EQS-Ad-hoc: Sasol Financing USA LLC / Key word(s): Capital measures / Other
Sasol Financing USA LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
United States of America
Disclosure of inside information pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 (pursuant to § 4 I No. 1a WpAV).
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA, OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT")), OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION, RELEASE, OFFERS OR SALES, WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.
THE INVITATION (AS DEFINED BELOW) IS NOT BEING MADE, AND WILL NOT BE MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO, OR BY USE OF THE MAIL OF, OR BY ANY MEANS OR INSTRUMENTALITY OF INTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE OF OR OF ANY FACILITIES OF A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE OF, THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA. THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, FACSIMILE TRANSMISSION, ELECTRONIC MAIL, TELEX, TELEPHONE AND THE INTERNET. THE 2027 CONVERTIBLE BONDS (AS DEFINED BELOW) MAY NOT BE TENDERED IN THE INVITATION BY ANY SUCH USE, MEANS, INSTRUMENTALITY OR FACILITY FROM OR WITHIN THE UNITED STATES OR BY PERSONS LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT.
ACCORDINGLY, COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE INVITATION ARE NOT BEING, AND MUST NOT BE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, MAILED OR OTHERWISE TRANSMITTED, DISTRIBUTED OR FORWARDED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, BY CUSTODIANS, NOMINEES OR TRUSTEES), IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES. ANY PURPORTED OFFER TO SELL 2027 CONVERTIBLE BONDS IN THE INVITATION RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM A VIOLATION OF THESE RESTRICTIONS WILL BE INVALID AND ANY PURPORTED OFFER TO SELL 2027 CONVERTIBLE BONDS MADE BY A PERSON LOCATED IN THE UNITED STATES, OR BY ANY AGENT, FIDUCIARY OR OTHER INTERMEDIARY ACTING ON A NON-DISCRETIONARY BASIS FOR A PRINCIPAL GIVING INSTRUCTIONS FROM WITHIN THE UNITED STATES, WILL BE INVALID AND WILL NOT BE ACCEPTED.
SASOL LAUNCHES AN OFFERING OF US$750 MILLION GUARANTEED SENIOR UNSECURED CONVERTIBLE BONDS DUE 2032 AND A CONCURRENT OFFER TO REPURCHASE ITS OUTSTANDING US$750 MILLION 4.5% GUARANTEED SENIOR UNSECURED CONVERTIBLE BONDS DUE 2027
Sasol Financing USA LLC (the "Issuer") herewith announces that it has launched an offering of US$750 million guaranteed senior unsecured convertible bonds due 2032 (the "2032 Convertible Bonds") (the "Offering"). Capitalised terms used in this announcement but not defined have the meanings given to them in the terms and conditions of the 2032 Convertible Bonds (the "Conditions").
The Issuer furthermore announces that Sasol Financing International Limited, its indirect wholly owned subsidiary (the "Purchaser"), has launched an invitation, on the terms and conditions and subject to the invitation and distribution restrictions set out below and further described in the Invitation Term Sheet (as defined below), to Eligible Bondholders (as defined below) of the Issuer's outstanding US$750 million 4.5% guaranteed senior unsecured convertible bonds due 2027 (the "2027 Convertible Bonds") (ISIN: XS2546248373) to offer to sell any and all such 2027 Convertible Bonds to the Purchaser at the Repurchase Price (as defined below) by way of a reverse bookbuilding process (the "Invitation") on the terms and subject to the conditions set out in the Invitation Term Sheet (as defined below), and subject to the invitation and distribution restrictions set out below and in the Invitation Term Sheet. As at the close of business on 16 November 2026, there was US$750 million in aggregate nominal amount of the 2027 Convertible Bonds outstanding.
The net proceeds of the Offering are expected to be used for general corporate purposes, including, but not limited to: (i) the Invitation made by the Purchaser and (ii) the refinancing of debt.
Offering of Convertible Bonds due 2032
The 2032 Convertible Bonds will be issued by the Issuer on or around 24 November 2026 (the "Closing Date") and payments in respect of the 2032 Convertible Bonds will be guaranteed by the Company. The 2032 Convertible Bonds are expected to pay a coupon of between 2.75% and 3.25% per annum, payable semi-annually in arrear in equal instalments on 24 May and 24 November of each year.
The 2032 Convertible Bonds, subject to the receipt of the requisite approvals at a general meeting of the shareholders of Sasol (the "Shareholder Resolutions"), will be, during the Conversion Period (with such Conversion Period starting on 24 November 2031 and otherwise limited to periods following certain events prior to 24 November 2031, including without limitation, the occurrence of an event of default, a change of control, a de-listing event or the announcement of certain significant dividend distributions, as described in the Conditions), convertible into new and/or existing ordinary shares of Sasol (the "Ordinary Shares"), cash (at the election of the Company), or a combination thereof, in each case, pursuant to and in accordance with the Conditions. Prior to, and/or absent of such approvals, holders of the 2032 Convertible Bonds will (in accordance with the Conditions) receive on conversion a cash amount equal to the value of the Ordinary Shares.
The Company will use all reasonable endeavours to convene a general meeting of its shareholders not later than 14 months after the Closing Date (the "Long Stop Date") for the purpose of, inter alia, considering, and if thought fit, passing the Shareholder Resolutions.
At any time after the date of the first general meeting of the shareholders of Sasol following the Closing Date, for so long as the Shareholder Resolutions have not been approved and notice of such redemption is given to holders of the 2032 Convertible Bonds not later than 10 Johannesburg business days after the Long Stop Date, the Issuer may elect to redeem all but not some of the 2032 Convertible Bonds at the greater of: (i) 102% of their principal amount, or (ii) 102% of their fair market value, in each case plus accrued but unpaid interest, all as further described in the Conditions.
The initial conversion price is expected to be set within a premium range of 40% to 45% above the volume weighted average price of the Ordinary Shares listed on the main board of JSE Limited between opening of trading today, 17 November 2026, and pricing, which is expected later today, translated into US$ using the USD:ZAR exchange rate at the time of pricing. The conversion price will be subject to customary anti-dilution adjustments pursuant to the Conditions, including, among other things, dividends paid by Sasol.
The 2032 Convertible Bonds will be issued at 100% of their principal amount (in denominations of US$200,000 each). Unless previously redeemed, converted or purchased and cancelled, the 2032 Convertible Bonds will be redeemed at their principal amount on 24 November 2032. The Issuer will have the option to redeem all but not some of the 2032 Convertible Bonds at their principal amount (plus accrued but unpaid interest) in accordance with the Conditions (i) at any time on or after 15 December 2030, if the Parity Value (as defined in the Conditions) is equal to or exceeds US$260,000 for a specified period of time; or (ii) if at any time 85% or more of the principal amount of the 2032 Convertible Bonds originally issued have been converted and/or redeemed and/or purchased and cancelled (all as more fully described in the Conditions). The 2032 Convertible Bonds may also be redeemed at the option of the Issuer at their principal amount (plus accrued but unpaid interest) following the delivery of a Tax Redemption Notice (as more fully described in the Conditions), subject to each holder's right not to be so redeemed and to receive, thereafter, payments net of withholding.
