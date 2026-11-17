War der Hugging-Face-Hack nur Schlamperei - oder haben wir es mit einer neuen Bedrohung zu tun? Oder lenkt beides tatsächlich von einer viel grundsätzlicheren Frage ab: Wie wird ein Fehler korrigiert, bevor er Schaden anrichtet? Wer das nicht weiß, sollte den Agenten besser gar nicht erst losschicken. Im Juli 2026 ließ OpenAI für eine Sicherheitsevaluation Tausende Agenten auf Schwachstellen los. Einige fanden einen Weg aus der abgeschotteten Testumgebung, ...

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