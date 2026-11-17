NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 35 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kurskorrektur seit den vorläufigen Halbjahreszahlen samt Effizienzprogramm für die Sparte Industrial Automation (IA) passe nicht zu den guten Aussichten für den Auftragseingang des Anlagenbauers im vierten Quartal, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Auch der Bloomberg-Konsens für das operative Ergebnis im neuen Geschäftsjahr 2027 sei recht stabil geblieben./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:16 / UTC



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