Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Bergbau (ots) -Halle. Das Land Sachsen-Anhalt hat das Ersatzbergwerk Teutschenthal übernommen und will dies in den kommenden zehn Jahren schließen. Die 90 Bergleute der insolventen Betreibergesellschaft GTS werden aber nicht übernommen. "Das Personal wird nicht mehr gebraucht", sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Michael Richter (CDU) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Mit der Stilllegung werde ein externer Dienstleister beauftragt. Bis Ende Oktober seien noch Filterstäube aus Müllverbrennungsanlagen in das ehemalige Salzbergwerk eingelagert worden. Das sei jetzt beendet, so Richter. Die Schließung soll den Angaben zufolge 160 Millionen Euro kosten.Die Betreibergesellschaft GTS meldete im Juli 2026 Insolvenz an. Da die Investorensuche erfolglos verlief, stellte der Insolvenzverwalter Lucas Flöther das Bergwerkseigentum (noch bestehende Hohlräume, Stollen und Schächte) Anfang November frei. Im Zuge der Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr hat die Landesgesellschaft GSA Grundstücke und Technik übernommen. Das Land will bis 2037 das Ex-Bergwerk mit der Untertagedeponie schließen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6391853