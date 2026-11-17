DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB-PERSONALIEN - Die Uneinigkeit in der Bundesregierung über die personelle Neuaufstellung der Europäischen Zentralbank (EZB) löst zunehmenden Unmut in Finanzkreisen und Politik aus. "Bei der Besetzung darf nur eines zählen", sagte Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) dem Handelsblatt: "die beste fachliche Eignung. Eine solche Top-Personalie muss entsprechend vorbereitet sein." Daran zweifelt Bayaz, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag am Rande des informellen EU-Gipfels in Dublin weiteren Klärungsbedarf eingeräumt hatte. "Herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dürfen nicht aus Prinzip ausgeschlossen werden, nur weil man sie angeblich einem politischen Lager zuordnet", sagte Bayaz. "Es wäre absurd, wenn am Ende ausgerechnet Qualifikation zum Ausschlusskriterium würde." Unter Beobachtern mehren sich die Zweifel, ob der Bundesregierung die Bedeutung der EZB-Personalie bewusst ist. Von "typischem politischem Geschacher" ist die Rede. Mehrere Insider kritisierten ihren Eindruck einer unprofessionellen Personalpolitik. Die Bundesregierung riskiere, Aspiranten für das EZB-Direktorium "zu verbrennen". (Handelsblatt)

SPD - Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil will im Falle seiner Wahl zum SPD-Vorsitzenden nicht Kanzlerkandidat seiner Partei bei der nächsten Bundestagswahl werden. "Ich will nicht Parteivorsitzender werden, um anderes anzustreben, sondern ich will Parteivorsitzender werden, um meiner Partei zu helfen", sagte Heil dem Podcast "Wenn Sie wüssten …" des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Er sei der festen Überzeugung, dass Deutschland eine starke Sozialdemokratie brauche. Zu den schlechten Umfragewerten der SPD sagte Heil: "12-bis-14-Prozent-Umfragen dürfen nicht das Ende der Geschichte sein." (RND)

BÜRGERKONTO - Nach einem groß angelegten Hackerangriff auf das digitale Bürgerkonto des Bundes hat die Bundesregierung die Anmeldemöglichkeit für Millionen potenzieller Nutzer gesperrt. Seit Montagvormittag ist der Zugang zur BundID mit Benutzername und Passwort aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um sogenanntes "Credential Stuffing", erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Dabei versuchen Cyberkriminelle, mit gestohlenen Zugangsdaten aus früheren Datenlecks auf verschiedene Webseiten und Internetdienste zuzugreifen. "Das ist ein automatisierter Cyberangriff", hieß es weiter in Regierungskreisen. (Handelsblatt)

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November 17, 2026 00:31 ET (05:31 GMT)

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