The 2032 Convertible Bonds may be redeemed at the option of each holder of the 2032 Convertible Bonds at their principal amount (plus accrued but unpaid interest) following the occurrence of a Relevant Event, a Change of Control or a De-Listing Event (all as more fully described in the Conditions).
The Offering is conditional upon the Joint Dealer Managers (as defined below) having received indications of interest in the Invitation for the 2027 Convertible Bonds representing at least 50 per cent. of the outstanding principal amount of the 2027 Convertible Bonds.
Application is expected to be made for the 2032 Convertible Bonds to be admitted to trading on the Open Market (Freiverkehr) segment of the Frankfurt Stock Exchange within 30 days following the Closing Date. The 2032 Convertible Bonds will be offered by way of an accelerated bookbuild to qualified investors only. The final terms of the 2032 Convertible Bonds are expected to be announced after pricing, which is expected later today.
In the context of the Offering, the Company, the Issuer and the Company's other subsidiaries will agree to a lock-up relating to equity and equity-related securities for a period commencing on pricing and ending 90 calendar days following the Closing Date, subject to certain exceptions and waiver by the Joint Global Coordinators.
Invitation to Repurchase Convertible Bonds due 2027
The Invitation is only being made to holders of the 2027 Convertible Bonds that are both (a) outside the United States and (b) persons to whom the Invitation may otherwise lawfully be made and who may lawfully participate in the Invitation in accordance with the Invitation and Distribution Restrictions set out under "Important Information - Invitation and Distribution Restrictions" below (such holders being the "Eligible Bondholders") and as further described in the Invitation Term Sheet. The Invitation is not open to any persons located or resident in the United States, or persons acting for the account or benefit of any such persons, or in any other jurisdiction where the Invitation or any participation therein would be unlawful.
Eligible Bondholders wishing to tender any or all of their 2027 Convertible Bonds to the Purchaser in connection with the Invitation must do so in accordance with the procedures set out in the invitation term sheet that has been prepared by the Purchaser in connection with the Invitation and dated 17 November 2026 (the "Invitation Term Sheet"). The Invitation Term Sheet will be made available to Eligible Bondholders, at their request, by Merrill Lynch International ("BofA Securities") and Mizuho International plc ("Mizuho" and, together with BofA Securities, the "Joint Dealer Managers") who are acting as joint dealer managers in respect of the Invitation, and whose contact details are set out below.
The repurchase price per US$200,000 in principal amount of the 2027 Convertible Bonds will be US$215,000 (the "Repurchase Price"), plus accrued interest to (but excluding) the Invitation Settlement Date (as defined below) as described in the Invitation Term Sheet. The Invitation will expire at 6.30 p.m. (SAST) on 17 November 2026 (the "Expiration Deadline"), subject to the right of the Purchaser, in its sole discretion, to extend, re-open, amend, waive any condition of, or terminate the Invitation at any time prior to announcement of the results of the Invitation (subject to applicable law). Details of any such extension, re-opening, amendment, waiver or termination will be announced as soon as reasonably practicable after the relevant decision is made.
The aggregate principal amount of the 2027 Convertible Bonds accepted (if any) for purchase pursuant to the Invitation (the "Final Acceptance Amount") will be determined entirely at the sole and absolute discretion of the Purchaser. The target amount for the Invitation is up to 100% of the outstanding principal amount of the 2027 Convertible Bonds. The 2027 Convertible Bonds repurchased by the Purchaser through the Invitation will be cancelled in accordance with their terms and conditions. The Purchaser will publish a press release announcing the Final Acceptance Amount (if any) as soon as reasonably practicable following the Expiration Deadline.
If the Final Acceptance Amount is less than the aggregate principal amount of the 2027 Convertible Bonds offered for sale pursuant to the Invitation, such 2027 Convertible Bonds offered for purchase will be accepted on a pro rata basis. Each offer to sell 2027 Convertible Bonds will be subject to adjustment to allow for the aggregate principal amount of the 2027 Convertible Bonds accepted for purchase, following the rounding of tenders of 2027 Convertible Bonds up or down (on a case by case basis and in the absolute discretion of the Purchaser) to the nearest integral multiple of the principal amount of USD 200,000 per 2027 Convertible Bond, to equal the Final Acceptance Amount exactly.
Subject to the satisfaction or waiver of the Financing Condition (as defined and described in the Invitation Term Sheet), settlement of the repurchases pursuant to the Invitation is expected to occur on or around 24 November 2026 (the "Invitation Settlement Date"). The settlement of the Invitation is also subject to the Invitation Settlement Condition (as defined and described in the Invitation Term Sheet).
Any 2027 Convertible Bonds that are not tendered and accepted for purchase pursuant to the Invitation will remain outstanding (subject to any right of the Issuer to redeem the 2027 Convertible Bonds in accordance with their terms and conditions).
The Issuer and the Purchaser each reserve the right to acquire, through open market purchases, privately negotiated transactions or otherwise, 2027 Convertible Bonds other than pursuant to the Invitation (i) at any time until (and including) the Invitation Settlement Date at the same Repurchase Price and (ii) from time to time after (and excluding) the Invitation Settlement Date at a price which may be more or less than the Repurchase Price and could be for cash or other consideration or otherwise on terms more or less favourable than those contemplated in the Invitation. If at any time after, or as a result of, the settlement of the Invitation, the principal amount of the outstanding 2027 Convertible Bonds represents 15% or less of the principal amount of the 2027 Convertible Bonds originally issued, the Issuer currently intends to redeem the remaining outstanding 2027 Convertible Bonds, in whole but not in part, at their principal amount, together with accrued but unpaid interest, in accordance with the terms and conditions of the 2027 Convertible Bonds. However, there can be no assurance (i) that the threshold described above will or will not be met pursuant to the Invitation or (ii) in the event such threshold is met, as to whether or when the Issuer will choose to exercise such option to redeem the remaining outstanding 2027 Convertible Bonds. Any future decision by the Issuer to redeem the remaining outstanding 2027 Convertible Bonds will depend on various factors existing at that time. The Issuer also reserves the right, at any time after settlement (or withdrawal) of the Invitation by the Purchaser, to exercise any optional redemption rights available under the terms and conditions of the 2027 Convertible Bonds (including, without limitation, as described above, or pursuant to the Issuer's "soft call" option in Condition 7.2(a) of the 2027 Convertible Bonds).
Holders of the 2027 Convertible Bonds are advised to check with any bank, securities broker or other intermediary through which they hold 2027 Convertible Bonds when such intermediary would need to receive instructions from such holder in order for that holder to be able to participate in the Invitation in accordance with the deadlines specified above and in the Invitation Term Sheet. The deadlines set by any such intermediary may be earlier than the relevant deadlines specified above and in the Invitation Term Sheet. Holders of the 2027 Convertible Bonds are advised to read the Invitation Term Sheet in its entirety for full details on, and how to participate in, the Invitation.
