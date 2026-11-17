Zürich - Der Dollar kann am Dienstagmorgen seine jüngsten Gewinne weitgehend halten. Am Montag war die US-Währung zum Franken und Euro auf den höchsten Stand seit Frühling 2025 gestiegen. Über Nacht blieben die Kursbewegungen gering. Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8392 Franken nach 0,8399 am Vorabend und liegt damit knapp unter der am Montag zeitweise überschrittenen Marke von 0,84. Der Euro hat sich zum Dollar bei 1,1007 wieder knapp über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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