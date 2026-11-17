Eine neue Umfrage unter mehr als 4.000 Spielern ergab, dass 78 während der Feiertage mehr spielen und 82,5 sich eine belohnte Werbung ansehen würden, um dafür ein Bonusangebot zu erhalten.

Xsolla (USA), Inc., ein weltweit tätiges E-Commerce-Unternehmen, hat heute einen neuen Daten- und Analysebericht veröffentlicht. Er erläutert wie Spieler während der Weihnachtszeit einkaufen, Geld ausgeben und auf Marken reagieren. Der Bericht mit dem Titel "Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy" stützt sich auf direkte Antworten von mehr als 4.000 Spielern, die im Rahmen von freiwilligen, vergüteten Umfragen auf der Xsolla Offerwall erhoben wurden. Die Spieler haben sich aus eigenem Willen zur Teilnahme entschlossen und erhielten eine Belohnung für ihre Antworte, wodurch es sich um First-Party-Daten auf Einwilligungsbasis handelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261111668135/de/

Graphic: Xsolla

Die Studie knüpft an die Diskussion an, die Xsolla auf der Advertising Week New York 2026 angestoßen hat: Wie können Marken Spieler über Videospiele erreichen? In Verbindung mit den Erkenntnissen von Xsolla zum Kaufverhalten im Spiel bei einer Zielgruppe von über 300 Millionen Spielern beschreibt die Umfrage ein engagiertes Publikum mit festen Ausgabegewohnheiten: 84 der Befragten bezeichnen sich selbst als Gamer, 92 spielen Handyspiele und 63 geben Geld in Spielen aus. Sie liefert Marketingfachleuten konkrete Daten darüber, wann Spieler am aktivsten sind, was sie kaufen möchten und welche Werbeformate während der umsatzstärksten Einkaufszeit des Jahres gut bei ihnen ankommen.

Die Ergebnisse zeigen zudem saisonale Veränderungen bei den Spielgewohnheiten und den Kaufpräferenzen während der Feiertage:

Die Spielzeit nimmt im Verlauf der Weihnachtszeit zu: 78 der Spieler geben an, dass sie in den Ferien mehr spielen, 67 spielen an Wochentagen mehr und 65 spielen tagsüber mehr, was darauf hindeutet, dass die Mittagspausen und der Arbeitsweg an Wochentagen wichtige Zeitfenster sind, um sie zu erreichen.

78 der Spieler geben an, dass sie in den Ferien mehr spielen, 67 spielen an Wochentagen mehr und 65 spielen tagsüber mehr, was darauf hindeutet, dass die Mittagspausen und der Arbeitsweg an Wochentagen wichtige Zeitfenster sind, um sie zu erreichen. Beim Weihnachtseinkauf in Videospielen dreht sich fast alles um andere Menschen: 61 der Spieler kaufen hauptsächlich für andere ein und nicht für sich selbst, und 78 ziehen es vor, Geschenke persönlich zu überreichen oder entgegenzunehmen, anstatt sie sich zusenden zu lassen. Der Bericht empfiehlt Marken, Online-Käufe durch Abholmöglichkeiten, Geschenkverpackungen und klare Geschenkbotschaften mit dem persönlichen Verschenken zu verknüpfen.

61 der Spieler kaufen hauptsächlich für andere ein und nicht für sich selbst, und 78 ziehen es vor, Geschenke persönlich zu überreichen oder entgegenzunehmen, anstatt sie sich zusenden zu lassen. Der Bericht empfiehlt Marken, Online-Käufe durch Abholmöglichkeiten, Geschenkverpackungen und klare Geschenkbotschaften mit dem persönlichen Verschenken zu verknüpfen. Spieler sind während der Feiertage empfänglich für Markenwerbung: 82,5 gaben an, dass sie sich eine belohnte Werbung im Austausch für ein Bonusangebot ansehen würden, und die Befragten bevorzugen kurze, häufige Werbeformate gegenüber längeren.

Viele Spieler denken beim Spielen auch weit über Videospiele hinaus. In der Weihnachtszeit wägen sie alltägliche Einkäufe und Geschenke aus verschiedenen Kategorien ab, darunter Haushaltswaren, Kosmetik, Spielzeug und Bekleidung, was Marken die Chance bietet, ihre Produkte neuen Käufern zu präsentieren, die noch unentschlossen sind, was sie kaufen sollen.

"Die Spieler spielen in dieser Saison nicht nur mehr Spiele, sondern gehen auch einkaufen, planen Geschenke und entscheiden, welche Marken ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen", sagte Chris Hewish, President von Xsolla. "Belohnungsformate funktionieren, weil sich die Spieler dafür entscheiden. Wenn eine Marke etwas Wertvolles zurückgibt, ist das Erlebnis des Spielers besser und die Marke erzielt ein entsprechendes Ergebnis."

Der Bericht schließt mit fünf Ratschlägen für Vermarkter von Marken, die Weihnachtskampagnen in Videospielen planen: Setzen Sie auf kurze Formate mit Belohnung, bewerben Sie das Produkt und nicht eine App-Installation, vermarkten Sie Artikel des täglichen Bedarfs, bleiben Sie die gesamte Saison über aktiv, wobei Sie den Schwerpunkt auf Wochentage legen und verbinden Sie Online-Shopping mit dem persönlichen Überreichen von Geschenken.

Der gesamte Bericht "Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy" ist verfügbar unter: xsolla.pro/Holiday-ebook

Leser können außerdem an einer kurzen Xsolla-Quest zu den Feiertagen unter folgendem Link teilnehmen: xsolla.pro/holiday-quest. Kein Kauf erforderlich. Xsolla-Punkte haben keinen Barwert und können nicht gegen Bargeld oder Kryptowährung eingetauscht werden. Verfügbar in den unterstützten Regionen.

Was ist ein Xsolla-Quest? Bei einem Xsolla-Quest können Nutzer auf einer Xsolla-Seite ein paar einfache Schritte ausführen. Dafür erhalten sie einen Gegenstand.

Über Xsolla

Xsolla (USA), Inc. ist ein globales E-Commerce-Unternehmen, das Entwickler mit allem ausstattet, was sie benötigen, um Videospiele auf den Markt zu bringen, auszubauen und zu monetarisieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-E-Commerce, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasiertes geistiges Eigentum und Produkte zur Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern dabei, ihre Spiele in großem Maßstab zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Xsolla genießt das Vertrauen von mehr als 70 der 100 umsatzstärksten Spiele und agiert als "Merchant of Record" in über 200 Regionen mit Zugang zu mehr als 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Basierend auf der Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, ist Xsolla entschlossen, Chancen zu bündeln und Wachstumspotenziale für Entwickler auf der ganzen Welt zu erschließen.

Mehr Informationen erhalten Sie auf: xsolla.com.

Xsolla Ads wird von Xsolla (USA), Inc. ("Xsolla") angeboten. Die Teilnahme ist freiwillig, und die Spieler entscheiden selbst, an welchen Quests sie teilnehmen und welche Informationen sie weitergeben möchten, wie in der Datenschutzerklärung von Xsolla beschrieben. Belohnungen, Abzeichen und Xsolla-Punkte haben keinen Barwert und können nicht gegen Bargeld oder Kryptowährung eingetauscht werden. Belohnungen sind nur in den unterstützten Regionen verfügbar.

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

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