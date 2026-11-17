Geld ist in der Rüstung derzeit nicht der Engpass. Gleich mehrere Konzerne haben zuletzt Rekordauftragsbestände ausgewiesen. Gebaut werden kann aber nur, wenn vorher geliefert wird. Das beginnt bei Rohstoffen wie Wolfram, das in Munition, Raketen und Luftfahrt gebraucht wird und dessen Förderung China dominiert. Hinzu kommen Zulieferer für Antriebe und Getriebe sowie die Systemhersteller, die alles zusammensetzen. Fehlt ein Teil, steht die Montage still. Erst wenn der Knoten platzt, wird aus Auftragsbestand Umsatz. Wir sehen uns daher Almonty Industries, RENK Group und Lockheed Martin genauer an.

Enthaltene Werte: CA0203987072,DE000RENK730,US5398301094

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