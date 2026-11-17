Schönau (ots) -Wir achten auf unsere Ernährung, bewegen uns regelmäßig und unterstützen unsere Darmgesundheit. Doch ein wichtiger Teil unserer Gesundheit wird dabei oft übersehen: der Mund. Hier leben Milliarden Mikroorganismen, die gemeinsam eine natürliche Schutzgemeinschaft bilden und dazu beitragen, die Mundgesundheit zu erhalten.[1,2] Neben zahlreichen "guten" Organismen, gibt es allerdings auch krankmachende Keime, die der Mundgesundheit schaden können. Der gezielte Einsatz nützlicher Bakterien in Form von Probiotika ist vielen Menschen längst ein Begriff und nun auch in der Mundhygiene angekommen. Entscheidend ist nicht, möglichst alle Bakterien zu beseitigen, sondern ihre natürliche Balance zu bewahren.[1-3] Gerät diese aus dem Gleichgewicht, können Karies und Zahnfleischprobleme begünstigt werden.[3-7] Hier setzt ein neuer Ansatz der Mundpflege an. Mit GUM PRO BALANCE bietet SUNSTAR GUM eine innovative Produktlinie, die das klassische Zähneputzen mit einem mikrobiomorientierten Pflegekonzept verbindet. Aufbauend auf dem bewährten Konzept von GUM PerioBalance verfolgt die Weiterentwicklung mit GUM PRO BALANCE das Ziel, neben der täglichen Reinigung auch das natürliche Gleichgewicht der Mundflora gezielt zu unterstützen. Erhältlich ist die Produktlinie in Apotheken sowie online.Milliarden kleine Helfer - die natürliche Schutzgemeinschaft im MundRund sechs Milliarden Mikroorganismen - das entspricht fast drei Vierteln der Weltbevölkerung - leben in unserem Mund, darunter Bakterien, Pilze und Viren. Gemeinsam bilden sie das sogenannte orale Mikrobiom und spielen eine wichtige Rolle für die Mund- und allgemeine Gesundheit. Dort unterstützen nützliche Bakterien die Verdauung und das natürliche Gleichgewicht. Im Mund tragen sie dazu bei, eine ausgewogene Mundflora zu erhalten, schädliche Keime in Schach zu halten und die natürlichen Schutzmechanismen der Mundhöhle zu unterstützen.[4-7]_____________________________________________________________________________Balance vs. Dysbalance - wenn die Balance aus dem Takt gerätOb die natürliche Schutzgemeinschaft im Mund gut funktioniert, hängt vom Zusammenspiel der verschiedenen Mikroorganismen ab. Unterschieden werden zwei Zustände:Balance: Das natürliche GleichgewichtNützliche und potenziell schädliche Bakterien befinden sich in Balance. Eine vielfältige und stabile Mundflora trägt dazu bei, die Mundgesundheit zu erhalten.[4-7]Dysbalance: Wenn das Gleichgewicht gestört istDie Zusammensetzung der Mundflora verändert sich. Nützliche Bakterien nehmen ab, während sich schädliche (pathogene) Bakterien überproportional ausbreiten können. Solche Veränderungen werden mit Karies, Zahnfleischentzündungen, Parodontitis und weiteren Beschwerden im Mund in Verbindung gebracht.[4-7]_____________________________________________________________________________Warum Mundgesundheit den ganzen Körper betrifftGerät das Mundmikrobiom dauerhaft aus dem Gleichgewicht, kann dies unter anderem Karies, Zahnfleischentzündungen oder Parodontitis (Zahnbetterkrankung) begünstigen.[1,2] Doch die Auswirkungen können auch über die Mundhöhle hinausreichen.Warum?- Über die sogenannte Mund-Darm-Achse stehen Mundhöhle und Verdauungssystem in engem Austausch.[3]- Veränderungen der Mundflora und Entzündungen im Mund beeinflussen daher nicht nur die Mundgesundheit.[3-7]- Auch Allgemeinerkrankungen können dadurch begünstigt oder bestehende Beschwerden verstärkt werden.[3-7]Die gute Nachricht: Das gilt auch umgekehrt. Gerät die Mundflora aus dem Gleichgewicht, können Mund- und Allgemeingesundheit darunter leiden. Eine gesunde Mundflora hingegen kann die natürlichen Schutzmechanismen unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zum körperlichen Wohlbefinden leisten.