Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG: 9-Monatszahlen 2026: 200 Mio. EUR Konzernergebnis bis Ende September - 9M-Umsatz steigt um 48% auf 221,7 Mio. EUR (Vorjahr: 150,1 Mio. EUR) - 9M-EBITDA erreicht Rekordniveau von 328,7 Mio. EUR (Vorjahr: 101,7 Mio. EUR)- Konzernergebnis nach Minderheiten steigt auf 200,1 Mio. EUR (Vorjahr: 22,0 Mio. EUR) - Drittes Quartal mit rund 112 Mio. EUR Umsatz, 124 Mio. EUR EBITDA und 65 Mio. EUR Konzernergebnis - Öl- und Gasproduktion im dritten Quartal um rund 60% gegenüber dem Vorquartal auf 23.650 BOEPD gesteigert (Q2 2026: rund 14.800 BOEPD) - Operatives Ergebnis aus der Öl- & Gasproduktion bei 54 Mio. EUR - Rund 160 Mio. EUR EBITDA-Beitrag aus realisierten Almonty-Aktienverkäufen - Kurze Amortisationszeit des 2026er Bohrprogramms erwartet - Bohrprogramm 2027 bereits gestartet Die stark ausgeweitete Öl- und Gasproduktion und das attraktive Ölpreisumfeld haben in den ersten neun Monaten zu einem Umsatzanstieg um 48% auf 221,7 Mio. EUR (Vorjahr: 150,1 Mio. EUR) geführt. Das EBITDA erhöhte sich auf 328,7 Mio. EUR (Vorjahr: 101,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Minderheiten erreichte 200,1 Mio. EUR nach 22,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.Starkes 3 & 4. Quartal 2026Besonders dynamisch entwickelte sich das dritte Quartal. Die durchschnittliche Tagesproduktion stieg gegenüber dem zweiten Quartal um rund 60% auf 23.650 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD). ...

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