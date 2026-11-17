Rheda-Wiedenbrück (ots) -Wickeltasche bestücken, Essen und Getränke einpacken und darüber hinaus auch die eigenen Dinge nicht vergessen. Viele Mütter sind im Alltag dauerhaft damit beschäftigt, eine innere Checkliste abzuarbeiten. Wer im schönen, aber fordernden Alltag mit kleinen Kindern an alles denken muss, spürt irgendwann, wie die Nerven blank liegen. Damit aus Anspannung keine Erschöpfung wird, helfen kluge Entlastungsstrategien und Nervoregin H Tabletten von Pflüger.Wenn die unsichtbare Checkliste im Kopf niemals Pause machtMit einem Kleinkind verändert sich der eigene Rhythmus von Grund auf. Neben Füttern, Trösten und Aufräumen leistet das Gehirn ständige Planungsarbeit, damit im Familienalltag nichts vergessen wird. Fachleute nennen diese unsichtbare Denkarbeit Mental Load, also geistige Dauerlast. Eine repräsentative Befragung mit über 1.500 Eltern zeigt: 62 Prozent der Mütter empfinden die Organisation des Familienalltags als starke Belastung, und mehr als die Hälfte kann gedanklich kaum abschalten [1].Hinzu kommen kurze Nächte und ständige Rufbereitschaft. Selbst wenn das Kind schläft, kreisen die Gedanken bereits um die To-dos für den nächsten Tag. "Problematisch wird es, wenn die Liste im Kopf nicht mehr stoppt. Dann sprechen wir von Mental Overload", erklärt die Autorin und Mental-Load-Expertin Patricia Cammarata [2]. Der Begriff beschreibt in der Praxis eine Überlastung, bei der das Nervensystem kaum zur Ruhe findet. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, kann es sinnvoll sein, sich kurze Ruheinseln am Tag und einen ruhigen Abend einzuplanen. Auch natürliche Arzneimittel können in Phasen starker Belastung sinnvoll unterstützen.Fünf Alltagstipps für Mütter: So kehrt Ruhe in Kopf und Körper ein- Aufgabenpakete abgeben: Der größte Aha-Effekt in Partnerschaften entsteht, wenn Aufgaben komplett übertragen werden. Wer etwa die Vorsorgetermine übernimmt, denkt von der Planung bis zum Termin selbst mit. Das streicht den Punkt dauerhaft von der eigenen Liste im Kopf.- Körper beim Ausruhen entlasten: Häufiges Tragen führt leicht zu Verspannungen im Rücken. Beim Ausruhen oder Schlafen in der linken Seitenlage entlastet ein Kissen zwischen den Knien Becken und Wirbelsäule.- Muskeln gezielt lockern: Bei der progressiven Muskelentspannung werden Partien wie Schultern oder Hände kurz angespannt und beim Ausatmen gelöst. Die Übung dauert fünf Minuten und senkt die Anspannung direkt auf dem Sofa.- Digitale Reizpause am Abend: Das Smartphone hält das Gehirn vor dem Schlafen durch blaues Licht und neue Reize im Wachmodus. Bleibt der Bildschirm eine halbe Stunde vor dem Zubettgehen dunkel, kommt der Kopf rascher zur Ruhe.- Nerven am Tag unterstützen: Fühlt sich der Alltag wie ein Dauerlauf an, helfen Nervoregin H Tabletten, nervös bedingte Erschöpfungszustände zu überwinden, ohne müde zu machen.Natürliche Hilfe bei nervöser ErschöpfungDie Rezeptur in Nervoregin H Tabletten vereint fünf bewährte Wirkstoffe: Passionsblume, Hafer, Johanniskraut, Scheinmyrte und homöopathisch potenzierte Phosphorsäure. Der Wirkkomplex unterstützt das Nervensystem bei nervös bedingten Erschöpfungszuständen und fördert die Ausgeglichenheit am Tag, sodass auch abends das Abschalten leichter fällt. Das Arzneimittel macht nicht schläfrig, schränkt die Konzentration nicht ein und hat keinen Gewöhnungseffekt. Es sind weder Nebenwirkungen noch Wechselwirkungen bekannt. Die glutenfreien Tabletten zergehen direkt im Mund.Pflüger - Qualität made in GermanyDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 13 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt etwa 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.Nervoregin H Tabletten, 100 Stück, PZN 01315906, UVP 22,10 EURMehr Informationen unter: www.pflueger.deQuellen:[1] hkk Krankenkasse & forsa. (2025, 9. Oktober). Mental Load in Familien: Warum Mütter mehr tragen [Repräsentative Elternbefragung, Pressemitteilung]. https://www.hkk.de/presse/pressemitteilungen/2025-10-09-mental-load[2] Cammarata, P. in: hkk Krankenkasse. (2025, 9. Oktober). Mental Load in Familien: Warum Mütter mehr tragen [Pressemitteilung]. https://www.hkk.de/presse/pressemitteilungen/2025-10-09-mental-loadPressekontakt:Homöopathisches LaboratoriumAlexander Pflüger GmbH & Co. KGJana HollenbeckPR und ÖffentlichkeitsarbeitRöntgenstraße 433378 Rheda-WiedenbrückTel.: +49 5242-9472-149Fax: +49 5242-9472-3149E-Mail: j.hollenbeck@pflueger.deOriginal-Content von: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153568/6391908