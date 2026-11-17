Risiken eingehen statt abwarten! Morgan Stanley wird für das Börsenjahr 2027 ausgesprochen optimistisch. Die US-Investmentbank empfiehlt Anlegern, globale Aktien maximal überzugewichten. Besonders viel Potenzial sehen die Strategen in den USA, Europa und Japan. Der anhaltende KI-Boom und steigende Unternehmensgewinne sollen die Kurse antreiben. Für den S&P 500 hat Morgan Stanley ein Kursziel von 8.700 Punkten bis Ende 2027 ausgegeben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs. Warum Morgan Stanley jetzt zum Einstieg rät Die Strategen sehen mehrere ...

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