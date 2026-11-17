Der DAX dürfte heute deutlich schwächer in den Handel starten. Die Anleger müssen nicht nur die negativen Vorgaben aus Asien verarbeiten, sondern auch die zunehmenden Sorgen um die Stabilität des weltweiten KI-Booms. Die warnenden Worte von US-Notenbankchef Kevin Warsh haben die ohnehin angespannte Stimmung weiter verschlechtert.

Seine Befürchtung, dass eine scharfe Korrektur bei den hoch bewerteten Technologieunternehmen weit über den Aktienmarkt hinaus wirtschaftliche Schäden verursachen könnte, trifft einen ohnehin nervösen Markt. Besonders im Halbleiter- und KI-Sektor verstärkt sich der Verkaufsdruck. An den asiatischen Börsen waren die Auswirkungen bereits deutlich zu spüren. Die Investoren hinterfragen zunehmend, ob die enormen Erwartungen an das Wachstum der KI-Branche die inzwischen erreichten Bewertungen noch rechtfertigen können.

Für etwas Entlastung sorgen dagegen die weiter rückläufigen Energiepreise. Die Nordseesorte Brent notiert inzwischen bei rund 93 US-Dollar je Barrel. Auch die amerikanische Ölsorte WTI gibt weiter nach. Die sinkenden Notierungen verringern den Kostendruck für Unternehmen und Verbraucher und könnten gleichzeitig die Inflationssorgen etwas dämpfen. Gerade für die exportorientierte deutsche Wirtschaft wäre eine nachhaltige Entspannung an den Energiemärkten ein wichtiger positiver Impuls. Allerdings reichen niedrigere Ölpreise derzeit kaum aus, um die Verunsicherung im Technologiesektor vollständig aufzufangen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt heute den anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Der KI-Highflyer wird nach US-Börsenschluss seine Geschäftsergebnisse vorlegen und dürfte damit auch die Richtung für die kommenden Handelstage maßgeblich bestimmen. Nach den jüngsten Turbulenzen und den Warnungen vor einer möglichen KI-Blase sind die Erwartungen besonders hoch. Entscheidend wird nicht nur sein, ob Nvidia die Prognosen der Analysten übertrifft, sondern vor allem, welchen Ausblick das Unternehmen auf die weitere Nachfrage nach KI-Chips und Rechenzentrumskapazitäten gibt, und das zukünftig ohne seinen Visionär Jensen Huang an der Spitze.

Auch die Konjunkturagenda hat einiges zu bieten. In Deutschland stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen im Mittelpunkt. Sie dürften zeigen, ob sich die zuletzt aufgehellten wirtschaftlichen Perspektiven trotz der internationalen Unsicherheiten weiter verbessern. Aus den USA folgen die Einzelhandelsumsätze, die Lagerbestände und die Industrieproduktion. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 26 350 und 26 650 Punkten ab.

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