BofA Securities and Mizuho are acting as Joint Global Coordinators for the Offering, and Joint Dealer Managers for the Invitation. BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan and Mizuho are acting as Joint Bookrunners for the Offering. Intesa Sanpaolo, MUFG and SMBC are acting as Co-Lead Managers for the Offering (together with the Joint Bookrunners, the "Joint Lead Managers").
17 November 2026
Joint Global Coordinators and Joint Dealer Managers:
Joint Bookrunners:
Co-Lead Managers:
Further Information:
Requests for information in relation to the terms of the Invitation should be directed to the Joint Dealer Managers as follows:
BofA Securities (Merrill Lynch International)
Mizuho (Mizuho International Plc)
DISCLAIMERS
Market Abuse Regulation
This announcement relates to the disclosure of information that qualified, or may have qualified, as inside information within the meaning of Article 7(1) of Regulation (EU) 596/2014 (the "EU Market Abuse Regulation"). The person responsible for the release of this information is Elizna Viljoen, Group Company Secretary, Sasol Limited (T: +27 10 344 5000).
Contacts
Forward-looking statements
This announcement includes forward-looking statements. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially, including, but not limited to, whether the Purchaser will accept any 2027 Convertible Bonds pursuant to the Invitation and whether the Issuer will offer the 2032 Convertible Bonds, the anticipated terms of the Offering, whether the Issuer will be able to consummate the Offering, the final terms of the Offering, the satisfaction of customary closing conditions with respect to the Offering of the 2032 Convertible Bonds, whether the Issuer will exercise the clean-up call in respect of the 2027 Convertible Bonds if the relevant threshold discussed in this announcement is met, prevailing market conditions, the anticipated use of the net proceeds of the Offering of the 2032 Convertible Bonds and the impact of general economic, industry or political conditions. These risks and uncertainties include, among others, those described in Sasol's latest Integrated Report, Annual Financial Statements and other filings and announcements made by Sasol from time to time. Forward-looking statements may be identified by the use of the words "may," "will," "expect," "intend," and other similar expressions. These forward-looking statements are based on estimates and assumptions by the Issuer's and Sasol's management that, although believed to be reasonable, are inherently uncertain and subject to a number of risks. Actual results may differ materially from those anticipated or predicted by the Issuer's and/or Sasol's forward-looking statements. Prospective investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof. All forward-looking statements are qualified in their entirety by this cautionary statement, and the Issuer and Sasol undertake no obligation to revise or update this announcement to reflect events or circumstances after the date hereof, except as required by applicable law.
NO ACTION HAS BEEN TAKEN BY THE ISSUER, THE COMPANY, THE JOINT LEAD MANAGERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES THAT WOULD PERMIT AN OFFERING OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR POSSESSION OR DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT OR ANY OFFERING OR PUBLICITY MATERIAL RELATING TO THE 2032 CONVERTIBLE BONDS, THE GUARANTEE IN RESPECT THEREOF AND THE ORDINARY SHARES TO BE ISSUED OR TRANSFERRED AND DELIVERED UPON CONVERSION OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS (HEREINAFTER, THE "SECURITIES") IN ANY JURISDICTION WHERE ACTION FOR THAT PURPOSE IS REQUIRED. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS ANNOUNCEMENT COMES ARE REQUIRED BY THE ISSUER, THE COMPANY AND THE JOINT LEAD MANAGERS TO INFORM THEMSELVES ABOUT, AND TO OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS.
THIS ANNOUNCEMENT IS AN ADVERTISEMENT AND DOES NOT COMPRISE A PROSPECTUS FOR THE PURPOSES OF REGULATION (EU) 2017/1129 (THE "PROSPECTUS REGULATION"), THE PROSPECTUS RULES: ADMISSION TO TRADING ON A REGULATED MARKET SOURCEBOOK (THE "PRM") MADE PURSUANT TO THE UK FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY'S (THE "FCA") RULE-MAKING POWERS UNDER THE PUBLIC OFFERS AND ADMISSIONS TO TRADING REGULATIONS 2024 (THE "POATRS") OR OTHERWISE. IN CONNECTION WITH THE OFFERING OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS, NO OFFER OF 2032 CONVERTIBLE BONDS WILL BE MADE IN THE UK OTHER THAN PURSUANT TO AN EXCEPTION TO THE POATRS.
THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS. THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES OR THE SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY SECURITIES, NOR SHALL THERE BE ANY OFFER OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SALE WOULD BE UNLAWFUL.
THE 2032 CONVERTIBLE BONDS, THE GUARANTEE IN RESPECT THEREOF AND THE ORDINARY SHARES TO BE DELIVERED UPON CONVERSION OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR THE SECURITIES LAWS OF ANY STATE, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD OR DELIVERED IN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT ("REGULATION S")) (I) AS PART OF THEIR DISTRIBUTION AT ANY TIME OR (II) OTHERWISE UNTIL 40 DAYS AFTER THE LATER OF THE COMMENCEMENT OF THE OFFERING AND THE SETTLEMENT DATE, IN EITHER CASE ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE APPLICABLE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SECURITIES ARE BEING SOLD TO CERTAIN NON-U.S. PERSONS IN OFFSHORE TRANSACTIONS OUTSIDE THE UNITED STATES IN RELIANCE ON REGULATION S. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY THE SECURITIES, NOR SHALL IT CONSTITUTE AN OFFER, SOLICITATION OR SALE IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL.
THIS ANNOUNCEMENT AND THE OFFERING WHEN MADE ARE ONLY ADDRESSED TO, AND DIRECTED IN, MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (THE "EEA") (EACH, A "MEMBER STATE") AND THE UNITED KINGDOM, AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION OR THE POATRS ("QUALIFIED INVESTORS"). THE 2032 CONVERTIBLE BONDS ARE ONLY AVAILABLE TO, AND ANY INVITATION, OFFER OR AGREEMENT TO SUBSCRIBE, PURCHASE OR OTHERWISE ACQUIRE SUCH SECURITIES WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH QUALIFIED INVESTORS. THIS ANNOUNCEMENT SHOULD NOT BE ACTED UPON OR RELIED UPON IN ANY MEMBER STATE OR THE UNITED KINGDOM BY PERSONS WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS.