[4-7]Balance statt Bekämpfung: Was bedeutet das für die tägliche Mundpflege?Lange galt in der Mundpflege vor allem ein Ziel: möglichst viele Bakterien zu entfernen, um Erkrankungen vorzubeugen. Heute wissen wir, dass für eine gesunde Mundhöhle vor allem das Gleichgewicht der Mundflora entscheidend ist.[1-7] Mit GUM PerioBalance setzt SUNSTAR GUM bereits seit 2013 auf diesen Ansatz und die gezielte Unterstützung der mikrobiellen Balance. Nach acht Jahren Forschung führt das Unternehmen diesen Gedanken mit GUM PRO BALANCE konsequent weiter. Die Produktlinie aus Zahnpasta, Mundspülung und Lutschtabletten kombiniert ausgewählte lebende Bakterienstämme mit Präbiotika, um das natürliche Gleichgewicht des oralen Mikrobioms und seine Widerstandsfähigkeit zu unterstützen. So werden wissenschaftliche Erkenntnisse rund um das orale Mikrobiom in eine alltagstaugliche Mundpflegeroutine übersetzt._____________________________________________________________________________GUM PRO BALANCE Ritual: Drei Schritte für eine ausgewogene MundfloraZähneputzen, Zahnzwischenraumreinigung und regelmäßige Vorsorge bleiben die Basis. Ergänzend dazu kann die Unterstützung der Mundflora die tägliche Mundpflege sinnvoll erweitern. Das GUM PRO BALANCE Ritual verbindet beides in einer einfach umsetzbaren 3-Schritte-Routine:1. REINIGEN: GUM PRO BALANCE ZahnpastaEntfernt Zahnbelag gründlich und kombiniert die tägliche Reinigung mit nährenden Präbiotika und Probiotika-Extrakt zur Unterstützung einer ausgewogenen Mundflora.2. AKTIVIEREN: GUM PRO BALANCE MundspülungAls Ergänzung zum Zähneputzen unterstützt die präbiotische Mundspülung das natürliche Gleichgewicht der Mundflora und sorgt für ein frisches Mundgefühl.3. PFLEGEN: GUM PRO BALANCE LutschtablettenMit zwei lebenden Bakterienstämmen und Vitamin D. Vitamin D trägt zur normalen Funktion des Immunsystems und zur Erhaltung normaler Zähne bei.[9-11]_____________________________________________________________________________Kleine Schritte, große WirkungWie wirksam der Balance-Ansatz in der täglichen Mundpflege sein kann, zeigen klinische Untersuchungen: Sowohl die kombinierte Anwendung von GUM PRO BALANCE Zahnpasta und Mundspülung als auch die GUM PRO BALANCE Lutschtabletten erzielten positive Ergebnisse:[12,13]Klinisch belegte Verbesserungen bereits nach 7 Tagen*- Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger-Produkt GUM PerioBalance Lutschtabletten zeigten sich bei der Anwendung der neuen GUM PRO BALANCE Lutschtabletten bereits nach sieben Tagen deutliche Verbesserungen in Bezug auf Zahnbelag, Zahnfleischgesundheit und Zahnfleischbluten. Bei einzelnen untersuchten Parametern schnitt GUM PRO BALANCE sogar besser ab als GUM PerioBalance.[13]2,7x mehr Plaque-Entfernung**- Die kombinierte Anwendung von GUM PRO BALANCE Zahnpasta und Mundspülung entfernte 2,7-mal mehr Zahnbelag als das Zähneputzen mit einer herkömmlichen Fluoridzahnpasta.[12]3x gesünderes Zahnfleisch*- Durch die kombinierte Anwendung von Zahnpasta und Mundspülung verbesserte sich die Zahnfleischgesundheit nahezu dreimal stärker als in der Vergleichsgruppe.