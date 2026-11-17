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The Platform Group SE & Co. KGaA plant außerordentliche Hauptversammlung: Kapitalherabsetzung 10:1 und Kapitalerhöhung



17.11.2026 / 09:20 CET/CEST

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The Platform Group plant außerordentliche Hauptversammlung: Kapitalherabsetzung 10:1 und Kapitalerhöhung Düsseldorf, 17. November 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, plant ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Dezember 2026 einzuladen. Die genaue Einladung samt Tagesordnung hierzu wird fristgerecht ergehen. Geplante Kapitalmaßnahmen im Überblick Die außerordentliche Hauptversammlung soll über folgende Kapitalmaßnahmen entscheiden: • Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1: Zusammenlegung von je zehn Namensaktien zu einer Namensaktie; die Anzahl der derzeit ausstehenden Aktien würde sich rechnerisch von 26.333.950 auf 2.633.395 reduzieren. • Gemischte Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu EUR 60.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage: Die geplante Kapitalerhöhung soll aus einer Barkapitalerhöhung unter Gewährung von Bezugsrechten für die Aktionäre sowie einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bestehen. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung ist vorgesehen, dass ausschließlich der bestehende Großaktionär bzw. verbundene Unternehmen dessen der Gesellschaft bestehende Darlehensforderungen, welche bisher in einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag gewährt wurden, gegen die Gesellschaft als Sacheinlage einbringt und hierfür neue Aktien erhält. Die übrigen Aktionäre sollen die Möglichkeit erhalten, sich im Rahmen der Barkapitalerhöhung durch Ausübung ihrer Bezugsrechte an der Kapitalmaßnahme zu beteiligen. • Durch die Einbringung der Darlehensforderungen sollen bestehende Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft reduziert und die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Die Barkapitalerhöhung soll der Gesellschaft zusätzlich neue liquide Mittel zuführen. • Die Gesellschaft weist darauf hin, dass der endgültige Umfang und die konkrete Ausgestaltung der Kapitalerhöhung - insbesondere das Verhältnis von Barkapitalerhöhung und Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, der Ausgabekurs sowie die ggf. einzubringenden Sacheinlagen - von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft nach entsprechender Beschlussfassung der Hauptversammlung und zum Zeitpunkt der Ausübung der erteilten Ermächtigung festgelegt werden. Verwendung der Mittel Die geplante Kapitalerhöhung verfolgt zwei wesentliche Ziele: Durch die Einbringung bestehender Darlehensforderungen des Großaktionärs sollen Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft in Eigenkapital umgewandelt und damit die Bilanzstruktur nachhaltig gestärkt werden. Die im Rahmen der Barkapitalerhöhung zufließenden Mittel sollen insbesondere zur Finanzierung des weiteren Wachstums sowie zur zusätzlichen Reduzierung der Verschuldung eingesetzt werden. Ziel ist es, die Bilanzstruktur gemäß der Zielsetzung der weiteren Entschuldung und der deutlichen Stärkung des Eigenkapitals zu verbessern. Auswirkungen für Aktionäre Durch die Zusammenlegung im Verhältnis 10:1 bleiben die prozentualen Beteiligungsquoten der Aktionäre unverändert; die Anzahl der von einem Aktionär gehaltenen Aktien verringert sich entsprechend. Nähere Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung, zur Tagesordnung und zu den Teilnahmebedingungen enthält die noch gesondert zu veröffentlichende Einladung. The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 17.800 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert. Kontakt: Investor Relations

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