SOLELY FOR THE PURPOSES OF THE PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS CONTAINED WITHIN: (A) EU DIRECTIVE 2014/65/EU ON MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS, AS AMENDED ("MIFID II"); (B) ARTICLES 9 AND 10 OF COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2017/593 SUPPLEMENTING MIFID II; (C) LOCAL IMPLEMENTING MEASURES IN THE EEA; (D) REGULATION (EU) NO 600/2014 AS IT FORMS PART OF UNITED KINGDOM DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("EUWA") ("UK MIFIR"); AND (E) THE FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (TOGETHER, THE "PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS"), AND DISCLAIMING ALL AND ANY LIABILITY, WHETHER ARISING IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WHICH ANY "MANUFACTURER" (FOR THE PURPOSES OF THE PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS) MAY OTHERWISE HAVE WITH RESPECT THERETO, THE 2032 CONVERTIBLE BONDS HAVE BEEN SUBJECT TO A PRODUCT APPROVAL PROCESS, WHICH HAS DETERMINED THAT: (I) THE TARGET MARKET FOR THE 2032 CONVERTIBLE BONDS IS (A) IN THE EEA, ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY, EACH AS DEFINED IN MIFID II AND (B) IN THE UNITED KINGDOM, ELIGIBLE COUNTERPARTIES (AS DEFINED IN THE FCA HANDBOOK CONDUCT OF BUSINESS SOURCEBOOK) AND PROFESSIONAL CLIENTS (AS DEFINED IN UK MIFIR); AND (II) ALL CHANNELS FOR DISTRIBUTION OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS TO ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ARE APPROPRIATE. ANY PERSON SUBSEQUENTLY OFFERING, SELLING OR RECOMMENDING THE 2032 CONVERTIBLE BONDS (A "DISTRIBUTOR") SHOULD TAKE INTO CONSIDERATION THE MANUFACTURERS' TARGET MARKET ASSESSMENT; HOWEVER, A DISTRIBUTOR SUBJECT TO THE PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS IS RESPONSIBLE FOR UNDERTAKING ITS OWN TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS (BY EITHER ADOPTING OR REFINING EACH MANUFACTURER'S TARGET MARKET ASSESSMENT) AND DETERMINING APPROPRIATE DISTRIBUTION CHANNELS.
THE TARGET MARKET ASSESSMENT IS WITHOUT PREJUDICE TO THE REQUIREMENTS OF ANY CONTRACTUAL OR LEGAL SELLING RESTRICTIONS IN RELATION TO ANY OFFERING OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE TARGET MARKET ASSESSMENT DOES NOT CONSTITUTE: (A) AN ASSESSMENT OF SUITABILITY OR APPROPRIATENESS FOR THE PURPOSES OF MIFID II OR UK MIFIR; OR (B) A RECOMMENDATION TO ANY INVESTOR OR GROUP OF INVESTORS TO INVEST IN, OR PURCHASE, OR TAKE ANY OTHER ACTION WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE 2032 CONVERTIBLE BONDS.
THE 2032 CONVERTIBLE BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM. FOR THESE PURPOSES, A "RETAIL INVESTOR" MEANS (A) IN THE EEA, A PERSON WHO IS ONE (OR MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II OR (II) A CUSTOMER WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE (EU) 2016/97, WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II AND (B) IN THE UNITED KINGDOM, A PERSON WHO IS NOT A PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (8) OF ARTICLE 2(1) OF REGULATION (EU) NO 600/2014 AS IT FORMS PART OF DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUWA.
CONSEQUENTLY, (I) NO KEY INFORMATION DOCUMENT REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014, AS AMENDED (THE "PRIIPS REGULATION") FOR OFFERING OR SELLING THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA HAS BEEN PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA MAY BE UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION AND (II) NO DISCLOSURE DOCUMENT REQUIRED BY THE FCA PRODUCT DISCLOSURE SOURCEBOOK ("DISC") FOR OFFERING, SELLING OR DISTRIBUTING THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE UK HAS BEEN PREPARED AND THEREFORE OFFERING, SELLING OR DISTRIBUTING THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE UK MAY BE UNLAWFUL UNDER DISC AND THE CONSUMER COMPOSITE INVESTMENTS (DESIGNATED ACTIVITIES) REGULATIONS 2024.
THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES IN THE UNITED STATES (AS DEFINED IN REGULATION S). THE SECURITIES MENTIONED HEREIN HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR THE LAWS OF ANY STATE IN THE UNITED STATES, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS SUCH TERM IS DEFINED IN REGULATION S) EXCEPT IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, OR PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN CONSTITUTES OR FORMS PART OF AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES IN THE UNITED STATES. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFER OF ANY SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION.
IN ADDITION, IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS BEING DISTRIBUTED ONLY TO, AND IS DIRECTED ONLY AT, QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE "ORDER") AND QUALIFIED INVESTORS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (II) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). THIS ANNOUNCEMENT MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON (I) IN THE UNITED KINGDOM, BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS, AND (II) IN ANY MEMBER STATE OF THE EEA, BY PERSONS WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO (A) RELEVANT PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND (B) QUALIFIED INVESTORS IN MEMBER STATES.
NO "OFFER TO THE PUBLIC" (AS SUCH TERM IS DEFINED IN THE SOUTH AFRICAN COMPANIES ACT, 2008 (AS AMENDED) (THE "SA COMPANIES ACT")) IN SOUTH AFRICA IS BEING MADE IN CONNECTION WITH THE ISSUE OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR ANY SECURITIES AND ACCORDINGLY THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT, NOR DOES IT INTEND TO, CONSTITUTE A "REGISTERED PROSPECTUS", AS CONTEMPLATED IN CHAPTER 4 OF THE SA COMPANIES ACT. ACCORDINGLY, NO PROSPECTUS HAS BEEN FILED WITH THE SOUTH AFRICAN COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY COMMISSION IN RESPECT OF THE ISSUE OR OFFERING OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS. ANY ISSUE OR OFFERING OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS IN SOUTH AFRICA CONSTITUTES AN OFFER FOR THE SUBSCRIPTION AND SALE OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS IN SOUTH AFRICA ONLY TO SELECTED INVESTORS WHO FALL WITHIN THE EXEMPTIONS SET OUT IN SECTION 96(1)(A) OR (B) OF THE SA COMPANIES ACT AND, ACCORDINGLY, SUCH OFFER WOULD NOT BE CONSIDERED TO BE AN "OFFER TO THE PUBLIC" FOR THE PURPOSES OF THE SA COMPANIES ACT.
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT CONSTITUTES FACTUAL INFORMATION AS CONTEMPLATED IN SECTION 1(3)(A) OF THE SOUTH AFRICAN FINANCIAL ADVISORY AND INTERMEDIARY SERVICES ACT, 2012 (THE "FAIS ACT") AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS AN EXPRESS OR IMPLIED RECOMMENDATION, GUIDE OR PROPOSAL THAT ANY PARTICULAR TRANSACTION IN RESPECT OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR THE ORDINARY SHARES OR IN RELATION TO THE BUSINESS OR FUTURE INVESTMENTS OF THE ISSUER OR THE COMPANY, IS APPROPRIATE TO THE PARTICULAR INVESTMENT OBJECTIVES, FINANCIAL SITUATIONS OR NEEDS OF A PROSPECTIVE INVESTOR, AND NOTHING IN THIS ANNOUNCEMENT SHOULD BE CONSTRUED AS CONSTITUTING THE CANVASSING FOR, OR MARKETING OR ADVERTISING OF, FINANCIAL SERVICES IN SOUTH AFRICA. NEITHER THE ISSUER NOR THE COMPANY IS A FINANCIAL SERVICES PROVIDER LICENSED AS SUCH UNDER THE FAIS ACT AND THE ISSUER AND/OR COMPANY'S ADVISORS ARE ACTING FOR THE ISSUER AND/OR COMPANY (AS THE CASE MAY BE) ONLY IN RESPECT OF THE TRANSACTION AND NONE OF THE ISSUER, THE COMPANY, ANY OF THEIR RESPECTIVE ADVISORS, ANY OF THE JOINT LEAD MANAGERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, OR ANY PERSON ACTING ON BEHALF OF THE JOINT LEAD MANAGERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, IS GIVING OR PURPORTING TO HAVE GIVEN ANY FINANCIAL ADVICE AS CONTEMPLATED IN THE FAIS ACT TO ANY BONDHOLDER OR INVESTOR.
