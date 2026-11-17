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DUETTI SICHERT SICH 665 MILLIONEN DOLLAR AN NEUEN FINANZIERUNGSMITTELN, UM INVESTITIONEN IN UNABHÄNGIGE MUSIKKATALOGE ZU BESCHLEUNIGEN



17.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Duetti hat seit seiner Gründung im Jahr 2022 nun über 1,3 Milliarden US-Dollar eingeworben, darunter drei Asset-Backed-Securitizations in den letzten zwei Jahren. NEW YORK, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Duetti Inc. ("Duetti" oder das "Unternehmen"), das Musikunternehmen, das mit unabhängigen Künstlern, Songwritern und Produzenten zusammenarbeitet, um deren Kataloge zu erwerben, zu verwalten und zu vermarkten, gibt bekannt, dass es sich zusätzliches Kapital in Höhe von 665 Millionen US-Dollar gesichert hat. Das Finanzierungspaket umfasst eine durch Vermögenswerte besicherte Verbriefung (Asset-Backed Securitization, ABS) in Höhe von 450 Millionen US-Dollar, die von der globalen Investmentgesellschaft Carlyle getragen wird, sowie eine zusätzliche Kreditkapazität von 165 Millionen US-Dollar, die von Viola Credit bereitgestellt wird, und eine Nebenfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar mit Flexpoint Ford und der Truist Bank. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2022 hat Duetti mehr als 1.600 Kataloginvestitionen getätigt und verfügt derzeit über einen breit gefächerten Musikkatalog mit über 50.000 Masteraufnahmen und Kompositionen, der die Werke von mehr als 3.000 Künstlern umfasst. Bis heute hat Duetti Partnerschaften mit Künstlern, Songwritern und anderen Rechteinhabern aus über 50 Ländern geschlossen. Das Unternehmen wird das neue Kapital nutzen, um das Tempo und den Umfang seiner Investitionstätigkeiten über verschiedene Genres und Regionen hinweg sowie in Bezug auf unterschiedliche Arten von Musikrechten deutlich zu beschleunigen. "Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Duetti dar und reiht uns fest in eine ausgewählte Gruppe von Musikrechteplattformen ein, die in großem Maßstab agieren. Dies ermöglicht es uns, erhebliche Vorteile in Bezug auf Marktkenntnisse und operative Fähigkeiten zu erschließen", sagte Lior Tibon, Geschäftsführer und Mitbegründer von Duetti. "Unsere dritte ABS-Transaktion innerhalb von nur zwei Jahren ist mehr als fünfmal so groß wie unsere erste Transaktion im Jahr 2024 und beweist unser rasantes Wachstum, unsere starke Erfolgsbilanz und die steigende institutionelle Nachfrage nach unserem Portfolio und unserem Geschäftsmodell." "Wir haben diese Verbriefung auf den Weg gebracht, da Tantiemen aus dem Independent-Musikbereich genau die Art von wiederkehrenden, diversifizierten Cashflows generieren können, auf denen die verbriefte Finanzierung basiert", erklärte Akhil Bansal, Leiter des Bereichs Asset-Backed Finance bei Carlyle. "Duetti verbindet echte Branchenexpertise mit den Daten und der Technologie, die erforderlich sind, um Kataloge in großem Maßstab zu erstellen und zu verwalten - und genau das bestärkt uns in unserem Vertrauen in diese Plattform." "Die erste ABS-Transaktion von Duetti im Jahr 2024 trug maßgeblich zur Etablierung von Verbriefungen bei, die in erster Linie durch unabhängige Musikkataloge besichert sind, und das Unternehmen ist seitdem zu einem wiederkehrenden Emittenten auf dem ABS-Markt geworden", sagte Salina Sabri, geschäftsführende Direktorin bei Barclays. "Diese jüngste Transaktion führte zu einer Heraufstufung des Ratings und wurde an einen breiteren Kreis institutioneller Anleger platziert als die früheren Emissionen des Unternehmens, was den weiteren Ausbau seines ABS-Programms und seiner Anlegerbasis verdeutlicht." Duetti beschäftigt derzeit weltweit über 110 Vollzeitmitarbeiter und wächst weiterhin rasant, um der Nachfrage seiner Creator-Zielgruppe gerecht zu werden. In den vergangenen 12 Monaten hat das Unternehmen zusätzlich zu seinen bestehenden Standorten in New York City, Los Angeles, Miami und London Niederlassungen in Nashville, Paris und Rio de Janeiro eröffnet. Das Unternehmen investiert weiterhin in eigene Technologien, Dateninfrastruktur und operative Kapazitäten zur Erstellung, zum Erwerb und zur Verwaltung von Musikkatalogen. Duetti hat zudem ein stetig wachsendes Angebot an wertschöpfenden Programmen für das Katalogmanagement und das Marketing entwickelt, darunter die Optimierung von Tantiemen, die Aufnahme in Playlists, Remixe sowie weitere Initiativen zur Gewinnung neuer Musikhörer. Die Investition wird vom Asset-Backed Finance (ABF)-Team von Carlyle innerhalb der Global Credit-Plattform geleitet. Carlyle bringt in die Partnerschaft die Fähigkeit ein, maßgeschneiderte Finanzlösungen für Partner und Künstler zu entwickeln. Seit 2017 hat Carlyle mehr als 17 Milliarden Dollar Kapital in die Bereiche Sport, Medien und Unterhaltung investiert. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/duetti-sichert-sich-665-millionen-dollar-an-neuen-finanzierungsmitteln-um-investitionen-in-unabhangige-musikkataloge-zu-beschleunigen-302941104.html



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