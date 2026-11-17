Gersthofen (ots) -Gesund älter werden, die eigene Kraft erhalten und möglichst lange selbstständig bleiben: Unter dem Begriff Longevity beschäftigen diese Themen gerade viele Menschen und Medien. Dabei rückt die Muskulatur zunehmend in den Fokus. Denn während sich manches Longevity-Versprechen erst noch beweisen muss, steht die Bedeutung kräftiger Muskeln für Beweglichkeit und Selbstständigkeit außer Frage. Doch wer etwas für seine Muskelgesundheit tun möchte, fühlt sich nicht automatisch von klassischen Fitnessangeboten angesprochen. Auf der Suche nach Alternativen ist EMS-Training eine echte Option - mit kurzen Einheiten und persönlicher Betreuung.Wer dann mit EMS-Training beginnt, möchte bewusst etwas für seine Kraft und Gesundheit tun. Und sich darauf verlassen können, dass er dabei gut betreut wird. Doch woran erkennt man ein gutes Angebot? Was kann EMS-Training leisten, welche Risiken gibt es und worauf kommt es bei der Auswahl eines Anbieters an? Antworten auf diese Fragen gibt ems-training.de. Die Mitte 2026 neu aufgestellte Informationsplattform vermittelt verständliches Wissen rund um die Trainingsmethode und hilft mit einer lokalen Anbietersuche, den passenden Trainingsort zu finden.Hinter der Plattform steht miha bodytec. Für den deutschen Medizinproduktehersteller ist das Engagement eine Fortsetzung dessen, was das Unternehmen seit fast zwei Jahrzehnten antreibt: professionelles Ganzkörper-EMS-Training weiterzuentwickeln und die Voraussetzungen für eine qualifizierte Anwendung mitzugestalten.Verantwortung endet nicht bei der TechnikSeit seiner Gründung im Jahr 2007 hat miha bodytec die Entwicklung des professionellen Ganzkörper-EMS-Trainings mit vorangetrieben. Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Medizinprodukte in Deutschland. Entwicklung und Herstellung erfolgen im Rahmen eines nach ISO 13485 zertifizierten Qualitätsmanagements.Doch auch ein hochwertiges Gerät allein macht noch kein gutes Training. Entscheidend ist ebenso, wie es eingesetzt wird und wer die Trainierenden dabei begleitet. Deshalb konzentriert sich miha bodytec auf den Einsatz seiner Technologie in professionellen Trainings-, Präventions- und medizinischen Einrichtungen. Dort müssen qualifizierte Fachkräfte die gesundheitlichen Voraussetzungen der Trainierenden berücksichtigen, die Belastung individuell dosieren und das Training aufmerksam begleiten. Eine eigenständige, unbetreute Anwendung zu Hause gehört nicht zu diesem Konzept.Dieser Anspruch reicht auch in die wissenschaftlichen und fachlichen Grundlagen des Ganzkörper-EMS hinein. Zahlreiche Untersuchungen wurden mit Geräten von miha bodytec durchgeführt. Das Unternehmen unterstützt die Forschung, arbeitet im zuständigen DIN-Normenausschuss mit und fördert Ausbildungsinstitute, die Fachpersonal an seiner Technologie qualifizieren. So begleitet miha bodytec nicht nur die Entwicklung der Geräte, sondern engagiert sich auch für die Bedingungen, unter denen sie professionell eingesetzt werden.Wissen zugänglich machen, Orientierung gebenWas in Forschung und professioneller Trainingspraxis eine Rolle spielt, soll auch für diejenigen verständlich sein, die sich erstmals mit EMS-Training beschäftigen. Genau hier setzt ems-training.de an. Die Plattform bereitet wissenschaftliche Erkenntnisse zu EMS und Muskelgesundheit verständlich auf und zeigt, worauf es bei einer professionellen Anwendung ankommt.Wer sich anschließend für ein Training entscheidet, kann über die lokale Anbietersuche nach einer geeigneten Einrichtung in seiner Nähe suchen.Auch die Informationsplattform selbst stellt sich externen Qualitätsanforderungen: ems-training.de wurde von der Stiftung Gesundheit zertifiziert und trägt das afgis-Qualitätslogo für Transparenz.Dass sowohl Informationen als auch konkrete Trainingsangebote gefragt sind, zeigen die ersten Nutzungszahlen nach dem Relaunch. Nach Angaben des Betreibers wurde bereits in den ersten Monaten durchschnittlich alle 30 Sekunden ein Inhalt aufgerufen. Etwa alle drei Minuten wurde ein Anbieterprofil angesehen."Wir haben diesen Markt über viele Jahre mit aufgebaut und fühlen uns deshalb auch für seine Zukunft verantwortlich. Mit ems-training.de machen wir EMS-Training sichtbar und sorgen dafür, dass Interessierte in die richtigen Hände kommen - zu kompetenten und qualifizierten Anbietern", sagt Jürgen Decker, Geschäftsführer von miha bodytec.Weitere Informationen:www.ems-training.dewww.miha-bodytec.comPressekontakt:ems-training.de services GmbHE-Mail: service@ems-training.deOriginal-Content von: ems-training.de services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182831/6391922