NO PROSPECTUS OR OTHER OFFERING DOCUMENT HAS BEEN OR WILL BE PREPARED IN CONNECTION WITH THE OFFERING OF THE SECURITIES. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT PURPORT TO IDENTIFY OR SUGGEST THE RISKS (DIRECT OR INDIRECT) WHICH MAY BE ASSOCIATED WITH AN INVESTMENT IN THE SECURITIES. ANY INVESTMENT DECISION IN CONNECTION WITH THE SECURITIES MUST BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF ALL PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION RELATING TO THE ISSUER AND THE COMPANY.
ANY DECISION TO PURCHASE ANY OF THE SECURITIES SHOULD ONLY BE MADE ON THE BASIS OF AN INDEPENDENT REVIEW BY A PROSPECTIVE INVESTOR OF THE ISSUER'S AND THE COMPANY'S PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION. NONE OF THE JOINT LEAD MANAGERS, ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES NOR ANY OF THEIR OR THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS ACCEPT ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER FOR, OR MAKE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE TRUTH, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT (OR WHETHER ANY INFORMATION HAS BEEN OMITTED FROM THIS ANNOUNCEMENT) OR THE ISSUER'S AND THE COMPANY'S PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION OR FOR ANY LOSS HOWSOEVER ARISING FROM THE USE OF THIS ANNOUNCEMENT OR ITS CONTENTS OR OTHERWISE ARISING IN CONNECTION THEREWITH. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS SUBJECT TO CHANGE IN ITS ENTIRETY WITHOUT NOTICE UP TO THE CLOSING DATE AND, IN PARTICULAR, TO CORRECTION AND CHANGE IN THE FINAL TERMS AND CONDITIONS RELATING TO THE 2032 CONVERTIBLE BONDS. NEITHER THE JOINT LEAD MANAGERS NOR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES SHALL BE RESPONSIBLE FOR, OR FOR INVESTIGATING, ANY MATTER WHICH IS THE SUBJECT OF ANY STATEMENT, REPRESENTATION, WARRANTY OR COVENANT OF THE ISSUER OR THE COMPANY CONTAINED IN THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR THE GUARANTEE, OR ANY OTHER AGREEMENT OR DOCUMENT RELATING TO THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR THE GUARANTEE, OR FOR THE EXECUTION, LEGALITY, EFFECTIVENESS, ADEQUACY, GENUINENESS, VALIDITY, ENFORCEABILITY OR ADMISSIBILITY IN EVIDENCE THEREOF.
EACH PROSPECTIVE INVESTOR SHOULD PROCEED ON THE ASSUMPTION THAT IT MUST BEAR THE ECONOMIC RISK OF AN INVESTMENT IN THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR THE ORDINARY SHARES TO BE ISSUED OR TRANSFERRED AND DELIVERED UPON CONVERSION OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS AND NOTIONALLY UNDERLYING THE 2032 CONVERTIBLE BONDS. NONE OF THE ISSUER, THE COMPANY OR THE JOINT LEAD MANAGERS MAKE ANY REPRESENTATION AS TO (I) THE SUITABILITY OF THE SECURITIES FOR ANY PARTICULAR INVESTOR, (II) THE APPROPRIATE ACCOUNTING TREATMENT AND POTENTIAL TAX CONSEQUENCES OF INVESTING IN THE SECURITIES OR (III) THE FUTURE PERFORMANCE OF THE SECURITIES EITHER IN ABSOLUTE TERMS OR RELATIVE TO COMPETING INVESTMENTS.
THE JOINT LEAD MANAGERS ARE ACTING ON BEHALF OF THE ISSUER AND THE COMPANY AND NO ONE ELSE IN CONNECTION WITH THE 2032 CONVERTIBLE BONDS AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANY OTHER PERSON FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO CLIENTS OF THE JOINT LEAD MANAGERS OR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO THE SECURITIES.
THE JOINT LEAD MANAGERS ARE FULL SERVICE FINANCIAL INSTITUTIONS ENGAGED IN VARIOUS ACTIVITIES, WHICH MAY INCLUDE SECURITIES TRADING, COMMERCIAL AND INVESTMENT BANKING, FINANCIAL ADVISORY, INVESTMENT MANAGEMENT, PRINCIPAL INVESTMENT, HEDGING, FINANCING AND BROKERAGE ACTIVITIES. THE JOINT LEAD MANAGERS AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES HAVE IN THE PAST PERFORMED COMMERCIAL BANKING, INVESTMENT BANKING AND ADVISORY SERVICES FOR THE ISSUER, THE COMPANY AND THE COMPANY'S GROUP FROM TIME TO TIME FOR WHICH THEY HAVE RECEIVED CUSTOMARY FEES AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES AND MAY, FROM TIME TO TIME, ENGAGE IN TRANSACTIONS WITH AND PERFORM SERVICES FOR THE ISSUER, THE COMPANY AND THE COMPANY'S GROUP IN THE ORDINARY COURSE OF THEIR BUSINESS FOR WHICH THEY MAY RECEIVE CUSTOMARY FEES AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES.
IN CONNECTION WITH THE OFFERING OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS, EACH OF THE JOINT LEAD MANAGERS AND ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES ACTING AS AN INVESTOR FOR ITS OWN ACCOUNT MAY TAKE UP A PORTION OF THE 2032 CONVERTIBLE BONDS OR THE UNDERLYING SHARES AS A PRINCIPAL POSITION AND IN THAT CAPACITY MAY RETAIN, PURCHASE, SELL OR OFFER TO SELL FOR ITS OWN ACCOUNT SUCH SECURITIES AND ANY OTHER SECURITIES OF THE ISSUER OR THE COMPANY OR ANY RELATED INVESTMENTS IN CONNECTION WITH THE OFFERING OR OTHERWISE. ACCORDINGLY, REFERENCES IN THIS ANNOUNCEMENT TO 2032 CONVERTIBLE BONDS BEING SOLD, OFFERED, SUBSCRIBED, ACQUIRED, PLACED OR OTHERWISE DEALT IN SHOULD BE READ AS INCLUDING ANY ISSUE OR OFFER TO, OR SUBSCRIPTION, ACQUISITION, PLACING OR DEALING BY, ANY OF THE JOINT LEAD MANAGERS AND ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES ACTING IN SUCH CAPACITY. IN ADDITION, CERTAIN OF THE JOINT LEAD MANAGERS OR THEIR AFFILIATES MAY ENTER INTO FINANCING ARRANGEMENTS (INCLUDING SWAPS, CREDIT DERIVATIVES, OTHER DERIVATIVES OR CONTRACTS FOR DIFFERENCES) WITH INVESTORS IN CONNECTION WITH WHICH SUCH JOINT LEAD MANAGER (OR ANY OF ITS AFFILIATES) MAY FROM TIME TO TIME ACQUIRE, HOLD OR DISPOSE OF 2032 CONVERTIBLE BONDS, THE UNDERLYING ORDINARY SHARES, DERIVATIVES OR LONG OR SHORT POSITIONS THEREIN. THE JOINT LEAD MANAGERS DO NOT INTEND TO DISCLOSE THE EXTENT OF ANY SUCH INVESTMENT OR TRANSACTIONS OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ANY LEGAL OR REGULATORY OBLIGATION TO DO SO. IN ADDITION, EACH OF THE JOINT LEAD MANAGERS AND THEIR RESPECTIVE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES MAY PERFORM SERVICES FOR, OR SOLICIT BUSINESS FROM, THE ISSUER, THE COMPANY OR MEMBERS OF THE COMPANY'S GROUP, MAY MAKE MARKETS IN THE SECURITIES OF SUCH PERSONS AND/OR HAVE A POSITION OR EFFECT TRANSACTIONS IN SUCH SECURITIES.
