Die Erweiterung unterstreicht das Engagement der The Rock-It Company für den legendären Live-Musikmarkt und erschließt einen neuen zentralen Hub, der Live-Veranstaltungen und Luxusgüter in einer schnell wachsenden Region miteinander verbindet.

Die The Rock-It Company, ein Weltmarktführer für Live-Events und die Logistik von Luxusgütern, hat die Eröffnung eines neuen Regionalbüros in Nashville, Tennessee, bekannt gegeben und stärkt damit ihre Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Märkte für Live-Musik und Kultur. Das Büro in Nashville bringt die gesamte Rock-It-Plattform unter einem Dach zusammen und umfasst eigene Abteilungen für Rock-It Cargo, Rock-It Sports, CARS by Rock-It und DIETL by Rock-It und dient somit als regionale Drehscheibe für das umfassende Portfolio an spezialisierten Logistikdienstleistungen des Unternehmens.

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The Rock-It Company office in Nashville, Tennessee

"Nashville ist schon seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir sehen enorme Chancen, auf diesem Fundament weiter aufzubauen", so Daniel Rosenthal, President und CEO der The Rock-It Company. "Unsere langjährige Partnerschaft mit der Rock-Organisation, kombiniert mit dem Fachwissen und den Beziehungen, die unsere Teams in der Region aufgebaut haben, versetzt uns in eine starke Position für weiteres Wachstum. Indem wir weitere Geschäftsbereiche in gemeinsamen Räumlichkeiten zusammenführen, schaffen wir mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, zur Stärkung der Kundenbeziehungen und zur Erweiterung unseres Dienstleistungsangebots."

Das Unternehmen ist eng mit Nashville verbunden und blickt auf eine jahrzehntelange Tradition in der Unterstützung weltweiter Musiktourneen von Country- und Rock-Künstlern zurück, für die es groß angelegte Tourneen von Nashville aus in Städte auf der ganzen Welt organisiert. Diese Verbindung wurde durch die Übernahme von Horizon Entertainment Cargo (heute bekannt als Rock-It Cargo 615) im Jahr 2025 weiter gestärkt, einem etablierten Spezialisten für die Logistik von Musiktourneen, dessen Schwerpunkt auf Künstlern aus Nashville liegt.

Das neue Büro befindet sich in dem neu gegründeten Live-Produktionscampus Rock Nashville, der sich auf Proben, Inszenierungen und Tournee-Betreuungsdienste spezialisiert hat, und baut auf der engen Beziehung des Unternehmens zu Rock Lititz auf, wo Rock-It Cargo bereits seit 2016 vertreten ist.

Über The Rock-It Company

Die The Rock-It Company ist ein Weltmarktführer für missionskritische Speziallogistik und genießt großes Vertrauen bei der Beförderung unersetzbarer Güter sowie der Ermöglichung außergewöhnlicher Erlebnisse in den Bereichen Live-Events und Luxusgüter. Das Unternehmen blickt auf eine 48-jährige Geschichte zurück und bietet multimodale Speditionsdienstleistungen, Veranstaltungslogistikplanung, spezialisierte Verpackungs- und Lagerungslösungen, Zollabfertigung und ATA-Carnet-Dienstleistungen, Versicherungen, Unterstützung vor Ort und vieles mehr.

Rock-It kümmert sich um die Logistik bei Konzerttourneen, großen Sportveranstaltungen, Fernsehproduktionen, Film- und Medienprojekten, Erlebnisveranstaltungen sowie um den Transport und den Schutz von Kunstwerken und Luxusautos. Mit einer Präsenz in über 160 Ländern und mehr als 10.000 Einsätzen pro Jahr betreut Rock-It eine Vielzahl unterschiedlicher Partner, unter anderem die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, den Pebble Beach Concours d'Elegance, RM Sotheby's, die Art Basel Miami Beach, führende Hersteller von Hyperautos, zahlreiche Olympische Komitees, Ligen und Verbände sowie weitere führende Marken und Künstler weltweit.

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