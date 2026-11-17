Wien (ots) -Wien im Advent ist ein Klassiker unter den Städtereisen. Dabei zeigt die Stadt ihre Weihnachtsseite auf zwei Arten. In der Inneren Stadt geht es groß und imperial zu, zwischen Palais, Konzertsälen und traditionsreichen Märkten. Am Spittelberg im 7. Bezirk ist der Advent leiser und persönlicher.Traditionsreiche Märkte in der Inneren StadtAuf der Freyung liegt zwischen barocken Palais der Altwiener Christkindlmarkt. Seine Tradition reicht bis ins Jahr 1772 zurück. Hier geht es ruhiger zu, mit Krippen, Kunsthandwerk und der längsten gemalten Krippe Österreichs. Gleich nebenan folgt der Weihnachtsmarkt Am Hof. Der bekannteste Markt der Stadt liegt am Rathausplatz und lockt mit Lichtern, Eistraum und Karussell.Kaffeehaus und AdventkonzerteZu einem Adventsbesuch in Wien gehört für viele eine Pause im Kaffeehaus, etwa im Café Diglas oder im Café Prückel. Klassische Wiener Küche gibt es unter anderem bei Figlmüller oder Meissl & Schadn. Musikalisch prägen Adventkonzerte im Musikverein und im Konzerthaus die Wochen vor Weihnachten. Dazu kommen Auftritte der Wiener Sängerknaben und das Internationale Adventsingen im Festsaal des Rathauses.Spittelberg: Advent im ViertelDas einstige Viertel der Kunsthandwerker ist heute von Ateliers, Galerien und unabhängigen Boutiquen geprägt. Im Advent findet in seinen Biedermeiergassen der Weihnachtsmarkt am Spittelberg statt. Über 100 Stände bieten dort Kunsthandwerk und ausgefallene Geschenke. Ganz in der Nähe liegt das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum. Eine kulinarische Institution im Viertel ist das Gasthaus Grünauer, das seit 1957 Wiener Küche serviert.Übernachten in beiden ViertelnWer beide Seiten des Wiener Advents erleben möchte, kann sein Quartier entsprechend wählen. Ein Beispiel ist die Hotelgruppe Miiro, die in Wien zwei Häuser betreibt. Das Miiro Palais Rudolf liegt am Rudolfsplatz in der Inneren Stadt. Das Fin-de-Siécle-Haus hat 64 Zimmer und Suiten sowie die Baroness Bar. Das Miiro Spittelberg liegt wenige Schritte vom MuseumsQuartier entfernt und verfügt über 132 Zimmer und Suiten. Zum Haus gehört das Poco, Restaurant und Bar mit offener Küche.Pressekontakt:Valentin Schottenheim+491725959228valentin@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Miiro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181492/6391843