CERTAIN OF THE JOINT LEAD MANAGERS OR THEIR AFFILIATES ARE, AND/OR MAY IN THE FUTURE BE, LENDERS, AND IN SOME CASES AGENTS OR MANAGERS FOR THE LENDERS, UNDER CERTAIN OF THE COMPANY'S OR THE GROUP'S CREDIT FACILITIES AND OTHER CREDIT ARRANGEMENTS OR THOSE OF ITS AFFILIATES. IN PARTICULAR, CERTAIN OF THE PROCEEDS RECEIVED BY THE COMPANY FROM THE OFFERING MAY, WITHOUT LIMITATION, BE USED FOR THE REFINANCING OF DEBT PREVIOUSLY PROVIDED BY CERTAIN OF THE JOINT LEAD MANAGERS. IN THEIR CAPACITY AS LENDERS, SUCH JOINT LEAD MANAGERS OR THEIR AFFILIATES MAY, IN THE FUTURE, SEEK A REDUCTION OF A LOAN COMMITMENT TO THE COMPANY OR THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, OR IMPOSE INCREMENTAL PRICING OR COLLATERAL REQUIREMENTS WITH RESPECT TO SUCH FACILITIES OR CREDIT ARRANGEMENTS, IN THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS. IN ADDITION, CERTAIN OF THE JOINT LEAD MANAGERS OR THEIR AFFILIATES THAT HAVE A LENDING RELATIONSHIP WITH THE COMPANY MAY ROUTINELY HEDGE THEIR CREDIT EXPOSURE TO THE COMPANY CONSISTENT WITH THEIR CUSTOMARY RISK MANAGEMENT POLICIES. A TYPICAL HEDGING STRATEGY WOULD INCLUDE THESE JOINT LEAD MANAGERS OR THEIR AFFILIATES HEDGING SUCH EXPOSURE BY ENTERING INTO TRANSACTIONS WHICH CONSIST OF EITHER THE PURCHASE OF CREDIT DEFAULT SWAPS OR THE CREATION OF SHORT POSITIONS IN THE SECURITIES.
EACH OF THE ISSUER, THE COMPANY, THE JOINT LEAD MANAGERS AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY STATEMENT CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR OTHERWISE.
IMPORTANT INFORMATION - INVITATION AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS
UNITED STATES
THE INVITATION IS NOT BEING MADE AND WILL NOT BE MADE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR BY USE OF THE MAIL OF, OR BY ANY MEANS OR INSTRUMENTALITY OF INTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE OF, OR OF ANY FACILITIES OF A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE OF, THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA. THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, FACSIMILE TRANSMISSION, ELECTRONIC MAIL, TELEX, TELEPHONE, THE INTERNET AND OTHER FORMS OF ELECTRONIC COMMUNICATION.
THE 2027 CONVERTIBLE BONDS MAY NOT BE TENDERED IN THE INVITATION BY ANY SUCH USE, MEANS, INSTRUMENTALITY OR FACILITY FROM OR WITHIN THE UNITED STATES. ACCORDINGLY, COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE INVITATION ARE NOT BEING, AND MUST NOT BE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, MAILED OR OTHERWISE TRANSMITTED, DISTRIBUTED OR FORWARDED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, BY CUSTODIANS, NOMINEES OR TRUSTEES) IN OR INTO THE UNITED STATES. ANY PURPORTED OFFER TO SELL 2027 CONVERTIBLE BONDS IN THE INVITATION RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM A VIOLATION OF THESE RESTRICTIONS WILL BE INVALID AND ANY PURPORTED OFFER TO SELL 2027 CONVERTIBLE BONDS MADE BY A PERSON LOCATED IN THE UNITED STATES, OR BY ANY AGENT, FIDUCIARY OR OTHER INTERMEDIARY ACTING ON A NON-DISCRETIONARY BASIS FOR A PERSON OR A PRINCIPAL GIVING INSTRUCTIONS FROM WITHIN THE UNITED STATES WILL BE INVALID AND WILL NOT BE ACCEPTED.
THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE OR AN INVITATION TO OFFER OR SELL SECURITIES IN THE UNITED STATES. SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE PURPOSE OF THIS ANNOUNCEMENT IS LIMITED TO THE INVITATION AND THIS ANNOUNCEMENT MAY NOT BE SENT OR GIVEN TO A PERSON IN THE UNITED STATES. EACH ELIGIBLE BONDHOLDER PARTICIPATING IN THE INVITATION WILL REPRESENT THAT IT IS NOT LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES AND IS NOT PARTICIPATING IN THE INVITATION FROM THE UNITED STATES, OR IT IS ACTING ON A NON-DISCRETIONARY BASIS FOR A PRINCIPAL THAT IS LOCATED OR RESIDENT OUTSIDE THE UNITED STATES AND THAT IS NOT GIVING AN ORDER TO PARTICIPATE IN THE INVITATION FROM THE UNITED STATES. FOR THE PURPOSES OF THIS AND THE ABOVE PARAGRAPHS, "UNITED STATES" MEANS THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE DISTRICT OF COLUMBIA.
UNITED KINGDOM
THE COMMUNICATION OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE INVITATION IS NOT BEING MADE, AND SUCH DOCUMENTS AND/OR MATERIALS HAVE NOT BEEN APPROVED, BY AN AUTHORISED PERSON FOR THE PURPOSES OF SECTION 21 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (THE "FSMA"). ACCORDINGLY, THIS ANNOUNCEMENT AND ANY SUCH OTHER DOCUMENTS AND/OR MATERIALS ARE NOT BEING DISTRIBUTED TO, AND MUST NOT BE PASSED ON TO, THE GENERAL PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM. THE COMMUNICATION OF SUCH DOCUMENTS AND/OR MATERIALS IS EXEMPT FROM THE RESTRICTION ON FINANCIAL PROMOTIONS UNDER SECTION 21 OF THE FSMA ON THE BASIS THAT IT IS ONLY DIRECTED AT AND MAY BE COMMUNICATED TO AND ACTED UPON BY QUALIFIED INVESTORS (AS DEFINED IN PARAGRAPH 15 OF SCHEDULE 1 OF THE UK PUBLIC OFFERS AND ADMISSIONS TO TRADING REGULATIONS 2024) WHO ARE (1) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS, BEING INVESTMENT PROFESSIONALS AS DEFINED IN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "FPO"); (2) PERSONS WHO FALL WITHIN ARTICLE 43 OF THE FPO ("MEMBERS AND CREDITORS OF CERTAIN BODIES CORPORATE"); (3) PERSONS WHO FALL WITHIN ARTICLE 49 OF THE FPO ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC."); OR (4) ANY OTHER PERSONS TO WHOM THESE DOCUMENTS AND/OR MATERIALS MAY LAWFULLY BE COMMUNICATED. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO SUCH PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH SUCH PERSONS AND OTHER PERSONS SHOULD NOT RELY ON IT.
EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA")
THIS ANNOUNCEMENT AND THE INVITATION, WHEN MADE, ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT, IN MEMBER STATES OF THE EEA, PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" AS DEFINED IN THE PROSPECTUS REGULATION (EACH A "QUALIFIED INVESTOR"). FOR THESE PURPOSES, THE EXPRESSION "PROSPECTUS REGULATION" MEANS REGULATION (EU) 2017/1129 AND ANY AMENDMENTS THERETO.
ITALY
NONE OF THE INVITATION, THIS ANNOUNCEMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE INVITATION HAVE BEEN OR WILL BE SUBMITTED TO THE CLEARANCE PROCEDURE OF THE COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA ("CONSOB") PURSUANT TO ITALIAN LAWS AND REGULATIONS.
THE INVITATION IS BEING CARRIED OUT IN THE REPUBLIC OF ITALY ("ITALY") AS AN EXEMPTED OFFER PURSUANT TO ARTICLE 101-BIS, PARAGRAPH 3-BIS OF THE LEGISLATIVE DECREE NO. 58 OF 24 FEBRUARY 1998, AS AMENDED (THE "FINANCIAL SERVICES ACT") AND ARTICLE 35-BIS, PARAGRAPH 3, OF CONSOB REGULATION NO. 11971 OF 14 MAY 1999, AS AMENDED (THE "ISSUERS' REGULATION"). ACCORDINGLY, THE INVITATION IS ONLY ADDRESSED TO HOLDERS OF THE 2027 CONVERTIBLE BONDS RESIDENT AND/OR LOCATED IN ITALY WHO ARE QUALIFIED INVESTORS (INVESTITORI QUALIFICATI), AS DEFINED PURSUANT TO AND WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(E) OF THE PROSPECTUS REGULATION AND ARTICLE 34-TER, FIRST PARAGRAPH, LETTER B) OF THE ISSUERS' REGULATION.
ELIGIBLE BONDHOLDERS OR BENEFICIAL OWNERS OF THE 2027 CONVERTIBLE BONDS THAT ARE RESIDENT AND/OR LOCATED IN ITALY AND ARE QUALIFIED INVESTORS CAN TENDER SOME OR ALL OF THEIR 2027 CONVERTIBLE BONDS PURSUANT TO THE INVITATION THROUGH AUTHORISED PERSONS (SUCH AS INVESTMENT FIRMS, BANKS OR FINANCIAL INTERMEDIARIES PERMITTED TO CONDUCT SUCH ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF ITALY IN ACCORDANCE WITH THE FINANCIAL SERVICES ACT, CONSOB REGULATION NO. 20307 OF 15 FEBRUARY 2018, AS AMENDED FROM TIME TO TIME, AND LEGISLATIVE DECREE NO. 385 OF 1 SEPTEMBER 1993, AS AMENDED) AND IN COMPLIANCE WITH ANY OTHER APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS AND WITH ANY REQUIREMENTS IMPOSED BY CONSOB, THE BANK OF ITALY OR ANY OTHER ITALIAN AUTHORITY.
EACH INTERMEDIARY MUST COMPLY WITH THE APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS CONCERNING INFORMATION DUTIES VIS-À-VIS ITS CLIENTS IN CONNECTION WITH THE 2027 CONVERTIBLE BONDS OR THE INVITATION.
SPAIN
NONE OF THE INVITATION, THIS ANNOUNCEMENT OR ANY OTHER ANNOUNCEMENT OR COMMUNICATION RELATING TO THE INVITATION CONSTITUTES AN OFFER OF SECURITIES OR THE SOLICITATION OF AN OFFER OF SECURITIES TO THE PUBLIC IN SPAIN SUBJECT TO THE OBLIGATION TO REGISTER AND PUBLISH A PROSPECTUS (FOLLETO INFORMATIVO) UNDER THE SPANISH SECURITIES MARKET LAW (LEY 6/2023, DE 17 DE MARZO, DE LOS MERCADOS DE VALORES Y DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN), AS AMENDED FROM TIME TO TIME, OR ROYAL DECREE 814/2023 OF 8 NOVEMBER. NEITHER THE INVITATION NOR THIS ANNOUNCEMENT HAS BEEN OR WILL BE SUBMITTED FOR APPROVAL OR APPROVED BY THE SPANISH SECURITIES MARKET REGULATOR (COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES).
FRANCE
THE INVITATION IS NOT BEING MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE PUBLIC IN THE REPUBLIC OF FRANCE ("FRANCE"). THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE INVITATION HAVE ONLY BEEN AND SHALL ONLY BE DISTRIBUTED IN FRANCE TO QUALIFIED INVESTORS (INVESTISSEURS QUALIFIÉS) AS DEFINED IN ARTICLE 2(E) OF THE PROSPECTUS REGULATION. THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENT OR MATERIAL RELATING TO THE INVITATION HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE SUBMITTED FOR CLEARANCE TO, NOR APPROVED BY, THE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS.
BELGIUM
THE INVITATION IS NOT BEING MADE, AND WILL NOT BE MADE OR ADVERTISED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO ANY INDIVIDUAL IN BELGIUM QUALIFYING AS A CONSUMER WITHIN THE MEANING OF ARTICLE I.1 OF THE BELGIAN CODE OF ECONOMIC LAW, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (A "BELGIAN CONSUMER") AND THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE INVITATION HAVE NOT BEEN AND SHALL NOT BE DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN BELGIUM TO BELGIAN CONSUMERS.
