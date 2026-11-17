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Natural Cycles° bringt mit dem NC° Ring seinen ersten eigenen Smart Ring auf den Markt - entwickelt für Frauen



17.11.2026 / 08:35 CET/CEST

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Der leichteste Smart Ring auf dem Markt ergänzt die Verhütungs-App Natural Cycles und hält bis zu 14 Tage mit einer Akkuladung. Bis zum 31. Dezember 2026 ist er ohne Aufpreis in jedem neuen Jahresabonnement enthalten. STOCKHOLM, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Natural Cycles° , das Unternehmen hinter der ersten Verhütungs-App, die in Europa als Medizinprodukt zertifiziert wurde, bringt mit dem NC°-Ring seinen ersten Smart Ring auf den Markt. Der Ring misst nachts die Körpertemperatur und überträgt die Werte an die Natural Cycles App. Deren Algorithmus wertet sie gemeinsam mit den Zyklusdaten aus und zeigt täglich den Fruchtbarkeitsstatus an. Die App ist ein zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse IIb. Sie ermöglicht Frauen, hormonfrei zu verhüten, und ist bei typischer Anwendung zu 93 Prozent wirksam. Der NC°-Ring kann ab heute in Europa, Kanada und Australien bestellt werden. Der NC°-Ring ist ab heute in Deutschland bestellbar. Bis zum 31. Dezember 2026 ist er in jedem neuen Jahresabonnement ohne Aufpreis enthalten. So erleichtert Natural Cycles den Einstieg in die digitale Verhütung. Der Ring knüpft an das Nutzungsverhalten an: Schon heute messen rund 80 Prozent der aktiven Nutzerinnen ihre Temperatur mit einem Wearable, etwa mit dem NC°-Band von Natural Cycles. Künftig haben sie die Wahl, ob sie ihr Natural Cycles Wearable am Handgelenk oder am Finger tragen. Natural Cycles hat den NC°-Ring selbst entwickelt und dabei vor allem auf den Tragekomfort geachtet, nachts wie tagsüber. Für das Herstellungsverfahren und das Ladegerät hat das Unternehmen zwei US-Patente erhalten. "Seit mehr als zehn Jahren entwickeln wir Technologie, die sich am weiblichen Körper orientiert", sagt Dr. Elina Berglund Scherwitzl, Mitgründerin von Natural Cycles. "Jede Frau hat ihre eigenen Vorstellungen davon, was sie tragen möchte und was sich gut anfühlt, besonders in der Nacht. Beim NC°-Ring haben wir deshalb jedes Detail auf Frauen abgestimmt, vom Gewicht bis zur Form." Der NC°-Ring im Überblick: Federleicht: Mit einem Gewicht ab 1,9 Gramm (je nach Größe) ist er der leichteste Smart Ring auf dem Markt.

Mit einem Gewicht ab 1,9 Gramm (je nach Größe) ist er der leichteste Smart Ring auf dem Markt. Schmal und glatt: Mit 5,8 Millimetern Breite ist er auch der schmalste Smart Ring auf dem Markt. Er hat keinen hervorstehenden Sensor und lässt sich gut mit anderen Ringen und Schmuck kombinieren.

Mit 5,8 Millimetern Breite ist er auch der schmalste Smart Ring auf dem Markt. Er hat keinen hervorstehenden Sensor und lässt sich gut mit anderen Ringen und Schmuck kombinieren. Kein Leuchten in der Nacht: Temperatur- und Bewegungssensoren messen im Schlaf, ohne die Leuchtdioden optischer Herzfrequenzsensoren.

Temperatur- und Bewegungssensoren messen im Schlaf, ohne die Leuchtdioden optischer Herzfrequenzsensoren. Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit: Am kabellosen Magnet-Ladegerät ist der Ring in rund 90 Minuten vollständig aufgeladen.

Am kabellosen Magnet-Ladegerät ist der Ring in rund 90 Minuten vollständig aufgeladen. Wasserfest: Der Ring kann vollständig in Wasser eingetaucht werden.

Der Ring kann vollständig in Wasser eingetaucht werden. Größen 6 bis 12: Die passende Größe lässt sich online oder mit einem Größenset ermitteln. "Einen Smart Ring für Frauen zu entwickeln hieß, die Hardware von Grund auf neu zu denken", sagt Manuel Åberg Cobo, Head of Hardware bei Natural Cycles. "Wir haben auf den hervorstehenden Sensor verzichtet, den Ring so leicht wie möglich gemacht und ein eigenes Herstellungsverfahren entwickelt. Herausgekommen ist ein Ring, der sich Tag und Nacht so angenehm trägt, dass man ihn schnell vergisst." Zusätzlich zum täglichen Fruchtbarkeitsstatus zeigt die App den Nutzerinnen im Rahmen ihres Abonnements auch Auswertungen zu Schlaf, Aktivität und Zyklus. Die Schlaf- und Aktivitätsdaten dienen als allgemeine Gesundheits- und Wellness-Informationen und fließen nicht in die Verhütungsfunktion ein. Mehr Informationen und Bestellung unter naturalcycles.com/de . Bildmaterial zum Download gibt es hier . Über Natural Cycles Natural Cycles ist ein 2013 in Stockholm gegründetes Digital-Health-Unternehmen, das Frauen ein tieferes Verständnis ihres Körpers und mehr Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglichen soll. Das Unternehmen hat die Kategorie der digitalen Verhütung begründet und mit der NC°-App die erste als Medizinprodukt zertifizierte Verhütungs-App entwickelt. Ein eigener Algorithmus wertet die Körpertemperatur und weitere Biomarker aus, bestimmt täglich den Fruchtbarkeitsstatus und unterstützt Frauen so zuverlässig bei der Verhütung. Die App begleitet Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen: von der Verhütung und Familienplanung über Schwangerschaft und Wochenbett bis zur Perimenopause. Die Technologie ist in Europa als Medizinprodukt zertifiziert, in den USA von der FDA freigegeben und unter anderem in Kanada, Brasilien, Australien, Singapur und Südkorea behördlich zugelassen. Mehr unter naturalcycles.com/de . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/natural-cycles-bringt-mit-dem-nc-ring-seinen-ersten-eigenen-smart-ring-auf-den-markt--entwickelt-fur-frauen-302941469.html



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