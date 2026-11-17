Bei der Allianz-Aktie werden die ersten Analysten trotz hervorragender Geschäftszahlen vorsichtiger. Am Montag stufte AlphaValue/Baader Europe den DAX-Versicherer von "Add" auf "Reduce" ab, obwohl das Kursziel von 499 auf 505 € stieg. Die Entscheidung kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Die Aktie erreichte erst am Montag mit 479,10 € ein neues Rekordhoch, bevor sie bei 475,20 € schloss. Hat die Rally ihren Höhepunkt erreicht oder unterschätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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