Die Nvidia-Aktie ist vom Allzeithoch zeitweise um rund -39% eingebrochen. Gleichzeitig fordern inzwischen nahezu 180.000 Unterstützer der Initiative "Stand with Jensen", dass Mitgründer Jen-Hsun Huang als CEO zurückkehrt. Nun schaut die Welt besonders genau auf Nvidia: Der Konzern gilt als Taktgeber des KI-Booms, während Führungsfrage und Quartalszahlen für erhebliche Unsicherheit sorgen. Chartanalyse zu Nvidia Die Nvidia-Aktie hat gestern erneut ...

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