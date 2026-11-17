Rheda-Wiedenbrück (ots) -Eine gut sortierte Hausapotheke ist wie ein Ersatzschlüssel: Man braucht sie nicht häufig, doch im richtigen Moment ist man froh, dass sie da ist. Sie gibt Sicherheit und macht unabhängig, am Abend, am Wochenende oder im Urlaub. Wer vorgesorgt hat, kann vieles selbst in die Hand nehmen. Viele Menschen haben neben Kopfschmerz- und Erkältungsmitteln, Pflastern oder Thermometer auch bewährte Globuli wie Arnica, Nux vomica, Pulsatilla und Rhus toxicodendron griffbereit.Selbsthilfe beginnt im MedizinschrankUm in Krankheitsfällen die Möglichkeit zur Selbsthilfe zu haben, heißt es, gut vorbereitet zu sein. Eine gut sortierte Hausapotheke legt dafür die Basis. Sie ist so individuell wie die Personen, die sie nutzen. Zur Grundausstattung gehören Pflaster, Mullbinden, eine Kühlkompresse, eine Pinzette und ein Fieberthermometer. Dazu kommen die Arzneimittel, die Ihre Familie regelmäßig braucht. So können Sie bei kleinen Alltagsbeschwerden schnell selbst reagieren. Wenn Sie unsicher sind, welche Arzneimittel in Ihre Hausapotheke gehören, kann auch ein Beratungsgespräch in der Apotheke sinnvoll sein.Globuli: klein, leicht und immer mit dabeiAuch bewährte homöopathische Einzelmittel sind seit Generationen fester Bestandteil vieler Hausapotheken. Beliebte Globuli werden von vielen in Deutschland genutzt, wie eine Studie mit über 1.000 Befragten zeigt: 60 Prozent der Menschen in Deutschland ab 16 Jahren haben schon einmal homöopathische Arzneimittel genommen. Bei Frauen sind es sogar 69 Prozent [1].Einmal im Jahr hineinschauenDamit die Hausapotheke im entscheidenden Moment auch passende Selbsthilfe ist, braucht sie regelmäßige Aufmerksamkeit. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände empfiehlt, den Bestand mindestens einmal im Jahr zu prüfen. "Dabei geht es in erster Linie darum, abgelaufene, unbrauchbare oder nicht mehr benötigte Arzneimittel auszusortieren und gleichzeitig zu überprüfen, ob für Notfälle die richtigen Arzneimittel griffbereit sind", sagt Apotheker Dr. Hannes Müller [2].Tipps für eine gut sortierte Hausapotheke- Nach Bedarf zusammenstellen: Kinder, Erwachsene und Senioren brauchen unterschiedliche Produkte.- Reiseapotheke vorbereiten: Pflaster, Desinfektionstücher und die wichtigsten (homöopathischen) Arzneimittel passen in eine kleine Tasche.- Aufbewahrung im Bad ist nicht ideal: Wärme und Feuchtigkeit vom Duschen tun Arzneimitteln nicht gut. Ein Schrank im Flur oder Abstellraum ist besser. Wichtig ist, Arzneimittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.- Beratung nutzen: Fragen Sie in Ihrer Apotheke, welche Mittel zu Ihren Beschwerden passen.- Bewährtes ergänzen: Wer auf Homöopathie setzt, findet im Globuli Pflüger-Sortiment beliebte Einzelmittel im praktischen Globulispender.Die Klassiker im handlichen GlobulispenderNur von Pflüger gibt es Globuli im praktischen Globulispender. Ein Druck mit dem Finger, und genau ein Kügelchen fällt heraus. So lassen sich die Globuli hygienisch entnehmen und exakt abzählen. Der handliche Spender ist zu Hause ebenso praktisch wie unterwegs. Das Sortiment Globuli Pflüger Einzelmittel umfasst 13 Wirkstoffe in beliebten Potenzen. Mit dabei sind auch Mittel, die viele aus ihrer Hausapotheke kennen: Arnica, Nux vomica, Aconitum und Chamomilla. Die Farben der bunten Verpackungen orientieren sich an den natürlichen Wirkstoffen. So lassen sich die Einzelmittel schon auf den ersten Blick gut unterscheiden. Und auch preislich sind die Globuli Pflüger Einzelmittel ein Hingucker. Erhältlich sind sie rezeptfrei in Ihrer Apotheke.Pflüger - Qualität made in GermanyDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 13 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt etwa 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.Arnica D6 Globuli Pflüger, 10 g, PZN 18051587, UVP 9,50 EURNux vomica D6 Globuli Pflüger, 10 g, PZN 20288960, UVP 9,50 EURAconitum D6 Globuli Pflüger, 10 g, PZN 18051451, UVP 9,50 EURChamomilla D6 Globuli Pflüger, 10 g, PZN 18051653, UVP 9,50 EURWeitere Informationen: www.globuli-pflueger.deQuellen:[1] Institut für Demoskopie Allensbach. (2023). Homöopathie: Nutzung und Wertschätzung in der Bevölkerung (Allensbacher Kurzbericht, März 2023). https://ots.de/1svE7n[2] VPV Versicherungen. (o. D.). Zeit, die Hausapotheke auf Vordermann zu bringen. https://ots.de/nuzpnqPressekontakt:Homöopathisches LaboratoriumAlexander Pflüger GmbH & Co. KGJana HollenbeckPR und ÖffentlichkeitsarbeitRöntgenstraße 433378 Rheda-WiedenbrückTel.: +49 5242-9472-149Fax: +49 5242-9472-3149E-Mail: j.hollenbeck@pflueger.deOriginal-Content von: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. 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