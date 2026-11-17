The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2026
ISIN Name
DE000DFK0FY5 DZ BANK IS.A1532
CH0461238864 STADLER RAIL 19/26
DE000DDA0U73 DZ BANK IS.A1224 VAR
XS2081543204 CORP.ANDINA 19/26 MTN
XS2082333787 DEKA MTN A.150
US172967JC62 CITIGROUP 14/26
DE000DJ9AZ26 DZ BANK IS.A3096
DE000HEL0PK9 LB.HESS.THR.CARRARA11G/25
US89236TLD53 TOYOTA M.CRD 23/26 MTN
DE000DJ9ABU2 DZ BANK IS.A2348
DE000NRW0N91 LAND NRW MTN.LSA R.1564
DE000DW6C1M7 DZ BANK IS.A1977
FR001400IIT5 EDENRED 23/26
LU0154397698 SAPHIR GLOBAL - VALUE B INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2026
ISIN Name
DE000DFK0FY5 DZ BANK IS.A1532
CH0461238864 STADLER RAIL 19/26
DE000DDA0U73 DZ BANK IS.A1224 VAR
XS2081543204 CORP.ANDINA 19/26 MTN
XS2082333787 DEKA MTN A.150
US172967JC62 CITIGROUP 14/26
DE000DJ9AZ26 DZ BANK IS.A3096
DE000HEL0PK9 LB.HESS.THR.CARRARA11G/25
US89236TLD53 TOYOTA M.CRD 23/26 MTN
DE000DJ9ABU2 DZ BANK IS.A2348
DE000NRW0N91 LAND NRW MTN.LSA R.1564
DE000DW6C1M7 DZ BANK IS.A1977
FR001400IIT5 EDENRED 23/26
LU0154397698 SAPHIR GLOBAL - VALUE B INVESTMENT
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