Berlin (ots) -In der Adventszeit zieht es viele Reisende auf Weihnachtsmärkte. Neben bekannten Märkten in Deutschland rücken dabei auch Städte in Mittel- und Osteuropa in den Blick. Kurze Städtereisen über ein verlängertes Wochenende lassen sich dort gut mit einem Marktbesuch, Kultur und regionaler Küche verbinden.Weihnachtsmärkte zwischen Baltikum und BalkanZu den Zielen gehören Budapest in Ungarn, Cluj-Napoca in Rumänien, Breslau in Polen, Vilnius in Litauen und Belgrad in Serbien. Die Märkte dort sind oft weniger überlaufen als die großen Klassiker und haben jeweils ihren eigenen Charakter.Unterschiedliche Angebote in den StädtenIn Budapest haben bereits am 13. November zwei große Märkte geöffnet: am Vörösmarty-Platz und vor der St.-Stephans-Basilika, deren Fassade jeden Abend zur Bühne einer Lichtshow wird. In Cluj-Napoca findet der Weihnachtsmarkt ab dem 20. November auf dem Unirii-Platz statt, vor der Kulisse der gotischen Michaelskirche. Am selben Tag öffnet in Breslau einer der größten Weihnachtsmärkte Polens, der in der vergangenen Saison über eine Million Besucher zählte. In Vilnius beginnt die Adventszeit am 28. November mit dem Entzünden des Weihnachtsbaums auf dem Kathedralenplatz. Ein Weihnachtszug fährt dort bis Anfang Januar durch die Altstadt. In Belgrad verwandelt sich der Savski-Park am Ufer der Save ab dem 4. Dezember in ein Wintermärchen mit Eisbahn, Freiluftkino und Konzerten.Märkte bis ins neue JahrEinige der Märkte laufen bis ins neue Jahr. In Breslau dauert der Markt bis zum 7. Januar, in Belgrad bis zum 4. Januar. Dort fällt das Weihnachtsfest erst auf den 7. Januar, weil Serbien dem orthodoxen Kalender folgt. So lässt sich eine Reise auch noch nach den Feiertagen planen.Komfortable Erreichbarkeit per DirektflugMöglich werden solche Kurztrips nicht zuletzt durch direkte Flugverbindungen innerhalb Europas. Ein Beispiel aus der Branche ist Wizz Air. Die Airline verbindet zahlreiche deutsche Flughäfen direkt mit Städten in Mittel- und Osteuropa und hat ihr Angebot zuletzt weiter ausgebaut. Seit Ende Oktober 2026 fliegt sie etwa ab Berlin nach Vilnius und von Dortmund nach Breslau.Umweltbilanz rückt in den FokusMit dem wachsenden Angebot an Kurzstreckenflügen rückt auch deren Umweltbilanz zunehmend in den Fokus. Insbesondere Billigfluggesellschaften stehen dabei unter Druck, ihre Emissionen zu reduzieren und effizientere Betriebsmodelle zu entwickeln. Wizz Air wird beispielsweise im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsbewertungen genannt und erhielt mehrfach Auszeichnungen wie den Titel "Most Sustainable Low-Cost Airline" bei den World Finance Sustainability Awards. In Rankings zur CO2-Effizienz schneidet das Unternehmen vergleichsweise gut ab; zudem wurde es für 2026 von AirlineRatings unter die zehn führenden Low-Cost-Airlines weltweit gewählt. Als Gründe gelten unter anderem die vergleichsweise junge Flotte sowie Investitionen in effizientere Technologien und nachhaltigere Flugkraftstoffe.Pressekontakt:Valentin Schottenheim+491725959228wizzair@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Wizz Air, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182212/6391842