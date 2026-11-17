Vernier/Ostermundigen (ots) -Die TCS Patrouille baut ihre Kompetenz im Bereich E-Mobilität laufend aus und leistet bereits bei zehn Prozent aller Einsätze Hilfe bei einem E-Auto. Die vielfältigen Leistungen im Bereich der Elektromobilität stehen auch bei der neuen TCS-Kampagne im Zentrum. Dabei erhält ein TCS Patrouilleur im Einsatz Unterstützung von Baschi, der seinen grössten Hit "Bring en hei" in einer Electro-Version neu interpretiert hat.Die TCS Patrouille leistet jeden Tag rund 1000 Einsätze, um Autofahrerinnen und Autofahrer in einer misslichen Lage zu helfen. Rund zehn Prozent der Hilfeleistungen entfallen auf Elektroautos. Dieser Anteil wird in den nächsten Jahren durch die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs weiter zunehmen. Der TCS steht seinen 1,65 Mio. Mitgliedern auch zur Seite, wenn sie elektrisch unterwegs sind. Elektroautos stellen die Patrouilleure vor grosse Herausforderungen. Die Systeme verfügen über mehrere hundert Volt Spannung, viel Software und herstellerspezifische Eigenheiten. Die Pannenhelfer sind auf diese anspruchsvollen Aufgaben spezifisch geschult und verfügen über eine Hochvolt-Ausbildung, um auch bei Elektroautos die Weiterfahrquote von 80 Prozent zu gewährleisten.Mit der schweizweiten Kampagne "Die TCS Mitgliedschaft ist auch elektrisch", die heute startet, rückt der TCS sein Knowhow im Bereich der Elektromobilität ins Zentrum. Als Botschafter fungiert dabei Baschi, der die Schweizer Musiklandschaft seit über 20 Jahren prägt. Sein grösster Hit "Bring en hei" ist längst Kulturgut und erhält nun durch die Zusammenarbeit zwischen dem TCS und Baschi ein Update. Exklusiv für die TCS-Kampagne hat Baschi "Bring en hei" in einer Electro-Version neu interpretiert. Der Song ist auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar sowie auf der Website des TCS: https://club.tcs.ch/electric-tour (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclub.tcs.ch%2Felectric-tour&data=05%7C02%7Cmarco.woelfli%40tcs.ch%7C80fd20743efb4094c91c08df35961652%7Cb6ad2cf53533463d8986d1c95ab386fb%7C0%7C0%7C639288590861618139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=g3HgET2K2aPdYYVF6qdHn8QHNvm2V15cvrnO%2B59xH3Q%3D&reserved=0)"Bring en hei", wenn er nicht mehr fährtDamit schlägt Baschi mit seinem Song eine Brücke zu den 200 Patrouilleuren des TCS, die rund um die Uhr dafür sorgen, dass Mitglieder mit einer Panne wieder nach Hause kommen. Während die TCS Patrouille das Elektroauto wieder zum Laufen bringt, greift Baschi Fragen auf, die E-Autofahrer beschäftigen und zeigt die vielfältigen Leistungen auf, die der TCS im Bereich Elektromobilität erbringt. Die daraus entstandene Zusammenarbeit schätzt Baschi sehr: "So wie alle meinen Song kennen, kennen alle den TCS. Er ist eine Institution.""Die Elektromobilität verändert die Bedürfnisse unserer Mitglieder. Darum haben wir in den letzten Jahren konsequent in Ausbildung, Ausrüstung und neue Leistungen investiert. Wer elektrisch fährt, ist beim TCS genauso gut aufgehoben wie mit einem Verbrenner", sagt Bernhard Bieri, Direktor Club des TCS.Mehr als nur PannendienstDer TCS steht den Besitzern eines Elektroautos nicht nur im Fall einer Panne zur Seite. Wenn die Ladestation zuhause defekt ist, bietet die TCS Wallbox-Assistance rasch Unterstützung. Erste Hilfe erfolgt telefonisch und falls nötig, stellt die Patrouille eine Ersatzladestation zur Verfügung. Wer unterwegs eine Ladestation sucht, nutzt am besten die TCS eCharge App. Diese bietet Zugang zum grössten Schnellladenetz der Schweiz und für alle Mitglieder dauerhaft 5 Prozent Laderabatt.Damit führt der TCS sein 130-jähriges Engagement auch im Zeitalter der Elektromobilität fort und macht deutlich, dass die TCS Mitgliedschaft auch mit einem E-Auto zahlreiche Vorteile bringt.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100943632