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Crédit Mutuel Asset Management: COP17: Schluss mit der Finanzierung der Umweltzerstörung



17.11.2026 / 09:01 CET/CEST

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COP17: Schluss mit der Finanzierung der Umweltzerstörung Von Deepshikha Singh, Deputy Head of Financial and Extra-financial Analysis, Crédit Mutuel Asset Management Crédit Mutuel Asset Management ist eine Asset-Management-Gesellschaft von La Française, dem Asset-Management-Zweig der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ziel ohne Weg Vier Jahre nach Kunming-Montreal fehlt es weder an einem Rahmenwerk noch an der Datengrundlage, und die Instrumente zur Messung naturbezogener Risiken werden immer besser. Was noch fehlt, ist ein glaubwürdiger Weg zur groß angelegten Umsetzung des Globalen Biodiversitäts-Rahmenabkommens ("Global Biodiversity Framework", GBF). Diese Spannung prägte die COP17, die am 31. Oktober 2026 im armenischen Eriwan endete. Die Verhandlungen gingen in die Verlängerung, was die anhaltenden Meinungsverschiedenheiten darüber widerspiegelte, wer zahlt, inwieweit sich die Wirtschaftstätigkeit ändern muss und wie Regierungen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Teilnehmer verabschiedeten fast 50 Beschlüsse[1], darunter den "Yerevan Pathway"[2] als Reaktion auf die erste globale Überprüfung der Umsetzung des GBF. Die auf dem Bericht "State of Biodiversity Action" basierende Bestandsaufnahme fiel enttäuschend aus: Alle bisherigen gemeinsamen Anstrengungen reichen nicht aus, um die Ziele für 2030 zu erreichen. Der GBF fordert die Vertragsparteien auf, sich zur Mobilisierung von mindestens 200 Mrd. US-Dollar jährlich bis 2030 zu verpflichten, darunter 30 Mrd. US-Dollar an internationaler Finanzhilfe für Entwicklungsländer, mit einem Zwischenziel von 20 Mrd. US-Dollar bis 2025. Die Überprüfung ergab, dass die Industrieländer diese Zwischenverpflichtung nicht erfüllt hatten.[3] Die Präsidentschaft hat den "Jerewan-Aufruf für positive Anreize"[4] und die "Einbeziehung der biologischen Vielfalt in alle Sektoren"[5] ins Leben gerufen - eine Entscheidung, die Fortschritte bei Subventionen und Umstellungsplänen für Unternehmen und Finanzinstitute ermöglichen soll. Die europäischen Staaten drängten auf eine breitere Beitragszahlerbasis, um auch Schwellenländer einzubeziehen; die Entwicklungsländer verwiesen auf die historische Verantwortung der Industrieländer. Die Liste der Geber bleibt unverändert. Die aussagekräftigste Zahl ist das bereits ausgegebene Geld Der GBF schätzte die Finanzierungslücke für Biodiversität[6] auf etwa 700 Mrd. US-Dollar pro Jahr: 500 Mrd. US-Dollar an naturschädlichen Subventionen, die schrittweise abgeschafft oder anderen Zwecken zugeführt werden müssen, sowie mindestens 200 Mrd. US-Dollar an neuem Kapital bis 2030. Die Lücke ist real, doch diese Einschätzung unterschätzt die entgegenwirkenden Kräfte. Die Summe der schädlichen Anreize übersteigt das Mobilisierungsziel um ein Vielfaches. Eine Reform dieser Anreize würde mehr zur Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die biologische Vielfalt beitragen als die Finanzierung einzelner Projekte. Das Ziel besteht weniger darin, öffentliche Fördermittel zu streichen, als vielmehr darin, deren Bedingungen so zu ändern, dass die Lebensgrundlagen geschützt werden, während öffentliche Gelder nicht länger Umweltschäden belohnen. Wie es Marina von Weissenberg (Finnland), Co-Vorsitzende der "Friends of Target 18", formulierte: "Wir müssen nicht mehr ausgeben, um die Lücke zu schließen, wir müssen nur besser ausgeben."