[12]_____________________________________________________________________________Die neue GUM PRO BALANCE Produktlinie auf einen BlickGUM PRO BALANCE Zahnpasta und Mundspülung- Präbiotika & Extrakt aus Probiotika (Zahnpasta) unterstützen eine ausgewogene Mundflora- Fluorid trägt zur Kariesprophylaxe und Remineralisierung bei- 3x gesünderes Zahnfleisch*,[12]- 2,7x mehr Plaque-Entfernung*,[13]- Bis zu 99 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs- Mit erfrischendem MinzgeschmackGUM PRO BALANCE Lutschtabletten- Mit einer speziellen Kombination lebender- Bakterienstämme (Levilactobacillus brevis & Lacticaseibacillus rhamnosus)- Vitamin D für eine normale Funktion des Immunsystems und zum Erhalt normaler Zähne[9-11]- Überlegenheit gegenüber GUM PerioBalance in mehreren Kriterien der Mundgesundheit[13]- Mit erfrischendem Minzgeschmack- Ersetzt GUM PerioBalance_____________________________________________________________________________Was trägt zu einer ausgewogenen Mundflora bei?Wer seine Mundflora im Gleichgewicht halten möchte, kann bereits mit einfachen Gewohnheiten viel für die Mundgesundheit tun. Dazu gehören insbesondere:[1,2]- zweimal tägliches Zähneputzen- die regelmäßige Reinigung der Zahnzwischenräume- eine ausgewogene, zuckerarme Ernährung- regelmäßige zahnärztliche Vorsorge- eine Mundpflege, die das natürliche Gleichgewicht der Mundflora unterstütztGUM PRO BALANCE - jetzt verfügbar in Apotheken und online!_____________________________________________________________________________Mehr zum oralen Mikrobiom und seiner Bedeutung für Mund- und Allgemeingesundheit bietet der Beitrag "Was ist ein orales Mikrobiom? Ein Leitfaden zum Ökosystem in deinem Mund" unter https://ots.de/EpD9Uv._____________________________________________________________________________Weitere Informationen finden Sie unter sunstargum.com/de-de* In einer klinischen Untersuchung mit Personen mit Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) und Zahnbelag (Plaque).** Bei kombinierter Anwendung von GUM PRO BALANCE Zahnpasta und Mundspülung.Quellen:[1] Das Mikrobiom und der Einfluss auf die Mund- und Allgemeingesundheit. SUNSTAR GUM. Online verfügbar auf: https://ots.de/q9nV5T [abgerufen am 16.10.2026].[2] Was ist ein orales Mikrobiom? Ein Leitfaden zum Ökosystem in deinem Mund. SUNSTAR GUM. Online verfügbar auf: https://ots.de/GayRt6 [abgerufen am 16.10.2026][3] Yamazaki K, et al. Exploring the oral-gut linkage: Interrelationship between oral and systemic diseases. Mucosal Immunol. 2024;17(1):147-153.[4] Kilian M, et al. The oral microbiome - an update for oral healthcare professionals. Br Den J. 2016;221(10):657-666.[5] Lamont RJ, et al. The oral microbiota: dynamic communities and host interactions. Nat Rev Microbiol. 2018;16(12):745-759.[6] Maki KA, et al. The Oral and Gut Bacterial Microbiomes: Similarities, Differences, and Connections. Biol Res Nurs. 2021;23(1):7-20.[7] Baker JL, et al. The oral microbiome: diversity, biogeography and human health. Nat Rev Microbiol. 2024;22(2):89-104.[8] Präbiotika, Probiotika und Postbiotika. Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Online verfügbar auf: https://ots.de/LBCB2L. [abgerufen am 16.10.2026].[9] Abboud M, et al. The Health Effects of Vitamin D and Probiotic Co-Supplementation: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2020;13(1):111.[10] Hussein AS, et al. The impact of vitamin D deficiency on caries, periodontitis, and oral cancer: A systematic review. Saudi Dent J. 2024;36(7):970-979.[11] Jeyakumar A, et al. Effect of vitamin D supplementation on the immune response to respiratory tract infections and inflammatory conditions: A systematic review and meta-analysis. Hum Nutr Metab. 2024;37:200272.[12] Clinical study of oral acceptability in humans under dental supervision with efficacy evaluation. GUM Data on File, 2026.[13] Clinical investigation final report; FRC/P278D24. GUM Data on File, 2026.Pressekontakt:DP-Medsystems AGTulpenstr. 2682110 GermeringBenedikta SpringerDirector PRTel. +49 / 171 / 790 26 42E-Mail benedikta.springer@dpmed.deOriginal-Content von: GUM Sunstar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178708/6391924