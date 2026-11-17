Zwei neue KI-Funktionen, ab sofort verfügbar. Visual Intelligence wandelt Kameramaterial in Produktionsdaten um. Factbird MCP ermöglicht KI-Assistenten den direkten Zugriff auf Produktionsdaten in Factbird.

Factbird gibt heute die Einführung von zwei neuen KI-Funktionen bekannt. Visual Intelligence nutzt Kameras und KI, um das zu erfassen, was Sensoren und SPS-Module übersehen. Mit Factbird MCP können KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT und Microsoft Copilot direkt mit den Produktionsdaten in Factbird arbeiten.

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Factbird Visual Intelligence tracking a bottling line in real time, showing filler and shrink wrapper status, line speed of 72 bottles per minute, and operator activity around the line. (AI-generated illustration)

Die Verluste, die am schwersten zu erklären sind, treten im Umfeld der Maschine auf. Eine Station wartet auf Material. Eine manuelle Aufgabe zieht sich in der Nachtschicht in die Länge. Jede davon dauert nur ein paar Minuten, aber über ein Jahr hinweg summieren sie sich zu einem bedeutenden Volumen.

Factbird ist ein Aktionssystem, das für Hersteller entwickelt wurde, die über umfangreiche Daten verfügen, aber Schwierigkeiten haben, diese sinnvoll zu nutzen. Es bündelt die Produktionsdaten aller Linien, Maschinen und Bediener in einer einzigen Echtzeit-Datenebene. Die in die Plattform integrierte KI ermittelt dann die Fehler, deren Behebung den Aufwand wert ist, und schlägt die nächsten Schritte vor. Die beiden neuen Funktionen erweitern dieses System. Visual Intelligence bindet weitere Bereiche der Fertigung in die Datenebene ein. Factbird MCP stellt diese Daten in den KI-Tools zur Verfügung, die die Mitarbeiter ohnehin bereits verwenden.

"Die Maschinendaten haben schon immer angezeigt, wann eine Linie in Verzug gerät und um wie viel. Visual Intelligence ergänzt die Daten um die Vorgänge rund um die Maschine, und mit Factbird MCP können unsere Mitarbeiter diese zusammen mit den Daten ihrer übrigen Systeme analysieren. Genau diese Kombination von Datenquellen zeichnet Factbird aus und verschafft Herstellern einen großen Vorteil" sagt Søren Schønnemann, Geschäftsführer von Factbird.

Visuelle Intelligenz: eine neue Dimension der Produktionsdaten

Visual Intelligence baut auf der KI-basierten Produktzählung von Factbird auf. Kameras filmen die Stationen und Bereiche, die ein Hersteller auswählt, und eine KI auf einem Edge-Gerät an der Produktionslinie wandelt das Filmmaterial in Produktionsdaten um. Die Zahlen werden in Factbird neben den Stillstands- und Leistungsdaten angezeigt, die die Teams bereits erfassen.

Kurz gesagt können Teams damit:

erkennen, wenn eine Station unterversorgt oder blockiert ist

manuelle Zykluszeiten und die Auslastung der Stationen ohne Stoppuhrmessung erfassen

den Materialfluss verfolgen, um festzustellen, an welcher Stelle das Produkt stecken bleibt

Produkte zählen, die mit herkömmlichen Sensoren nicht erfasst werden können

sichtbare Mängel und Abweichungen an Produkten kennzeichnen

Neben den Zahlen hebt die KI die Ereignisse hervor, die zuerst untersucht werden sollten, und speichert jeweils die 30 Sekunden Video rund um jedes dieser Ereignisse. Die Produktionsteams entscheiden zwar nach wie vor, was die eigentliche Ursache ist, stützen sich dabei aber nun auf nachweisbare Fakten, während sie früher nur Notizen zur Verfügung hatten.

Die Gesichter in diesem Videomaterial werden auf dem Endgerät unkenntlich gemacht, bevor das Video die Produktionslinie verlässt, und die Factbird-Berechtigungen legen fest, wer es ansehen und auf die Daten zugreifen darf.

