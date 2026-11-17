HDI will Kunden den Wechselprozess in der Kfz-Versicherung erleichtern. Künftig soll es genügen, Fotos vom Fahrzeugschein und eine aktuelle Beitragsrechnung hochzuladen, um ein Angebot zu erhalten. Um ein Wechselangebot für einen Kfz-Versicherungstarif zu erhalten, müssen Kunden online oftmals viele Angaben zum Fahrzeug und bisherigen Versicherungsschutz eingeben. HDI will diesen Prozess nun deutlich vereinfachen und beschleunigen. Auf der Website des Versicherers können Interessenten nun ihren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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