dieser Forschung sowie der Entwicklung besserer Methoden zur Quantifizierung und Verbesserung des Alterungsprozesses bei Hunden. Derzeit befinden sich drei Medikamente in der Entwicklung, und das Unternehmen macht Fortschritte auf dem Weg zur Zulassung durch das Center for Veterinary Medicine der FDA.

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