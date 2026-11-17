

EQS Newswire / 17.11.2026 / 03:15 CET/CEST

Praktischer Leitfaden zum PhD-Stipendienprogramm in Höhe von über 232.420 US-Dollar in Hongkong

SONDERVERWALTUNGSZONE HONGKONG - Media OutReach Newswire - 17. November 2026 - Die Chinese University of Hong Kong (CUHK) startet einen letzten Aufruf für angehende Doktorandinnen und Doktoranden, die sich für das renommierte "Hong Kong PhD Fellowship Scheme" (HKPFS) bewerben möchten. Die Bewerbungsfrist endet am 1. Dezember 2026 um 12.00 Uhr Hongkonger Zeit (GMT+8) bzw. 04.00 Uhr UTC.





Im Rahmen des erweiterten HKPFS-Pakets der CUHK im Wert von über 232.420 US-Dollar erhalten erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber eine vollständige Befreiung von den Studiengebühren, jährliche Stipendien, garantierte Unterkünfte auf dem Campus sowie Reisekostenzuschüsse für Konferenzen. Die CUHK belegt in den QS World University Rankings 2027 weltweit den 18. Platz und den Times Higher Education Asia University Rankings 2026 den 10. Platz in Asien. Die Universität bietet eine erstklassige akademische Ausgangsbasis. 20 Studiengänge der Universität befinden sich unter den weltweit 30 besten und sechs in den Top 10, darunter Pädagogik (Platz 1), Gastroenterologie und Hepatologie (Platz 2), Krankenpflege (Platz 6), Informatik (Platz 7) sowie Geisteswissenschaften und Künstliche Intelligenz (beide auf Platz 9).



So funktioniert die finale Bewerbung



Um ein HKPFS-Stipendium für den Jahrgang 2027-28 zu erhalten, müssen Bewerberinnen und Bewerber zwei wichtige Schritte unternehmen:

Erstantrag über den Research Grants Council (RGC): Der Erstantrag muss über das elektronische Portal des RGC eingereicht werden, damit eine offizielle HKPFS-Referenznummer erstellt werden kann. Dabei sollten Bewerberinnen und Bewerber die CUHK als ihre bevorzugte Studieneinrichtung (1. Wahl) angeben, um eine vorrangige Nominierung sicherzustellen. Vollständige Bewerbung an die CUHK: Die Doktorandenbewerbung wird dann über das Bewerbungsportal der Graduate School der CUHK eingereicht. Dabei muss die zugewiesene HKPFS-Referenznummer angegeben werden. Bewerberinnen und Bewerber, die in die engere Wahl kommen, werden zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Die Ergebnisse der Stipendienvergabe werden danach zwischen März und April 2027 bekannt gegeben.



Umfassende Finanzierungsmöglichkeiten



Um globale Forschungstalente zu fördern, bietet die CUHK umfassende finanzielle Unterstützung über verschiedene Fördermöglichkeiten an. Bewerberinnen und Bewerber für einen PhD-Studiengang, die von der CUHK für das HKPFS nominiert, aber vom RGC nicht ausgewählt wurden, erhalten einen Studienplatz im regulären PhD-Programm der CUHK mit einem Graduiertenstipendium in Höhe von bis zu 29.400 US-Dollar pro Jahr. Diese Bewerberinnen und Bewerber haben zudem Anspruch auf ein "CUHK Vice-Chancellor's PhD Scholarship" in Höhe von bis zu 10.240 US-Dollar, sofern sie zufriedenstellende akademische Leistungen erbringen.



Forschungsstudierende im ersten Jahr aus Ländern der Neuen Seidenstraße werden außerdem automatisch für die Nominierung durch die CUHK für das "Belt & Road Scholarship" der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong berücksichtigt. Dabei können Stipendiatinnen und Stipendiaten die gesamten Studiengebühren erlassen werden.



60 Jahre Exzellenz in der Graduiertenförderung



Die Graduate School der CUHK wurde 1966 gegründet und leistet seitdem Pionierarbeit im Bereich der forschungsorientierten Graduiertenförderung in Hongkong. Dieses Jahr feiert sie ihr 60-jähriges Bestehen. Die CUHK befindet sich auf dem größten und grünsten Campus Hongkongs und bietet rund 240 Masterstudiengänge an, die von mehr als 460 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern - die zu den besten 2 % weltweit gehören -, vier staatlich anerkannten Laboren und jährlichen Forschungsmitteln in Höhe von über 324 Millionen US-Dollar unterstützt werden.



Bewerbungsfristen und wichtige Informationen



Da das Zulassungsverfahren für die MPhil- und PhD-Studiengänge der CUHK nun in die letzte Phase geht, werden Bewerberinnen und Bewerber eingeladen, ihre Bewerbungen frühzeitig einzureichen.



Informationen zu den Programmen, Stipendienmöglichkeiten, Zulassungskriterien und Bewerbungsverfahren finden Sie unter: https://www.gs.cuhk.edu.hk/admissions/research-postgraduate .

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News Source: The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

17.11.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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