[7] Auf der COP17 wurden neue Zusagen in Höhe von fast 2 Mrd. US-Dollar angekündigt[8], darunter 560 Mio. US-Dollar über die Globale Umweltfazilität ("Global Environment Facility", GEF), 500 Mio. US-Dollar über die "Species Recovery Alliance" und mehr als 330 Mio. US-Dollar über den Value Nature Fund. Allerdings bestehen Unterschiede zwischen der Mobilisierung und der Auszahlung der Mittel. Die Mittel müssen Gebiete mit nachweisbarem Naturschutzbedarf erreichen, nachhaltig eingesetzt werden und zu messbaren ökologischen Verbesserungen führen. Der Cali-Fonds[9] veranschaulicht dies. Er wurde auf der COP16 ins Leben gerufen, um jährlich mindestens 1 Mrd. US-Dollar von Unternehmen einzusammeln, die digitale Sequenzinformationen (DSI) aus genetischen Ressourcen nutzen. Berichten zufolge waren bis zum Ende der COP17 jedoch nur etwa 10.000 US-Dollar eingegangen - ohne einen einzigen Beitrag von einem der großen Unternehmen aus den betroffenen Branchen. Die Schaffung eines Mechanismus reicht nicht aus: Anreize, klare Regeln und politische Unterstützung entscheiden darüber, ob er auch tatsächlich funktioniert. Neben öffentlichen Mitteln wird auch privates Kapital benötigt. Die Europäische Union, Frankreich und Peru haben die Initiative "Friends of Credits for Nature and Biodiversity"[10] ins Leben gerufen, eine zwischenstaatliche Plattform zur Förderung von Naturgutschriften. Deren Wert hängt von soliden Bezugspunkten, dem Nachweis der Zusätzlichkeit, einer langfristigen Überwachung und Schutzmaßnahmen gegen Doppelzählungen ab. Die Wiederherstellung eines Feuchtgebiets gleicht den Verlust eines anderen Ökosystems nicht aus. Das Green Finance Institute, UNEP FI und weitere Akteure haben einen Aufruf zum Handeln für Naturmärkte mit hoher Integrität veröffentlicht[11] und fordern darin nachdrücklich die Festlegung solider Standards, bevor der Markt aufgrund uneinheitlicher Methoden fragmentiert wird. Was Anleger aus Eriwan mitnehmen sollten Die COP17 hat die Grenzen einer isolierten Betrachtung der Biodiversität als Einzelthema aufgezeigt. Wasserknappheit, Bodendegradation und der Rückgang der Bestäubung haben finanzielle Folgen, die sich oft über Lieferketten auswirken. Naturanalysen mit finanzieller Wesentlichkeit und verantwortungsvollem Handeln zu verknüpfen ist vorrangig, um festzustellen, wo Auswirkungen auftreten, wie glaubwürdig Übergangspläne und wie anfällig Geschäftsmodelle nach wie vor sind. Rahmenwerke wie die "Taskforce on Nature-related Financial Disclosures" (TNFD) und Instrumente wie ENCORE erfassen diese Risiken. Daten allein ändern jedoch nichts. Vielmehr müssen sie Investitionsentscheidungen und Prioritäten beeinflussen. Die Einflussnahme sollte sich auch an Regierungen richten und Themen wie Subventionen, Landnutzung und Offenlegungsstandards betreffen. Der Weg bis 2030 ist eine Bewährungsprobe für wirtschaftliche Glaubwürdigkeit Die COP17 lieferte einen Fahrplan, Finanzierungszusagen und Governance-Entscheidungen, zeigte aber auch die Grenzen eines Systems auf, in dem sich Regierungen zwar auf gemeinsame Ziele einigen, nicht jedoch auf den dafür erforderlichen wirtschaftlichen Wandel. Ihre Auswirkungen werden sich in den Staatshaushalten, Investitionsentscheidungen und Portfolios zeigen. Der Erfolg der Biodiversitätsfinanzierung lässt sich nicht am Volumen des als "naturpositiv" bezeichneten Kapitals messen, sondern daran, ob dieses Kapital die Zerstörung dessen, was es angeblich schützen soll, nicht mehr finanziert. La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

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