IN ADDITION, THE INVITATION IS NOT BEING MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY WAY OF A PUBLIC OFFERING IN BELGIUM. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE INVITATION HAVE BEEN SUBMITTED TO OR WILL BE SUBMITTED FOR APPROVAL OR RECOGNITION TO THE BELGIAN FINANCIAL SERVICES AND MARKETS AUTHORITY (AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN / AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS) AND, ACCORDINGLY, THE INVITATION MAY NOT BE MADE IN BELGIUM BY WAY OF A PUBLIC OFFERING, AS DEFINED IN ARTICLES 3 AND 6 OF THE BELGIAN LAW OF 1 APRIL 2007 ON PUBLIC TAKEOVER BIDS AS AMENDED OR REPLACED FROM TIME TO TIME (THE "BELGIAN TAKEOVER LAW"). ACCORDINGLY, IN ADDITION TO THE RESTRICTIONS DESCRIBED ABOVE IN RESPECT OF BELGIAN CONSUMERS, THE INVITATION MAY NOT BE ADVERTISED AND THE INVITATION WILL NOT BE EXTENDED, AND NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE INVITATION HAS BEEN OR SHALL BE DISTRIBUTED OR MADE AVAILABLE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO ANY PERSON IN BELGIUM OTHER THAN (I) TO "QUALIFIED INVESTORS" IN THE SENSE OF ARTICLE 2(E) OF THE PROSPECTUS REGULATION, ACTING ON THEIR OWN ACCOUNT, OR (II) IN ANY CIRCUMSTANCES SET OUT IN ARTICLE 6, §4 OF THE BELGIAN TAKEOVER LAW. INSOFAR AS BELGIUM IS CONCERNED, THIS ANNOUNCEMENT HAS BEEN ISSUED ONLY FOR THE PERSONAL USE OF THE INTENDED RECIPIENTS AND EXCLUSIVELY FOR THE PURPOSE OF THE INVITATION. ACCORDINGLY, THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT MAY NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE OR DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON IN BELGIUM.
SOUTH AFRICA
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND CONSTITUTES FACTUAL INFORMATION AS CONTEMPLATED IN SECTION 1(3)(a) OF THE FINANCIAL ADVISORY AND INTERMEDIARY SERVICES ACT, NO. 37 OF 2002 (THE "FAIS ACT"). NOTHING IN THIS ANNOUNCEMENT SHOULD BE CONSTRUED AS AN EXPRESS OR IMPLIED RECOMMENDATION, GUIDANCE OR PROPOSAL THAT ANY PARTICULAR TRANSACTION IN RESPECT OF THE 2027 CONVERTIBLE BONDS IS APPROPRIATE TO THE PARTICULAR INVESTMENT OBJECTIVES, FINANCIAL SITUATION OR NEEDS OF ANY BONDHOLDER, AND NOTHING IN THIS ANNOUNCEMENT CONSTITUTES THE CANVASSING FOR, OR MARKETING OR ADVERTISING OF, FINANCIAL SERVICES IN SOUTH AFRICA. NEITHER THE PURCHASER NOR THE JOINT DEALER MANAGERS IS A FINANCIAL SERVICES PROVIDER LICENSED UNDER THE FAIS ACT IN RESPECT OF THE INVITATION, AND NONE OF THE PURCHASER, THE JOINT DEALER MANAGERS, THEIR RESPECTIVE ADVISERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, OR ANY PERSON ACTING ON BEHALF OF THE JOINT DEALER MANAGERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, IS GIVING OR PURPORTING TO GIVE ANY FINANCIAL ADVICE AS DEFINED IN THE FAIS ACT TO ANY BONDHOLDER IN CONNECTION WITH THE INVITATION. EACH BONDHOLDER IS ADVISED TO CONSULT ITS OWN APPROPRIATELY AUTHORISED FINANCIAL ADVISER BEFORE MAKING ANY DECISION IN RELATION TO THE INVITATION.
SOUTH AFRICAN RESIDENT BONDHOLDERS ARE ADVISED THAT THEIR PARTICIPATION IN THE INVITATION AND THE RECEIPT OF ANY CASH PROCEEDS DENOMINATED IN UNITED STATES DOLLARS IN RESPECT THEREOF MAY BE SUBJECT TO THE EXCHANGE CONTROL REGULATIONS PROMULGATED IN TERMS OF SECTION 9 OF THE CURRENCY AND EXCHANGES ACT, NO. 9 OF 1933 (THE "EXCHANGE CONTROL REGULATIONS"). SOUTH AFRICAN RESIDENT BONDHOLDERS SHOULD CONSULT THEIR OWN AUTHORISED DEALER IN FOREIGN EXCHANGE (AS CONTEMPLATED IN THE EXCHANGE CONTROL REGULATIONS) REGARDING ANY EXCHANGE CONTROL APPROVALS, REPORTING OBLIGATIONS OR OTHER REQUIREMENTS THAT MAY BE APPLICABLE TO THEIR PARTICIPATION IN THE INVITATION, INCLUDING THE TREATMENT OF ANY FOREIGN CURRENCY PROCEEDS RECEIVED PURSUANT TO THE INVITATION. NEITHER THE PURCHASER NOR THE JOINT DEALER MANAGERS ACCEPTS ANY RESPONSIBILITY FOR ANY FAILURE BY ANY SOUTH AFRICAN RESIDENT BONDHOLDER TO COMPLY WITH THE EXCHANGE CONTROL REGULATIONS.
GENERAL
NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR THE ELECTRONIC TRANSMISSION THEREOF CONSTITUTES AN OFFER TO BUY OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO SELL 2027 CONVERTIBLE BONDS (AND OFFERS OF 2027 CONVERTIBLE BONDS FOR PURCHASE PURSUANT TO THE INVITATION WILL NOT BE ACCEPTED FROM HOLDERS OF 2027 CONVERTIBLE BONDS) IN ANY CIRCUMSTANCES IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. IN THOSE JURISDICTIONS WHERE THE SECURITIES, BLUE SKY OR OTHER LAWS REQUIRE THE INVITATION TO BE MADE BY A LICENSED BROKER OR DEALER AND EITHER OF THE JOINT DEALER MANAGERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES IS SUCH A LICENSED BROKER OR DEALER IN ANY SUCH JURISDICTION, THE INVITATION SHALL BE DEEMED TO BE MADE BY SUCH JOINT DEALER MANAGER OR SUCH AFFILIATE, AS THE CASE MAY BE, ON BEHALF OF THE PURCHASER IN SUCH JURISDICTION.
THIS ANNOUNCEMENT MUST BE READ IN CONJUNCTION WITH THE INVITATION TERM SHEET. THE INVITATION TERM SHEET CONTAINS IMPORTANT INFORMATION WITH RESPECT TO THE INVITATION.
THE JOINT DEALER MANAGERS ARE ACTING EXCLUSIVELY ON BEHALF OF THE PURCHASER AND NO ONE ELSE IN CONNECTION WITH THE INVITATION. THE JOINT DEALER MANAGERS WILL NOT REGARD ANY OTHER PERSON AS THEIR RESPECTIVE CLIENTS IN RELATION TO THE INVITATION AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANYONE OTHER THAN THE PURCHASER FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO THEIR RESPECTIVE CLIENTS NOR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO THE INVITATION OR ANY TRANSACTION, ARRANGEMENT OR OTHER MATTER REFERRED TO IN THIS ANNOUNCEMENT. NONE OF THE JOINT DEALER MANAGERS OWES ANY DUTY TO ANY BONDHOLDER.
End of Inside Information
17-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Sasol Financing USA LLC
|12120 Wickester Lane
|77079 Texas
|Germany
|Phone:
|+1 281 588 3000
|ISIN:
|XS2546248373
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt
|LEI Code:
|549300XRB1PFMESFEL85
|EQS News ID:
|2436288
|End of Announcement
|EQS News Service
2436288 17-Nov-2026 CET/CEST