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Reignwood Park glänzt auf der internationalen Bühne mit einem Dreifachsieg bei den World Golf Awards 2026



17.11.2026 / 06:30 CET/CEST

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Reignwood Park sichert sich die Auszeichnung als weltweit und in Asien führendes Golfimmobilienprojekt und der Robinswood Golf Club wird zum besten Golfplatz Thailands gekürt BANGKOK, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Reignwood Park hat seine Position als erstklassiges Golf- und Lifestyle-Ziel weiter gefestigt, nachdem es bei den 13. jährlichen World Golf Awards 2026 drei prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten hat. Die Anlage wurde als "World's Best Golf Real Estate Venue 2026" und "Asien's Best Golf Real Estate Venue 2026" ausgezeichnet, während der Robinswood Golf Club den Titel "Thailand's Best Golf Course 2026" errang. Dieser dreifache Triumph untermauert die Vision von Reignwood Park von einer Gemeinschaft, in der Meisterschaftsgolf, luxuriöses Wohnen, Sport, Bildung und Lifestyle-Erlebnisse miteinander verschmelzen, und demonstriert zugleich Thailands Potenzial auf der internationalen Golfbühne. Frau Woraphanit Ruayrungruang, Geschäftsführerin der Reignwood Group, sagte, die internationale Anerkennung spiegele das langfristige Engagement der Gruppe für die Entwicklung einer erstklassigen Wohn- und Lifestyle-Community wider. Die Auszeichnung als "World's Best Golf Real Estate Venue" und "Asia's Best Golf Real Estate Venue" ist für Reignwood Park eine große Ehre und ein Grund zum Stolz. Diese Auszeichnungen spiegeln unsere Vision wider, ein Bauprojekt zu schaffen, das über luxuriöse Wohnräume hinausgeht und ein umfassendes Lifestyle-Erlebnis bietet, bei dem Lebensqualität, Wohlbefinden und Beziehungen über Generationen hinweg im Mittelpunkt stehen. Wir glauben, dass ein wirklich außergewöhnliches Wohnumfeld eines ist, in dem Familien gemeinsam bleibende Erinnerungen schaffen können. Diese Philosophie bildet die Grundlage für unsere Vision von Reignwood Park als "Weltklasse-Gemeinschaft für generationenübergreifendes Wohnen", die erstklassige Einrichtungen und Erlebnisse in einer integrierten Gemeinschaft vereint, die für künftige Generationen konzipiert wurde. "Die beiden internationalen Auszeichnungen werden die Gruppe weiter dazu anspornen, ihre Einrichtungen, das Wohnumfeld und das Lifestyle-Angebot weiter zu verbessern und gleichzeitig dazu beizutragen, Thailands Position als globales Reiseziel für internationales Wohnen zu stärken. Diese Auszeichnungen sind nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Leistungen, sondern auch eine Inspiration, weiterhin höhere Standards in der Qualität unserer Projekte und der von uns angebotenen Erlebnisse zu setzen. Wir sind bestrebt, auf diesem Erfolg aufzubauen und zur wachsenden Attraktivität Thailands als erstklassiges Wohn- und Lifestyle-Ziel beizutragen." fügte Frau Woraphanit hinzu. Der Robinswood Golf Club knüpft an den internationalen Erfolg des Reignwood Park an und wurde mit dem Preis "Thailand's Best Golf Course 2026" ausgezeichnet. Damit werden die Platzbedingungen auf Meisterschaftsniveau, die hochwertigen Einrichtungen und der personalisierte Service für die Mitglieder gewürdigt. Herr Seehachet "Pro It" Saifon, Geschäftsführer des Robinswood Golf Club, erklärte, die Auszeichnung sei eine Anerkennung für das Engagement des Teams und werde zu weiteren Verbesserungen des Platzes, der Einrichtungen und des Mitgliedererlebnisses anregen. Mit den World Golf Awards werden herausragende Leistungen in der globalen Golfbranche gewürdigt und ehren herausragende Golfplätze, Resorts, Reiseziele und golfbezogene Projekte weltweit. Die diesjährige Zeremonie fand vom 5. bis 7. November im Madinaty Golf Club in Ägypten statt. Der Reignwood Park erstreckt sich über eine Fläche von ca. 2.000 Rai und ist ein integriertes Bauprojekt, das die Wohnanlagen Estate, Sereno und Sonia sowie erstklassige Sport-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen umfasst. Dazu gehören der Robinswood Golf Club, die KIS International School Reignwood Park, ein Sportkomplex mit Einrichtungen zur Athletenentwicklung und PARK11, ein Lifestyle-Ziel mit Freizeitflächen und Familienaktivitäten in natürlicher Umgebung. Im Zentrum der Anlage steht der Robinswood Golf Club, ein privater Meisterschaftsclub, der erstklassige Platzbedingungen, Trainingstechnologie, auf Mitglieder zugeschnittene Annehmlichkeiten und personalisierte Serviceleistungen bietet. Der Club veranstaltet außerdem Turniere und Aktivitäten, die Golfer, Mitglieder und Familien zusammenbringen und so Reignwood Parks Bestreben unterstützen, ein internationales Zentrum für Sport- und Lifestyle-Veranstaltungen zu werden. Die drei Auszeichnungen markieren ein weiteres bedeutendes Kapitel für den Reignwood Park und stärken dessen internationale Anerkennung sowie sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Einrichtungen, Erlebnisse und eines gemeinschaftlichen Lebens. Informationen zum Reignwood Park Reignwood Park ist ein erstklassiges, integriertes Wohn- und Lifestyle-Projekt der Reignwood Group, das sich über eine Fläche von ca. 2.000 Rai in Thailand erstreckt. Entwickelt unter der Vision einer "Weltklasse-Gemeinschaft für generationenübergreifendes Wohnen", vereint das Projekt Luxuswohnungen, Meisterschaftsgolfplätze, internationale Bildungseinrichtungen, Sport-, Wellness-, Natur- und Lifestyle-Einrichtungen für alle Generationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.reignwoodpark.com . Informationen zum Robinswood Golf Club Der Robinswood Golf Club ist ein privater Meisterschaftsgolfclub innerhalb des Reignwood Parks in Thailand. Der Club, der bei den World Golf Awards als "Thailand's Best Golf Course 2026" ausgezeichnet wurde, bietet ein Golferlebnis auf internationalem Niveau - dank Platzbedingungen auf Meisterschaftsniveau, moderner Einrichtungen, fortschrittlicher Trainingstechnologie und maßgeschneiderter Mitgliederbetreuung. Weitere Informationen finden Sie unter www.robinswoodclub.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reignwood-park-glanzt-auf-der-internationalen-buhne-mit-einem-dreifachsieg-bei-den-world-golf-awards-2026-302941517.html



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