Für den Anfang ist kein großes IT-Projekt erforderlich. Factbird liefert die Kameras und die Edge-Geräte und trainiert die KI auf die Produkte und Stationen der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller beginnen mit einer Station und fügen weitere hinzu, sobald sie Ergebnisse sehen.

Factbird MCP: eine direkte Verbindung von Produktionsdaten zu KI-Assistenten

Factbird MCP ist die Schnittstelle, über die KI-Assistenten mit Echtzeit-Produktionsdaten arbeiten können. Es basiert auf dem Model Context Protocol, einer offenen Norm. Das werden auch alle zukünftigen Assistenten, die diese Funktion unterstützen.

Ein Werksleiter kann in den bereits geöffneten Assistenten die Frage eingeben: "Welche Station hat Linie 2 in der Tagschicht aufgehalten?". Der Assistent ruft die aktuellen Zahlen aus Factbird ab und berechnet das Ergebnis. Wenn derselbe Assistent mit einem ERP- oder Wartungssystem verbunden ist, kann er auch auf diese zugreifen.

Der Zugriff wird durch Leseberechtigungen begrenzt. Jeder Nutzer sieht genau das, was seine Factbird-Berechtigungen zulassen, und nicht mehr. Factbird MCP ist in allen Factbird-Tarifen ohne zusätzliche Kosten enthalten.

"Visual Intelligence verwandelt das, was bisher nur gelegentlich beobachtet werden konnte, in Daten, die über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt werden können. Dank Factbird MCP können auch KI-Assistenten mit diesen Daten arbeiten. Wir haben es bewusst auf einer offenen Norm aufgebaut. Hersteller sollten ihre KI-Tools frei wählen können, und ihre Produktionsdaten sollten für jedes einzelne davon geeignet sein", sagt Mogens Hansen, Chief Technology Product Officer bei Factbird.

Wohin Factbird die KI führt

Factbird betrachtet KI als das derzeit interessanteste Gebiet in der Fertigungsindustrie. Das System baut diese KI auf den eigenen Produktionsdaten der einzelnen Werke auf und sorgt dafür, dass das Werk unter Kontrolle bleibt. Das Videomaterial wird direkt an der Produktionslinie verarbeitet. KI-Assistenten erhalten ausschließlich Lesezugriff. Die ersten agentenbasierten Elemente sind bereits in Betrieb, mit einer KI, die den Teams zeigt, wo sie zuerst suchen sollten.

Die Vision von Factbird ist es, alle Fabriken zu intelligenten Fabriken zu transformieren. Visual Intelligence und Factbird MCP sind zwei weitere Schritte auf diesem Weg, und beide sind schon heute verfügbar.

Sie werden Teil der in die Fertigung integrierten KI von Factbird. Der KI-Assistent beantwortet Fragen zur Produktion in natürlicher Sprache. Der AI Report Builder erstellt anhand einer kurzen Beschreibung einen Bericht. Der AI Activity Creator erstellt anhand von Fotos von Papierformularen eine digitale Checkliste.

Über Factbird

Factbird ist eine Plattform für Fertigungsintelligenz, die Herstellern dabei hilft, Produktionsdaten in Erkenntnisse und Erkenntnisse in Maßnahmen umzuwandeln. Es lässt sich mit beliebigen Maschinen und Arbeitsvorgängen verbinden. Dadurch erhalten alle Mitarbeiter in der Produktion einen gemeinsamen Echtzeit-Überblick über die Leistung. Der Bediener an der Anlage, der Fertigungsingenieur und der Werksleiter sehen alle dieselben Zahlen.

Die KI-gestützte Plattform von Factbird hilft Herstellern dabei, Ausfallzeiten, Qualitätsprobleme und Engpässe sofort zu erkennen, wenn sie auftreten. Jedes Problem wird an die richtigen Mitarbeiter weitergeleitet und die sich daraus ergebenden Verbesserungen werden nachverfolgt. Das bedeutet schnellere Entscheidungen, produktivere Werke und einen deutlichen positiven Einfluss auf das Geschäftsergebnis. Factbird wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Dänemark, den USA und Deutschland und betreut Hersteller in mehr als 40 Ländern.

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