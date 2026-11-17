Berlin (ots) -Zur Studie: https://www.rosalux.de/publikation/id/55431Der Bericht präsentiert die Ergebnisse einer Studie zur prekären Arbeitssituation indischer studentischer Migrant*innen in der deutschen Gig-Economy. Dazu wurden im Frühjahr 2026 ethnografische Feldforschung und Interviews mit einer Befragung von 40 Personen in vier Städten (Berlin, Köln, München und Stuttgart) zusammengebracht, um die wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Dimensionen dieser Prekarität sowie die Visumspfade und institutionellen Mechanismen zu untersuchen, die sie prägen.Die Befragten sind überwiegend Erwachsene Ende zwanzig und weniger typische Erstimmatrikulierte. Bei diesen "Schattenmigrationswegen" ist Hochschulbildung eher ein Ausweg aus Arbeitslosigkeit, gesellschaftlichem Druck und geschlechtsspezifischer Ungleichheit in Indien, denn Selbstzweck. 57,5 Prozent sind Männer und 42,5 Prozent Frauen, was weitgehend die breite Population indischer Studierender in Deutschland widerspiegelt, obwohl weibliche Gig-Worker in der öffentlichen Darstellung des Sektors nach wie vor unverhältnismäßig unsichtbar bleiben.Die Beschäftigung konzentriert sich stark auf die Bereiche Lebensmittel- und Essenslieferungen (62,5 Prozent) sowie Reinigungsarbeiten (37,5 Prozent), wobei 80 Prozent der Befragten 15 bis 20 Stunden pro Woche arbeiten. Dies liegt nahe am Maximum dessen, was ihr Visum zulässt. 85 Prozent der Befragten geben als Hauptmotivation die Deckung von Lebenshaltungs- oder Studienkosten an.Die Studie macht zudem deutlich, wie gering der soziale Schutz dieser Migrant*innen in der Plattformwirtschaft ist: Nur 32,5 Prozent der Befragten geben an, Zugang zu einer Krankenversicherung oder zu Arbeitslosengeld zu haben, und keine einzige befragte Person berichtet von einer Unfall- oder Haftpflichtversicherung, obwohl die Lieferarbeit mit körperlichen Gefahren verbunden ist.Zwei Fallstudien ergänzen den Bericht und machen die zugrunde liegenden Mechanismen anhand persönlicher Erfahrungen sichtbar.Die Studie (https://www.rosalux.de/publikation/id/55431) schließt mit neun politischen Empfehlungen.Pressekontakt:Jannine HamiltonMobil +49-173-6096103jannine.hamilton@rosalux.orgOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/6391906